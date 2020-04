In Ecuador il liberismo è il miglior alleato della pandemia

L’ Ecuador, in soli tre anni, ovvero, da quando dal 2017, finì il mandato decennale di Rafael Correa con la vittoria elettorale del suo successore Lenin Moreno)ha visto polverizzato il suo patrimonio in termini di riserve monetarie e welfare sociale, venendo anche meno quella solidarietà culturale e materiale che la Revolución Ciudadana del partito di Correa, Alianza País, aveva assicurato al popolo del suo paese.

Correa era riuscito a ridurre il tasso di povertà dal 37% al 22,5% creando dal nulla un welfare finanziato sia dalle royalties cinesi collegate all’estrazione del greggio, che dalla tassa di successione sulle eredità cospicue, oltre che dai contributi imposti alle banche dal Bono de Desarrollo Humano.

Ciò non solo permetteva di pagare le pensioni di due milioni di cittadini, ma anche di sostenere le casalinghe e le donne abbandonate con figli a carico. Ma il fiore all’occhiello dello stato sociale di Correa era stata la creazione di una sanità pubblica, gratuita per tutti, stranieri compresi.

Purtroppo, con Lenin Moreno, sono piombate sul paese andino , le conseguenze disastrose dei tagli proprio alla sanità pubblica (75.000.000 di dollari in meno in un anno) ed al numero di addetti del personale sanitario, con licenziamenti di massa in ossequio ai diktat del FMI ( cui vengono pagati, proprio in questi giorni, 324.000.000 di dollari) e della cacciata dal paese di 400 medici cubani.

Tutto il contrario di quanto Lenin Moreno aveva promesso in campagna elettorale, in cui, peraltro, si era presentato come il successore di Raffael Correa.

Insomma, dopo l’elezione alla presidenza, Lenin Moreno ha subito abbandonato il programma socialista di Correa ed ha consegnato il paese al Fondo Monetario Internazionale che gli ha immediatamente imposto un programma di durissima austerity economica, tagliando i sussidi energetici, riducendo ai minimi termini il salario minimo dei lavoratori e facendo letteralmente a pezzi il sistema sanitario edificato durante la presidenz di Rafael Correa.

Pertanto, la pandemia da corona virus ha colpito pesantemente un Ecuador già in ginocchio, infierendo, in particolare, su Guayaquil: su 3600 casi, 2400 si sono verificati sulla città costiera, dove si registrano circa la metà dei 318 decessi ufficiali. Ciò ha causato nella città scenari da film dell’orrore: le strutture sanitarie, chiamate ripetutamente dai cittadini che avevano denunciato problemi respiratori di genitori e congiunti anziani con altri sintomi inerenti al Covid-19, si sono rifiutate di intervenire.

Numerosi malati non ce l’hanno fatta e sono morti in casa. Nonostante le centinaia di chiamate, nè gli ospedali né le pompe funebri si sono presentati/e a constatare le morti ed a ritirare i cadaveri.

Così la gente ha cominciato ad accatastare i corpi per le strade, in alcuni casi gettandoli avvolti in teli di plastica nei bidoni dei rifiuti o lasciandoli all’esterno dei nosocomi. Il COE (Centro Operazionale di Emergenza) ha confermato che centinaia di salme sono state rinvenute in questo stato. Molti corpi sono stati addirittura bruciati per strada.

La situazione è davvero drammatica come potrete vedere nel video inserito nell’articolo seguente pubblicato da RT/Actualidad del 10/04/2020 che ci fornisce un aggiornamento :

“Il ministro del governo dell’Ecuador, María Paula Romo, ha riferito che il numero di casi di infezione da coronavirus è salito a 7.161 nel paese sudamericano, dopo aver registrato 2.196 diagnosi positive nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, nello stesso periodo, ci sono stati altri 25 decessi per la pandemia , portando il bilancio delle vittime a 297. Tuttavia, questa cifra potrebbe essere più che doppia, dal momento che le autorità registrano anche 311 “probabili decessi per covidi-19 a livello nazionale”.

Secondo i dati ufficiali, 21.568 campioni per i test del coronavirus sono stati prelevati in questo paese e ad oggi 6.496 casi sono stati scartati. Finora, da quando è stato rilevato il primo caso di coronavirus in Ecuador, a fine febbraio, sono state dimesse 368 persone.

Guayas, nella regione Costa dell’Ecuador, continua ad essere l’epicentro della pandemia nel paese, con 5.281 casi confermati, ovvero il 73,7% delle cifre nazionali.

Nel frattempo, Guayaquil, capitale di questa entità, è la città più colpita del paese. Fino a venerdì 3.983 diagnosi positive sono state registrate in questa città. In questa città, le autorità continuano gli sforzi per decongestionare gli obitori, raccogliere i cadaveri dalle loro case e seppellirli in due nuovi cimiteri che hanno permesso a coloro che sono morti durante la pandemia.

A Quito, la capitale del paese, c’è stato un aumento di 80 casi nelle ultime 24 ore, passando da 458 a 538 nell’ultimo rapporto.

Il secondo paese più colpito in America Latina

L’Ecuador è il secondo paese dell’America Latina più colpito dalla pandemia di coronavirus, dopo il Brasile, una nazione che lo supera di oltre 12 volte in numero di popolazione. Giovedì sera, il presidente Lenín Moreno ha annunciato l’arrivo di una quarta spedizione della Pan American Health Organization (PAHO) con forniture per il personale sanitario nel paese, che ha espresso le sue lamentele per la mancanza di protezione per affrontare il coronavirus.

Secondo il presidente, in questa quarta spedizione sono arrivati 20.000 guanti, 300 occhiali protettivi, 20.000 maschere chirurgiche e 1.000 FFP2, 1.500 visiere e 6.000 camici medici.

Nel paese viene mantenuta la “dichiarazione nazionale di emergenza sanitaria”, decretata l’11 marzo. C’è un coprifuoco, che si applica dalle 14:00 alle 5:00 del giorno successivo. Questo sabato, 11 aprile e domenica 12 aprile, sarà il primo fine settimana senza auto nel paese , dopo che la mobilitazione delle auto private è stata limitata a un giorno, dal lunedì al venerdì, dall’ultimo numero di targa.

A partire da lunedì 13 , verrà lanciato un meccanismo a “semaforo” per valutare la situazione nelle 24 province del paese e determinare le diverse misure di contenimento per ciascuna. Secondo Romo, “l’intero paese lunedì inizia in rosso, quindi le restrizioni rimangono”. Secondo la valutazione, cambieranno in “arancione” o “verde” e le misure saranno rese più flessibili.”

11 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO