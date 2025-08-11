La battaglia di Gaza

Tutti – spero – ricordano il film “La battaglia di Algeri“, di Gillo Pontecorvo. Per chi non sa di cosa si parla, o volesse semplicemente rivederlo, in questi giorni è disponibile su Rai Play.

Il film racconta sostanzialmente un pezzo della guerra di liberazione algerina, e precisamente una fase acuta della battaglia svoltasi ad Algeri tra gli uomini (e le donne) del FLN e i paracadutisti francesi.

Quello che pochi sanno, è che questo film viene spesso proiettato nelle scuole di guerra, in tutto il mondo. La ragione è che il film, oltre ad essere un capolavoro della cinematografia, illustra perfettamente un fatto storico, ovvero come l’esercito di Parigi riuscì ad avere ragione dei combattenti algerini nella più importante città dell’allora colonia francese.

Le tecniche contro-insurrezionali descritte nel film, non soltanto sono quelle effettivamente usate contro l’FLN, ma saranno poi prese a modello, soprattutto dagli eserciti occidentali, su come affrontare una guerriglia.

La cosa più interessante, in tutto ciò, è che ovviamente l’esercito francese vinse la battaglia di Algeri, ma perse la guerra, e l’Algeria ottenne la sua liberazione.

Anche se la narrazione al riguardo tende a raccontare le cose come una sorta di tradimento da parte di De Gaulle – e infatti i militari francesi che operavano nella colonia diedero vita all’OAS, una organizzazione terroristica di estrema destra, che cercò più volte di assassinarlo – la realtà è che l’FLN rese semplicemente troppo oneroso il mantenimento del dominio coloniale.

E solo qualche anno prima la Francia aveva perduto l’Indocina, dopo la sanguinosa sconfitta di Dien Bien Phu (anche su questa battaglia trovate un buon film, su Netflix).

La vera lezione della battaglia di Algeri, quindi, è che quando un esercito regolare affronta una formazione di guerriglia – soprattutto se questa rappresenta la punta di lancia di un movimento di liberazione nazionale – poco importa se e quante volte riesce a ottenere successi tattici sul campo.

Una guerra di guerriglia non deve necessariamente vincere più battaglie dell’esercito regolare; può persino non vincerne nessuna, e uscire comunque vincitore dal conflitto.

Io spero che un giorno qualche bravo regista faccia un film sulla Battaglia di Gaza. Non solo per raccontare l’epica resistenza di un popolo e dei suoi combattenti, ma per portare al grande pubblico internazionale le mille storie che stanno facendo la Storia, gli infiniti e incredibili dettagli di una battaglia che non ha praticamente precedenti nella storia militare, e a cui la Resistenza si è preparata per decenni.

Quando saranno noti i modi in cui le formazioni combattenti palestinesi si sono attrezzate per questa battaglia, il modo in cui la stanno conducendo, la straordinaria intelligenza strategica e la grande capacità tattica dei suoi leader, si comprenderà come e perché – nonostante gli straordinari strumenti di intelligence di cui dispone, nonostante una potenza di fuoco enorme, costantemente alimentata dall’estero – l’esercito israeliano stia naufragando in una guerra infinita, da cui rischia di non uscire più.

Come ha detto il Comandante delle forze armate, Eyal Zamir, sta entrando in un buco nero. Il genocidio dei civili palestinesi, ed il modo barbaro in cui viene condotto, con l’immenso orrore che suscita, sta di fatto fungendo da terrificante cortina fumogena, che nasconde al mondo – e agli israeliani in primis – la portata del disastro in cui Netanyahu sta trascinando il paese.

Che ne facciano o meno un film, la battaglia di Gaza è già una pietra miliare della storia militare e insurrezionale, oltre che della liberazione dei popoli. E verrà studiata per decenni a venire.

* da Facebook



