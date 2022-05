“Amandla”. Prima giornata del congresso della Fsm a Roma

Con il famoso grido “Amandla”, simbolo della lotta contro l’apartheid in Sudafrica, il presidente della Fsm Mzwandile Michael Makwayba ha concluso il suo intervento all’apertura del congresso mondiale in corso a Roma.

L’introduzione è stata curata da Pierpaolo Leonardi coordinatore nazionale dell’Usb.

Leonardi ha ricordato come l’ultimo congresso della Fsm in Italia risalga al 1949 a Milano con la Cgil di Di Vittorio che si battè duramente per evitare la spaccatura internazionale dei sindacati fomentata dagli Usa e dalla loro Afl-Cio e dalla Tuc britannica.. Negli anni Settanta anche la Cgil lasciò la Fsm per andare nell’Ituc.

Ha ricordato come il congresso sia stato pesantemente intralciato dalla pandemia di Covid ed ha ringraziato le Brigate mediche cubane venute in soccorso dell’Italia. Con una pandemia che ancora morde la guerra è tornata in Europa e si va profilando la sua estensione a livello mondiale. S accentua la competizione interimperialista, non solo sul piano della ipercompetitività economia e finanziaria ma anche con le armi, come quelle che l’Italia sta inviando sul teatro di guerra. “Oggi con la complicità della Ue e della Nato nella nostra regione si riaffacciano fascismo e nazismo”.

“In questi giorni di congresso siamo chiamati a preparare un nuovo ciclo di lotte e di mobilitazione, anche di studio e analisi che diano maggiore peso al nostro lavoro in tutti i paesi”.

Il Presidente della Fsm (WFTU in inglese), il sudafricano Makwayba ha avanzato osservazioni molto importanti. A suo avviso “la sfida della Fsm adesso è sul continente africano”, dove siamo ancora troppo legati ai nostri colonizzatori e parliamo lingue diverse. L’altro fattore è che “dentro la Fsm si sente l’assenza di molte organizzazioni comuniste e troppi comunisti non stanno nel sindacato. Dobbiamo risolvere questo problema per rovesciare il capitalismo” Makwayba ha concluso il suo intervento con il grido di Amandla, un grido ancora potente e di riscatto per tutti i popoli del mondo.

A metà mattinata è infine intervenuto il Segretario Generale della Fsm Georges Mavrikos.

Seguono aggiornamenti…

6 Maggio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO