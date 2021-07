Una inchiesta rivela una operazione criminale contro Cuba lanciata dall’estero sui social network

Il noto analista spagnolo Julián Macías Tovar ha preso in esame l’intensa campagna scatenata negli ultimi giorni sui social network contro la Rivoluzione cubana. Questa campagna è stata lanciata dall’estero e ha avuto come riferimento l’argentino Agustín Antonelli, un attivista di destra che ha partecipato a varie operazioni contro i movimenti di sinistra in America Latina.

Questa operazione ha fatto un uso intensivo di bot, algoritmi e nuovi account creati per l’occasione, con l’obiettivo di fare coro ai messaggi emessi dai referenti della campagna di manipolazione.

¿Qué está pasando en Cuba?

Analicé los más de dos millones de tuits usando el HT #SOSCuba que comenzó pidiendo ayuda humanitaria con la participación de artistas y miles de cuentas recién creadas y bots por las muertes por COVID y terminaron en movilizaciones en las calles. pic.twitter.com/XDq2nki3Ne — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Il primo account che ha usato l’hashtag #Soscuba relativo alla situazione del COVID nel paese è stato localizzato in Spagna e ha postato più di mille tweet sia il 10 che l’11 luglio, con 5 retweets automatici al secondo.

El día 9 y 10 se pusieron cientos de miles de tuits con el HT por el aumento consecutivo en el número de muertes y contagios, batiendo records durante 3 días seguidos, una de las cuentas principales fue la de Antonneti de la Fundación Libertad de Argentina. pic.twitter.com/gEN73kr6PQ — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Il ricercatore segnala come uno dei referenti della campagna sia stato l’argentino Agustin Antonetti, membro della Liberty Foundation, una fondazione di destra. Antonetti ha partecipato attivamente alle campagne di “bufale e bot” sui social network contro i movimenti di sinistra in America Latina, tra cui quello del boliviano Evo Morales e quello del messicano Andrés Manuel López Obrador, come è stato rivelato da precedenti ricerche ed è stato confermato dalle sanzioni che Facebook ha applicato a numerosi degli account utilizzati per operazioni politiche sulla rete.

Nella sua meticolosa ricerca, Tovar segnala che sono state fatte iniziative finalizzate a coinvolgere artisti per farli partecipare a questa campagna con un tweet con l’hashtag #Soscuba, per le morti di COVID e la mancanza di risorse mediche. Con questo obiettivo è stato lanciato un tweet che ha ricevuto più di 1.100 risposte. Una cosa che colpisce è che se si analizzano queste risposte, quasi tutte provengono da account appena creati, o con un’anzianità massima di un anno. Più di 1.500 account di quelli che hanno partecipato all’operazione con l’hastag #Soscuba sono stati creati tra il 10 e l’11 luglio.

Con estos datos se hicieron campañas para que artistas participaran con un tuit con el HT #SOSCuba, por las muertes por COVID y falta de recursos médicos. La acción más importante fue este tuit con más de 1100 respuestas pidiendo que mencionaran artistas internacionales con el HT pic.twitter.com/XOP08OA5KD — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

I media internazionali si sono poi incaricati di dare risonanza alla campagna articolata con gli artisti.

Muchos artistas con millones de seguidores participaron, poniendo en la mayoría un tuit solo con el HT #SOSCuba, sin ningún texto acompañando. Pero la mayoría de medios internacionales hablaron de que los famosos pedían un corredor humanitario. pic.twitter.com/bkrYoTGD4j — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Domenica 11 luglio, con centinaia di migliaia di tweet e la partecipazione di molti account di artisti, l’hashtag è diventato una tendenza globale in diversi paesi, e in quel momento la prima manifestazione a San Antonio de los Baños è stata postata negli Stati Uniti dall’account del sedicente Yusnaby Perez (pseudonimo di un giornalista televisivo) con migliaia di retweet.

Curiosamente Yusnaby (US Navy) es la cuenta que más sale con diferencia en mis hilos, porque es uno de los patrones de las cuentas falsas automatizadas que difunden bulos y campañas de odio. Si buscas mi @ + Yusnaby encontrarás infinitos.https://t.co/mvmlM49UCk — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

L’analista sottolinea che analizzando l’hastag della campagna, la cosa che si nota è la ripetizione senza modifiche dei tweet, che denota l’esistenza di modelli automatizzati con centinaia di migliaia di tweet e altrettanti follower, grazie ad un sistema automatizzato di acquisizione di follower.

En esta misma línea aparecen muy activas decenas de cuentas con estos patrones que aparecen en todas las campañas orquestadas y aparentemente automatizadas con cientos de miles de tuits. pic.twitter.com/OLj8CRkRJT — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Un altro elemento molto evidente dell’operazione è l’uso massiccio di account a matrice [sono quelli in cui il nome utente è quello che Twitter mette di default, di solito un nome seguito da un numero, e che identifica gli account creati da procedure automatiche che non hanno proprietari che poi si preoccupino di modificarli – ndr], con nominativi già usati in altre campagne internazionali come il colpo di stato in Bolivia, o quelle che hanno visto la presenza attiva di provocatori della destra latinoamericana come Tertsch, Cabal e Tuto Quiroga.

Tovar denuncia anche l’uso di immagini manipolate o che si riferiscono ad eventi in altri paesi e l’articolazione della campagna in rete con diversi media di destra nel continente.

Le tre fasi dell’operazione contro Cuba

La prima fase è stata quella di lanciare la campagna con l’hashtag, denunciando il collasso del sistema sanitario di fronte ai contagi e ai morti per COVID chiedendo aiuto attraverso account falsi e automatizzati che citavano massicciamente artisti da tutto il mondo, molti dei quali hanno partecipato usando l’hashtag (HT) e portandolo ad essere in trend topic (TT) mondiale.

La seconda fase è stata quella di pubblicare nei media che decine di artisti hanno aderito ad una campagna per chiedere un corridoio umanitario che salvasse la situazione a Cuba, proprio come avevano cercato di fare in Venezuela.

Una misura che in genere si prende solo in caso di conflitto militare, che viene invece richiesta per Cuba che ha una situazione epidemiologica 15 volte migliore rispetto a paesi come la Spagna, l’Ecuador o gli Stati Uniti, o 40 volte migliori del Perù, dove questo tipo di proposta non è stata avanzata.

La terza fase sono manifestazioni che all’inizio sono di poche persone, ma dal momento che fanno riferimento ad un hastag che è un trend topic globale, hanno un enorme impatto che le aiuta a crescere e ad indirizzarsi verso una campagna finale per sollecitare un’invasione militare degli Stati Uniti.

L’inchiesta conferma la denuncia delle autorità cubane secondo cui si tratta di un’operazione concertata nella rete nella quale “sono state investite ingenti risorse e non è stata una cosa spontanea, ma al contrario una azione molto ben progettata da strutture e agenzie degli Stati Uniti con centri di ricerca dedicati a creare queste condizioni per raggiungere i loro obiettivi”

Da: CUBADEBATE

Traduzione a cura di Rete dei Comunisti

16 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO