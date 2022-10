La Palestina è sull’orlo di una vera e propria rivolta?

Gli eventi della scorsa settimana nella Cisgiordania occupata indicano che la lotta di liberazione palestinese e gli sforzi di Israele per reprimerla con brutale violenza sono entrati in una nuova fase.

In questo scenario in evoluzione, i coloni della frangia un tempo descritta come estremista sono ora rappresentati nelle alte sfere del governo israeliano e sono diventati così forti da scavalcare tutte le restrizioni dell’esercito.

Nel frattempo, l’Autorità Palestinese si sta dimostrando sempre meno efficace nel sottomettere la resistenza armata e, come temono alcuni commentatori israeliani, sta sempre più barcollando sull’orlo del collasso.

L’Autorità palestinese è lì come sostegno all’occupazione israeliana e molti palestinesi non sentirebbero la mancanza della sua presenza, tranne quelli che ora sono sul suo libro paga.

Ma in una situazione di totale impunità israeliana e di soli vuoti gesti da parte delle parti internazionali verso un processo di pace inesistente, la triste statistica di oltre 100 palestinesi uccisi in Cisgiordania solo quest’anno è foriera del probabile aumento di una violenza ancora peggiore.

Giovedì sera, i coloni israeliani, alcuni dei quali armati, si sono riversati a Sheikh Jarrah, un quartiere di Gerusalemme Est che stanno cercando di conquistare, e hanno attaccato i residenti palestinesi e le loro proprietà.

In questo video, Jawad Burqan, un residente di Sheikh Jarrah, descrive come gli abitanti del quartiere, compresi i membri della sua famiglia, siano costantemente molestati dai coloni che invadono il quartiere e sparano indiscriminatamente. I coloni erano apparentemente guidati dal deputato israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha brandito una pistola e ha detto ai vigilanti che “se i palestinesi lanciano pietre, sparategli”.

Ben-Gvir, alleato dell’ex Primo Ministro Benjamin Netanyahu (che sta cercando di tornare in auge alle elezioni israeliane del mese prossimo), una volta ha proclamato Baruch Goldstein suo eroe.

Goldstein era un colono ebreo di Brooklyn che nel 1994 uccise 29 uomini e bambini palestinesi mentre pregavano nella moschea al-Ibrahimi di Hebron durante il Ramadan.

Dopo il massacro, le forze israeliane hanno diviso il luogo sacro e hanno chiuso l’adiacente Città Vecchia, in precedenza molto animata.

I palestinesi si rendono conto che senza una resistenza decisa, Israele coglierà ogni occasione per imporre misure simili alla Moschea di al-Aqsa a Gerusalemme, dove le tensioni stanno aumentando a causa delle visite provocatorie e da record di estremisti ebrei che, durante le festività ebraiche, cercano di alterare lo status quo del luogo sacro.

La violenza di questa settimana a Gerusalemme deve essere vista come parte dei più ampi sforzi di Israele per cancellare la vita palestinese dalla città.

Dopo che la folla di coloni ha lasciato Sheikh Jarrah giovedì, la polizia israeliana ha spruzzato acqua putrida nelle case palestinesi della zona.

Nel frattempo, venerdì, i coloni hanno attaccato i palestinesi per la seconda volta consecutiva a Huwwara, una città vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania.

Haaretz, un giornale di Tel Aviv, ha riferito che i coloni hanno attaccato piccoli negozianti palestinesi e lanciato pietre contro le case di Huwwara.

“Più tardi, l’esercito israeliano è entrato e ha sparato a due palestinesi, che attualmente sono in cura per le ferite riportate, Haaretz ha aggiunto, citando la Società della Mezzaluna Rossa Palestinese.

Un video mostra i coloni che giovedì attaccano le aziende di Huwwara sotto la protezione dei soldati israeliani:

La recrudescenza degli scontri di questa settimana in tutta la Cisgiordania è stata provocata dal blocco del campo profughi di Shuafat da parte di Israele e dal blocco dei quartieri di Gerusalemme Est di Dahiyat al-Salam, Ras Shahda, Ras Khamis e Anata da sabato sera.

Già circondati dal muro israeliano e tagliati fuori dal resto della città, i quartieri sono sotto assedio da diversi giorni dopo la morte di un soldato al checkpoint di Shuafat, avvenuta sabato scorso.

Israele stava cercando il presunto tiratore, un 21enne residente nel campo profughi di Shuafat.

Martedì scorso, i palestinesi del campo hanno annunciato uno sciopero generale e una campagna di disobbedienza civile per protestare contro le severe restrizioni israeliane, che impediscono ai residenti di accedere al lavoro, all’assistenza sanitaria e alle scuole e semplicemente bloccano la vita.

Adalah, un’organizzazione palestinese per i diritti umani, ha dichiarato che “la diffusa punizione collettiva, che include l’interruzione dell’energia elettrica, l’irrorazione di acqua putrida e il lancio di gas lacrimogeni in aree civili densamente popolate, costituisce una violazione della Quarta Convenzione di Ginevra”.

Il blocco ha violato “la libertà di movimento di circa 130.000 residenti palestinesi”, Adalah ha aggiunto.

Giovedì Israele ha dato istruzioni per alleggerire le misure nel tentativo di disinnescare la situazione e venerdì i palestinesi del campo avrebbero annunciato la sospensione della loro campagna di disobbedienza civile.

Ma venerdì sera è emerso che le severe restrizioni di movimento sono state nuovamente imposte:

Per tutto il trambusto che hanno causato, le forze israeliane non sono riuscite a catturare i palestinesi ricercati per aver sparato ai soldati in due diverse occasioni, a Gerusalemme e a Nablus, che da sabato è anche sotto blocco.

Israele sembra aver praticamente perso il controllo di entrambe le città nel loro complesso, oltre a Jenin, dove le forze di occupazione hanno sparato e ucciso due palestinesi venerdì.

Sia Nablus che Jenin sono riemerse come centri di resistenza armata all’occupazione militare israeliana. Negli ultimi mesi, Israele e l’Autorità Palestinese hanno aumentato gli attacchi in queste aree, tra l’altro, a causa della preoccupazione della leadership israeliana di vederle gradualmente sfuggire alla morsa dell’occupazione.

Per Israele, lo scenario da incubo – che sembra trasformarsi in realtà – vedrebbe l’Autorità Palestinese crollare o smettere di funzionare come forza di polizia ausiliaria.

In questo caso, le forze israeliane dovrebbero essere dispiegate direttamente nei principali centri abitati palestinesi, come era avvenuto durante la Prima Intifada, prima della firma degli Accordi di Oslo nel 1993, che hanno creato l’AP.

Se ciò dovesse accadere, gli scontri a Gerusalemme Est sarebbero solo un piccolo assaggio di quella che probabilmente sarebbe una rivolta palestinese su larga scala in tutta la Cisgiordania.

Il livello di violenza e brutalità che Israele dovrebbe dispiegare nel tentativo di schiacciare una rivolta sarebbe inimmaginabile. E, se dovesse essere mantenuta, potrebbe costare a Israele, in termini di sostegno internazionale, molto di più dei suoi regolari attacchi di follia omicida a Gaza.

E, come abbiamo visto nel maggio 2021, gli scontri non sarebbero necessariamente limitati alla Cisgiordania, includendo Gerusalemme Est e Gaza.

Almeno un commentatore israeliano dell’influente quotidiano Haaretz ha espresso la preoccupazione che gli attuali disordini a Nablus, Jenin e Gerusalemme Est “tornerà ad attraversare la Linea Verde, con possibili scontri nelle città miste (ebraico-arabe)”.

Un altro scrittore abituale della stessa pubblicazione l’ha paragonata alla “sensazione spaventosa di un’auto che scende lungo un pendio verso un abisso”, e ha offerto solo la preghiera come ricetta per il fatto che porre fine alle cause strutturali della violenza, prima fra tutte il regime suprematista israeliano del colonialismo degli insediamenti, è al di là di ogni immaginazione.

Questi autori sono preoccupati dal timore che le comunità ebraiche israeliane possano essere colpite dalla violenza a cui sono sottoposti quotidianamente i palestinesi su entrambi i lati della Linea Verde.

In caso di collasso delle forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese, gli scontri a Gerusalemme Est sarebbero solo un piccolo assaggio di quella che probabilmente sarebbe una rivolta palestinese su larga scala in tutta la Cisgiordania.

Jenin è stata oggetto di incursioni quasi quotidiane, a seguito di una serie di attacchi mortali avvenuti a marzo in Israele da parte dei palestinesi della zona.

Quest’anno sono stati uccisi circa 40 palestinesi dell’area di Jenin.

Uno degli uccisi nel raid israeliano di venerdì a Jenin è stato Abdallah Abu al-Teen, un medico di 43 anni. Il ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese ha dichiarato che Abu al-Teen è stato colpito alla testa dai soldati davanti a un ospedale governativo nella città settentrionale della Cisgiordania.

Le autorità israeliane hanno suggerito che Abu al-Teen potrebbe essere stato ucciso da palestinesi armati e hanno poi affermato che il medico era impegnato in uno scontro a fuoco con i soldati quando è stato ucciso.

I cambiamenti nel discorso sono simili a quanto Israele aveva detto nelle ore e nei giorni successivi alla morte di Shireen Abu Akleh, uccisa nella stessa città.

Diverse indagini condotte nei mesi successivi alla morte di Abu Akleh hanno stabilito che il giornalista di Al Jazeera è stato ucciso dalle truppe israeliane, anche se non erano presenti palestinesi armati e non c’è stato alcuno scontro in quel momento.

Il gruppo di ricerca Forensic Architecture e l’organizzazione palestinese per i diritti umani Al-Haq hanno dichiarato il mese scorso che la loro indagine, che ha utilizzato immagini spaziali e ricostruzioni dell’incidente, ha dimostrato che Abu Akleh e i suoi colleghi sono stati presi di mira deliberatamente. Nessun soldato israeliano è stato ritenuto responsabile della sua morte.

L’altro palestinese ucciso a Jenin venerdì è stato identificato come Mateen Dabaya, di 20 anni. Citando il Ministero della Sanità palestinese, Al Jazeera ha riferito che Dabaya è stato colpito alla testa.

Sempre venerdì, un terzo palestinese di Jenin, Muhammad Maher Ghawadreh, 17 anni, è morto sotto custodia israeliana per le ferite riportate il mese scorso.

Ghawadreh era detenuto in un ospedale israeliano dove veniva curato per le ferite riportate quando, all’inizio di settembre, avrebbe compiuto un attacco armato contro un autobus che trasportava soldati israeliani nella Valle del Giordano, in Cisgiordania.

Sette uomini sono rimasti feriti nell’attacco, che secondo le autorità israeliane ha coinvolto altri due uomini oltre a Ghawadreh, tutti membri della stessa famiglia.

Maher Ghawadreh, padre di Muhammad, era presente con il padre di Raed e Abdalrahman Khazem ai funerali di Mateen Dabaya a Jenin, venerdì:

L’anziano Ghawadreh, che venerdì era particolarmente visibile – e armato – in pubblico, è anche ricercato da Israele per aver presumibilmente compiuto l’attacco nella Valle del Giordano a settembre.

Venerdì sera, le incursioni israeliane e le azioni della resistenza palestinese erano ancora in corso in varie località della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Venerdì, uomini armati palestinesi avrebbero aperto il fuoco contro l’insediamento cisgiordano di Beit El, vicino a Ramallah, ferendo leggermente un israeliano.

I media israeliani hanno riferito che uno dei presunti assalitori palestinesi è stato colpito e ucciso dai soldati mentre cercava di fuggire.

Nel frattempo, alcuni filmati hanno mostrato la polizia israeliana mentre picchiava e arrestava i palestinesi a Sheikh Jarrah, mentre gli scontri continuavano a Gerusalemme Est.

L’assedio di Shuafat di questa settimana ha unito i palestinesi di Gerusalemme Est, dove le frustrazioni che covavano da tempo erano già alte a causa di un’atmosfera quotidiana di repressione, in quanto Israele cerca con ogni mezzo di schiacciare la vita palestinese nella città.

All’inizio di quest’anno, un’enorme folla di palestinesi che fanno la storia ha accompagnato la bara della giornalista Shireen Abu Akleh durante il suo corteo funebre, dopo che a maggio era stata uccisa dalle forze israeliane nel campo profughi di Jenin.

Muhammad El-Kurd, residente a Sheikh Jarrah e scrittore, ha descritto l’enorme mobilitazione per il funerale di Shireen Abu Akleh, nonostante le restrizioni israeliane sugli assembramenti pubblici, come una “rivendicazione dello spazio pubblico” nella città.

Gli eventi di questa settimana a Gerusalemme saranno probabilmente considerati di natura simile in futuro.

*da Investig’action

27 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO