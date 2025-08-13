La BBC ha contribuito all’omicidio di Anas al-Sharif. I suoi reportage uccideranno altri giornalisti

I media stanno legittimando l’omicidio di giornalisti da parte di Israele, e lo stanno facendo perché sono propagandisti razzisti di un sistema di controllo coloniale occidentale in Medio Oriente.

Come è possibile che un giornalista della BBC abbia fatto la seguente oscena osservazione nel suo servizio sull’omicidio del giornalista di Al-Jazeera Anas al-Sharif da parte di Israele, avvenuto nel fine settimana: “C’è la questione della proporzionalità. È giustificato uccidere cinque giornalisti quando ne stavi prendendo di mira solo uno?”

Smontare i depravati presupposti giornalistici che si celano dietro questa breve “domanda” non è un compito da poco.

Notiamo innanzitutto, di sfuggita, l’assunto del tutto falso che Israele volesse uccidere un solo giornalista, Al-Sharif. Tutte le prove dimostrano che, uccidendo più di 200 giornalisti palestinesi a Gaza negli ultimi due anni ed escludendo tutti i giornalisti occidentali dall’enclave, Israele ha cercato di garantire che i suoi crimini genocidi non venissero denunciati. Sta sistematicamente uccidendo coloro che sono nella posizione migliore per fungere da testimoni.

La ragione più che ovvia per cui Israele ha eliminato l’intera troupe stampa di al-Jazeera in questo momento è che l’esercito israeliano sta per invadere Gaza City e commettere altri crimini simili.

Ma scaviamo un po’ più a fondo. Se non siete profondamente scioccati dal fatto che la BBC, una cosiddetta emittente pubblica, abbia ritenuto opportuno trasmettere il commento di cui sopra – tanto più dopo che Israele ha ucciso più giornalisti a Gaza che in tutte le principali guerre occidentali degli ultimi 150 anni – considerate questo.

Immaginate che Israele permetta finalmente ai giornalisti occidentali di entrare a Gaza, dopo averne bloccato l’ingresso per quasi due anni. Una squadra di cinque volti noti della BBC che si occupano della regione si stabilisce a Gaza e lavora in uno studio improvvisato all’interno dell’enclave.

Poi arriva la notizia che il loro studio è stato colpito da un attacco israeliano e che tutti e cinque sono morti: Jeremy Bowen, Lyse Doucet, Yollande Knell, Lucy Williamson e Jon Donnison.

Israele non sostiene che l’attacco sia stato un errore, ma celebra le uccisioni. Afferma di avere prove segrete che uno di loro – diciamo Jon Donnison, che ha fatto l’osservazione di cui sopra – sia stato reclutato segretamente dall’ala militare di Hamas mentre si trovava nell’enclave.

Possiamo immaginare la BBC o qualsiasi altra organizzazione di informazione occidentale che inquadri il segmento nei seguenti termini: “C’è la questione della proporzionalità. È giustificato uccidere cinque giornalisti quando ne stavi prendendo di mira solo uno?”

Sappiamo tutti la risposta. La copertura mediatica partirebbe giustamente dal fatto che Israele ha ucciso cinque giornalisti, l’ultimo di una serie di operatori dell’informazione, in violazione del diritto internazionale.

Il tono sarebbe di totale indignazione. La formulazione, ancora una volta a ragione, darebbe per scontato che non ci possa essere alcuna giustificazione possibile per un simile attacco contro i civili. L’affermazione di Israele secondo cui Donnison all’epoca lavorava in veste militare per Hamas verrebbe respinta con totale disprezzo, a meno che Israele non fornisca prove concrete.

Doppio standard razzista

Se in qualche modo questo paragone vi infastidisce – come si può equiparare l’uccisione di Jon Donnison all’uccisione di Al-Sharif? – posso gentilmente suggerirvi che il potere della propaganda israeliana e occidentale ha fatto la sua magia su di voi.

L’affermazione di Israele secondo cui il pluripremiato giornalista Al-Sharif era in realtà un comandante di Hamas mentre svolgeva un’attività secondaria di giornalismo per Al-Jazeera non è meno assurda dell’affermazione secondo cui Donnison potrebbe fare lo stesso.

Innanzitutto, denunciare un genocidio come ha fatto Al-Sharif – soprattutto quando centinaia di tuoi colleghi sono stati eliminati uno a uno da Israele – è più di un lavoro a tempo pieno. È uno stile di vita.

Senza dubbio, anche se ho meno conoscenze in materia, è come svolgere il ruolo di comandante di una cellula di Hamas.

Un esercito di droni israeliani spia l’enclave 24 ore su 24 dai cieli di Gaza. Chiunque venga identificato da Israele come un comandante di Hamas, o anche un funzionario di basso rango, sarebbe sotto costante sorveglianza e costretto a muoversi nell’ombra, vivendo sottoterra il più a lungo possibile.

Allo stesso modo, il telefono di ogni palestinese a Gaza è intercettato dall’Unità 8200 e le sue chiamate vengono archiviate sui server Microsoft.

L’idea che Al-Sharif possa dedicare qualche ora al giorno a gestire un’operazione di guerriglia in queste condizioni, mentre appare in TV ogni pochi minuti per raccontare l’ultimo massacro a Gaza, è così folle che nessuno – men che meno una grande organizzazione di informazione come la BBC – dovrebbe conferirgli un briciolo di credibilità.

Dopotutto, se Israele avesse davvero identificato Al-Sharif come un comandante di Hamas, avrebbe avuto montagne di informazioni raccolte dalla sua macchina di sorveglianza. Invece, ha prodotto alcune fragili “prove” che persino io potrei raccogliere in pochi minuti usando ChatGPT.

Di nuovo, nessuno dovrebbe citare questo come prova, più di quanto farebbe se fosse Donnison a essere diffamato. Farlo legittima l’omicidio di giornalisti da parte di Israele. Questo è esattamente ciò che la BBC e il resto dei media occidentali stanno facendo – e lo fanno perché i giornalisti uccisi sono palestinesi. Lo fanno perché sono propagandisti razzisti di un sistema di controllo coloniale occidentale in Medio Oriente.

Ma, ribattete voi, non è forse un fatto che Al Sharif avesse lavorato, in un periodo precedente al 7 ottobre 2023, nell’ufficio stampa di Hamas?

E la risposta, se vera, è: e allora, cavolo? Hamas era l’amministrazione di governo di Gaza. Gestiva i servizi pubblici, le scuole, gli ospedali dell’enclave. I suoi addetti stampa erano lì per comunicare le politiche pubbliche.

Donnison, Bowen, Doucet, Knell e Williamson lavorano per l’emittente pubblica britannica. Lavorano per uno Stato che attualmente viola i più basilari principi del diritto internazionale, armandosi e spiando per conto di un altro Stato attivamente coinvolto in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Questo li rende forse obiettivi legittimi per Hamas, se dovessero documentare la situazione a Gaza?

Se la tua risposta è “No”, allora smettila di diffondere un doppio standard depravato e razzista.

Narrazione scandalosa

Israele ha aperto una porta aperta in Gran Bretagna e in altre capitali occidentali, sostenendo che chiunque abbia un qualche legame con l’amministrazione di Gaza sia quindi contaminato dal terrorismo e un bersaglio legittimo. In pratica, ciò riguarda gran parte della sua classe professionale.

Israele ha sistematicamente assassinato, incarcerato e torturato operatori sanitari a Gaza, accusandoli di essere “agenti di Hamas”, con la scusa che gli ospedali dell’enclave erano gestiti da Hamas. Ha attaccato e distrutto tutti gli ospedali di Gaza per lo stesso motivo.

L’idea che Israele potesse distruggere gli ospedali di Gaza inizialmente scosse gli osservatori. Ma i media occidentali come la BBC normalizzarono rapidamente questi crimini contro l’umanità, nonostante la popolazione di Gaza fosse rimasta senza servizi medici nel mezzo di una campagna di bombardamenti a tappeto da parte di Israele e di una politica di carestia di massa.

Israele ha fatto lo stesso con i giornalisti di Gaza: insinuando che qualsiasi legame con il partito al governo, per quanto tenue, giustifichi il loro assassinio. E giornalisti occidentali come quelli della BBC stanno assecondando questa narrazione scandalosa.

Il governo britannico, per il quale lavorano giornalisti come Donnison, stabilisce l’agenda che i giornalisti della BBC, in qualità di stenografi statali, seguono.

Un emendamento del 2021 al Terrorism Act britannico del 2000 ha stabilito che per la prima volta le ali militare, politica e amministrativa di Hamas sono state trattate come indistinguibili . Si suppone che siano tutte coinvolte in attività terroristiche. Per questo motivo, mostrare qualsiasi tipo di sostegno, anche esprimere un’opinione, per qualsiasi cosa o persona collegata, anche solo in modo vago, ad Hamas può comportare la reclusione nel Regno Unito fino a 14 anni.

La Gran Bretagna ha replicato come politica interna la logica oscena che Israele ha utilizzato per distruggere gli ospedali di Gaza, assassinare i suoi medici e uccidere i suoi giornalisti.

Ora ha ampliato questa logica distorta per mettere al bando il gruppo di azione diretta Palestine Action, definendolo un gruppo terroristico paragonabile ad al-Qaeda, e minaccia chiunque in Gran Bretagna esprima il suo sostegno agli sforzi di Palestine Action per fermare il genocidio di Israele a Gaza, definendolo un sostenitore del terrorismo.

In breve, il governo britannico e una BBC servile che rigurgita le proprie posizioni hanno le mani sporche del sangue di Al Sharif e degli altri giornalisti di Gaza. Hanno contribuito a ucciderlo. E, raccontando il suo omicidio, stanno assicurando che altri giornalisti a Gaza saranno assassinati nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire.

