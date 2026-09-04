I “Rambini” da battaglia

L’opinionista un tanto al chilo, ma con le bretelle, si esibisce in un “potente” editoriale del Corsera con un incipit che sintetizza l’avvitamento su se stessa della “narrativa” tardo-imperiale:

“Al quinto anno di una guerra che doveva durare due settimane, Putin ha la tentazione di una fuga in avanti, allargando il conflitto all’Europa occidentale?”

Se fosse vera la prima affermazione (“Putin era convinto che la guerra sarebbe durata pochissimo”), la seconda (“allargare un conflitto che non riesce a vincere”) non avrebbe senso.

Se sono entrambe false, invece, possono stare benissimo nello stesso discorso.

Tanto è solo letteratura che dura un giorno, no?

4 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO