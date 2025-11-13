Gaza nella notte del mondo

Le luci si sono abbassate su Gaza. Qualcuno ha detto che, per i palestinesi, questo è paradossalmente il momento più critico. Le luci si sono abbassate? No. Sono state spente. Con metodo. Con cura. Una a una.

L’oscurità non è venuta da sola: è stata scelta. Perché nel buio si può uccidere e brigare in silenzio.

No. Nessun paradosso. Le luci sono state spente una a una, finché non è rimasto che il buio. Un buio funzionale.

Nell’oscurità non ci sono più numeri, nomi, volti. Solo macerie, carne anonima e l’eco di qualcosa che verrà.

Oltre duecento palestinesi sono stati uccisi durante la tregua. Non prima, non dopo: durante. Come se la parola tregua fosse diventata una tecnica per colpire mentre il mondo si concede il lusso di un sospiro.

Nel frattempo, in quel simulacro di democrazia che è la Knesset, si discute e approva la reintroduzione della pena di morte. La linea gialla non è solo una frontiera, ma un avvertimento: oltre c’è la morte certa. E oltre ci siamo già.

E intanto noi – qui, altrove – contiamo i giorni come se l’oscurità non stesse avanzando anche verso di noi, lentamente. Ma avanza. Preparando il terreno per la prossima catastrofe. Per non farmi inghiottire anch’io nel buio, ho bisogno di scrivere. Riscrivere quello che ho detto cento volte.

Non chiamatelo conflitto. È una parola comoda per chi guarda dal salotto.

È storia coloniale che si ripete mentre tutti fingono di non avere memoria.

O si sta di qua o si sta di là. Non c’è più spazio per l’equidistanza. O si cade da una parte o dall’altra.

Gaza è diventata il termometro morale dell’Occidente. Chi oggi ancora cerca rifugio nella neutralità non è neutrale: è già nel campo di chi permette, di chi tollera, di chi giustifica. Chi si rifugia nell’equidistanza mentre una popolazione viene cancellata dai radar, dalle mappe, dalle coscienze, sceglie. E no, non serve una laurea in geopolitica per capire da che parte stare. Basta essere umani. Non complici. Umani.

«Se collettivamente finiremo per accettare ciò che accade a Gaza, non ci sarà limite a ciò che accetteremo dopo Gaza.»

Gaza è il crinale. Il punto di non ritorno.

Se accettiamo questo, accetteremo tutto. Accetteremo il disumano come nuova norma, la barbarie come inevitabile. Se tutto quello che è successo negli ultimi ventiquattro mesi non vi ha aperto gli occhi, allora non c’è più niente da aprire. Siamo già nella notte. E chi ha spento la luce l’ha fatto contando sulla vostra cecità.

Le luci si sono abbassate su Gaza?

No. Chi ha spento l’interruttore sapeva esattamente cosa stava facendo.

*scrittore, autore di “Radisol”

