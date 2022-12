Per una teoria del conflitto. Gli scritti di Alessandro Mazzone

Sono diventati un libro gli scritti di uno straordinario studioso marxista. “Per una teoria del conflitto” gli scritti 1999-2012 di Alessandro Mazzone, a cura di Roberto Fineschi.

Laboratorio Critico e Rete dei Comunisti sono lieti di annunciare l’uscita di “Per una teoria del conflitto” , raccolta di scritti di Alessandro Mazzone comparsi tra 1999 e 2012, anno della sua scomparsa.

Nel decennale abbiamo voluto ricordare uno dei più importanti maestri degli studi marxiani in Italia con una pubblicazione che mettesse insieme i suoi testi più “politici” e fornisse a studiosi, militanti, giovani generazioni gli strumenti per pensare il conflitto, come recita il titolo che abbiamo voluto scegliere.

Per prenotare copia del libro scrivere a info@laboratoriocritico.org o a contropiano@gmail.com

Da gennaio ’23 sarà disponibile un programma di presentazioni in varie città del paese.

