Cosa può insegnare agli Stati Uniti il fallimento dell’agenda economica di Liz Truss

Il rifiuto della Gran Bretagna dell’economia trickle-down di Liz Truss dovrebbe servire da monito agli Stati Uniti, dove stanno per iniziare le elezioni di midterm.

Gli americani, sollevati per essersi liberati di Donald Trump e dei suoi incessanti scandali, hanno guardato con gioia i loro vicini oltreoceano, quando il primo ministro britannico Liz Truss ha rassegnato le dimissioni dopo soli 45 giorni di mandato. Truss ha avuto il mandato più breve di qualsiasi altro primo ministro britannico nella storia, disonorata dalle conseguenze delle sue stesse ricette economiche. Dall’ascesa e dalla rapida caduta di Truss si può trarre una lezione che vale anche per gli Stati Uniti, una nazione afflitta da problemi economici simili ma con una struttura di governo molto diversa.

Il principale insegnamento che si può trarre dalla caduta di Truss è che affrontare l’inflazione premiando i ricchi è una follia. Ispirandosi a Margaret Thatcher, la madrina del capitalismo conservatore, Truss sperava di unirsi alla schiera degli ex primi ministri Tony Blair e David Cameron come campione delle politiche di “trickle-down”.

Un’idea centrale favorita dai thatcheriani – che può suonare familiare agli americani – è che quando la gente comune è in difficoltà, i leader devono assicurarsi che i ricchi diventino più ricchi, in modo che le briciole dei loro eccessi ricadano sui poveri. A questo si accompagna la deregolamentazione aggressiva delle industrie per liberarle dalle pastoie di qualsiasi misura protettiva che possa incidere sui margini di profitto.

Qui negli Stati Uniti, il presidente Ronald Reagan ha promosso questo concetto ridicolo negli anni ’80 come forse la più grande truffa di tutti i tempi, supervisionando massicci tagli alle tasse per gli americani più ricchi e un’aggressiva agenda di deregolamentazione. Secondo il Center for American Progress, quando “Reagan entrò in carica nel 1981, l’aliquota fiscale marginale per la fascia di reddito più alta era del 70%, ma scese ad appena il 28% quando lasciò l’incarico”.

Nonostante decenni di prove che l’economia trickle-down non funziona, i repubblicani, quando hanno controllato il Congresso e la presidenza degli Stati Uniti, hanno spinto aggressivamente le stesse politiche. Ricordiamo il disegno di legge di riforma fiscale del 2017, imposto nel processo legislativo dall’allora leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell e firmato in legge da Trump. Questa legge ha proseguito ciò che Reagan aveva iniziato, infondendo liquidità ai vertici sotto forma di tagli fiscali. Anch’essa, come le precedenti, fallì.

Truss ha riproposto la stessa truffa nel Regno Unito, e i critici hanno coniato un nuovo soprannome: Trussonomics. Influenzata da gruppi di pensiero di destra come l’Adam Smith Institute e l’Institute of Economic Affairs, ha proposto un “mini-bilancio” incentrato su importanti tagli alle tasse per i più ricchi in Gran Bretagna, senza alcun piano su come compensare la perdita di entrate.

Richard Partington, corrispondente economico del Guardian, ha spiegato che ciò ha innescato “una corsa alla sterlina, una caduta libera del mercato dei titoli di Stato e ha spaventato gli investitori globali”. Persino il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è intervenuto con un sorprendente rimprovero pubblico”.

La sterlina britannica crollò di valore e la Banca d’Inghilterra fu costretta a intervenire acquistando obbligazioni e aumentando i tassi di interesse. Alla fine, i membri del Parlamento cominciarono ad esprimere una perdita di fiducia nei confronti del nuovo Primo Ministro, tanto che Truss fu costretta a dimettersi a poco più di sei settimane dall’inizio del suo mandato.

Dagli anni ’80, sia i presidenti repubblicani che quelli democratici degli Stati Uniti hanno abbracciato la “Reaganomics”, nonostante i critici avessero ripetutamente sottolineato la follia di arricchire i ricchi per affrontare la povertà.

Quando Joe Biden è entrato in carica nel gennaio 2021, il danno era talmente grande che il nuovo presidente si è sentito spinto ad affermare che l’economia trickle-down non funziona. Biden ha ripetuto le sue critiche quando Truss è entrato in carica, affermando su Twitter nel settembre 2022: “Sono stufo dell’economia trickle-down. Non ha mai funzionato“.

Ma le chiacchiere sono a buon mercato, e un’altra lezione importante per gli americani è che mentre è facile trovare sollievo nel nostro sistema di governo più stabile, in cui le elezioni presidenziali sono prescritte ogni quattro anni, il sistema parlamentare britannico, meno stabile, è molto più reattivo alla volontà popolare.

L’esempio migliore, in netto contrasto con gli Stati Uniti, è il National Health Service (NHS) britannico, un sistema di assistenza sanitaria universale gratuita e finanziata dal governo che fa invidia agli americani. Nel 1948, Aneurin Bevan, l’allora segretario alla Sanità britannico, promosse l’idea di un sistema di assistenza sanitaria al servizio di tutti. Secondo lo storico Anthony Broxton, Bevan spinse a votare in parlamento la proposta di legge che avrebbe creato l’NHS, chiedendo: “Perché il popolo dovrebbe aspettare ancora?“.

Gli americani hanno aspettato e aspettano un sistema sanitario simile. Stiamo ancora aspettando. Un’analisi del New York Times ha spiegato come la spesa sanitaria negli Stati Uniti sia andata fuori controllo proprio quando è iniziata la deregolamentazione dell’era Reagan. Decenni di tentativi di installare negli Stati Uniti un sistema sanitario universale e gratuito finanziato dal governo sono falliti.

In un articolo della MSNBC, Nayyera Haq ha scritto: “Nei quasi 250 anni trascorsi dalla fondazione degli Stati Uniti, il governo americano non ha seguito il percorso della Gran Bretagna, fornendo un sistema di assistenza sanitaria universale o programmi di welfare per la maggioranza della popolazione“.

Haq ha concluso: “L’elevazione dello status quo rispetto alla volontà popolare ha praticamente congelato la capacità di rispondere a tale volontà, indebolendo il sistema americano molto più di quanto il mandato di Truss destabilizzerà la Gran Bretagna“.

Sebbene gli americani non possano cambiare il nostro sistema di governo in uno parlamentare, tra poche settimane ci saranno le elezioni di midterm. È emerso che l’economia trickle-down è davvero in votazione e i repubblicani stanno usando ogni mezzo a loro disposizione per assicurarsi la vittoria.

Il Partito Repubblicano ha truccato le elezioni a suo favore grazie a un’astuta combinazione di distretti delimitati, leggi sul voto che ostacolano i probabili elettori democratici e controllo legislativo a livello statale, dove si decidono le regole elettorali.

In Florida, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha abbracciato tattiche antidemocratiche a tal punto da creare una forza di polizia per arrestare gli elettori in gran parte neri (e quindi probabilmente democratici) che, a suo dire, votano illegalmente. In altre parole, i repubblicani hanno creato un sistema di governo delle minoranze che rasenta il fascismo.

A gonfiare le loro vele sono i media aziendali, che insistono sul fatto che le preoccupazioni per l’inflazione potrebbero aiutare i repubblicani a conquistare la maggioranza in entrambe le camere del Congresso, nonostante decenni di prove che dimostrano che il Partito Repubblicano ha un record di fallimenti economici.

È diventato un punto di discussione centrale dei repubblicani gonfiare – con un po’ di ironia – i timori per l’aumento dei prezzi, incolpare i democratici per l’inflazione e sostenere le proprie vittorie elettorali. L’economista Dean Baker ha criticato i media per aver “parlato di inflazione praticamente senza sosta nell’ultimo anno e mezzo“.

Mentre i sondaggi mostrano che l’incessante copertura dell’inflazione ha spinto gli elettori verso i candidati repubblicani, pochi organi di informazione si interrogano sul piano del GOP per affrontare l’inflazione.

Il leader dei Repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, ha pubblicato un piano roseo, molto scarno di dettagli, per risolvere i problemi economici della nazione se il suo partito dovesse conquistare la maggioranza. Una descrizione di una pagina del suo piano include una vaga prescrizione per “portare stabilità all’economia attraverso politiche fiscali e di deregolamentazione a favore della crescita“.

In altre parole, i repubblicani promettono ancora una volta di consegnare un lupo travestito da pecora. Che si chiami Reaganomics, Thatcherism o Trussonomics, l’economia del “gocciolamento” è la grande bugia che ha fallito più volte.

Se la spettacolare caduta di Truss deve insegnare qualcosa agli americani, è che fallirà di nuovo. A differenza degli inglesi, è probabile che saremo costretti a sopportare gli effetti negativi di questo fallimento per molto più tempo.

– Questo articolo è stato prodotto da Economy for All, un progetto dell’Independent Media Institute.

*Sonali Kolhatkar è una giornalista multimediale pluripremiata. È fondatrice, conduttrice e produttrice esecutiva di “Rising Up With Sonali”, un programma televisivo e radiofonico settimanale che va in onda su Free Speech TV e sulle stazioni Pacifica. Il suo libro di prossima pubblicazione è Rising Up: The Power of Narrative in Pursuing Racial Justice (City Lights Books, 2023). È collaboratrice del progetto Economy for All dell’Independent Media Institute e redattrice per la giustizia razziale e le libertà civili della rivista Yes! Magazine. È co-direttrice dell’organizzazione no-profit di solidarietà Afghan Women’s Mission ed è co-autrice di Bleeding Afghanistan. Fa anche parte del consiglio di amministrazione del Justice Action Center, un’organizzazione per i diritti degli immigrati.

