Germania, sei giorni di lotte contro l’industria della guerra

Riprendiamo il comunicato della Campagna Stop RWM https://stoprwm.wordpress.com sul campeggio tenutosi a Kassel (Germania) contro le fabbriche di armi. Campeggio organizzato dal coordinamento RHEINMETALL ENTWAFFNEN https://rheinmetallentwaffnen pagina facebook

Sei giorni di lotte contro l’industria della guerra

Sono state giornate dense di incontri, scambio e manifestazioni. Ringraziamo l’organizzazione del campeggio, l’alleanza RHEINMETALL ENTWAFFNEN e tutte le persone che hanno preso parte.

Dopo l’ultimo campeggio del 2019, a cui aveva partecipato una delegazione dal Sudafrica, anche quest’anno il campo ha avuto uno spiccato taglio internazionalista, con la presenza di gruppi curdi, baschi e anche australiani.

A dimostrazione di quale sia il clima che si respira oggi in Europa rispetto al tema della guerra e delle armi, anche nella piazza di Kassel la polizia si è mostrata da subito molto aggressiva: dopo ripetute provocazioni, i manifestanti sono stati attaccati senza motivo nel momento conclusivo del corteo.

Le intimidazioni però non hanno compromesso la partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo respirato in queste giornate di lotta.

Anche nei contenuti che sono stati espressi dalla piazza è arrivato forte e compatto un messaggio di solidarietà internazionale che ci accompagnerà sicuramente anche nelle nostre future iniziative qui in Sardegna!

Pubblichiamo alcune immagini in attesa di un incontro in presenza per scambiarci idee e prospettive per il proseguo della lotta.

(Chi fosse interessato a prendere parte all’assemblea di restituzione può contattarci in privato sulla pagina): facebook-stopbombeRWM

Contro la guerra, in ogni latitudine, senza paura!

