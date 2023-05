Referendum contro l’invio di armi in Ucraina. Dove e come firmare

In questi giorni molti lettori hanno chiesto informazioni sul referendum contro la decisione del governo e del parlamento di inviare armamenti nella guerra in Ucraina. Soprattutto hanno chiesto dove e come firmare. Qui di seguito le indicazioni utili:

Per firmare online utilizzando lo Sped: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=ARMI Per firmare ai banchetti nelle varie città va consultato il seguente sito che aggiorna quotidianamente luoghi e orari dei banchetti:

https://dovefirmare.it/?fbclid=IwAR0BSdQ3HazMtYP9Sig9pNUcvE6iQJ8lx4Un5fi-BH-u36r8bfp37BJyGZ4

