Nel 2021 si può morire congelati sul lavoro?

Altri due lavoratori morti sul proprio posto di lavoro: congelati nel deposito di azoto alla Humanitas, l’ospedale lombardo in cui lavoravano.

Ma non come dipendenti diretti, bensì agli ordini di una ditta esterna. E appalti ed esternalizzazioni ancora una volta si rivelano un danno nella salute prima ancora che nella tasca dei lavoratori.

Solo ieri Governo e sindacati si sono incontrati per discutere di “sicurezza sul lavoro”.

Hanno parlato della necessità della formazione per dipendenti e imprenditori, come fosse questa la soluzione. Come se non sapessero come troppo spesso viene impartita la formazione alla sicurezza sui posti di lavoro: adempimenti burocratici formali, solo per ottenere certificazioni e via libera al lavoro.

Se vogliamo invertire la direzione, se vogliamo davvero avvicinarci all’obiettivo di “zero morti sul lavoro”, serve altro.

Assunzioni all’Ispettorato del Lavoro: da mesi si parla di 2.100 nuovi assunti. Dove sono finiti? Detto che sarebbero assolutamente insufficienti, ne servono molte molte di più.

Impedire che le imprese in cui si sono verificati incidenti possano continuare a prendere incentivi dallo Stato, cioè possano intascare i soldi di noi cittadini.

Eliminare la giungla di contratti precari, degli appalti e dei subappalti, combattere il lavoro nero, perché se si è costantemente sotto la scure di un licenziamento/mancato rinnovo, si sarà ogni giorno sotto una scure. Il salario contro la vita: è il ricatto dinanzi al quale si trovano troppe lavoratrici e troppi lavoratori.

Il +11% di morti registrati tra gennaio e maggio 2021 rispetto agli stessi mesi del 2019 è un dato che significa tanto. Che la tanto decantata ripresa sta già pensando sulle spalle e sulle vite di lavoratori e lavoratrici.

Noi ci troviamo a piangere Luana, Francesco, Laila e ogni giorno 3 uomini e donne che non tornano più a casa.

“Loro”, invece, a versare lacrime di coccodrillo e a scrivere comunicati sempre uguali a sé stessi e sempre inutili.

*Portavoce nazionale di Potere al Popolo

29 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO