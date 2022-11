La Cina annuncia l'”ottimizzazione” delle regole Covid-19

La Cina ridurrà il periodo di quarantena COVID-19 per i viaggiatori in arrivo da 10 a 8 giorni, annullerà l’interruttore per i voli in entrata e non determinerà più i contatti stretti secondari dei casi confermati, hanno affermato venerdì le autorità sanitarie.

Le categorie di aree a rischio COVID saranno adeguate ad alto e basso, dai vecchi standard terziari di alto, medio e basso, secondo un avviso che definisce 20 misure volte a potenziare le misure di controllo delle malattie.

Secondo l’avviso diffuso dal meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato, i viaggiatori internazionali saranno sottoposti a cinque giorni di quarantena centralizzata più tre giorni di isolamento domiciliare, rispetto all’attuale regola di sette giorni di isolamento centralizzato più tre giorni trascorsi a casa .

Prevede inoltre che i viaggiatori in entrata non debbano essere nuovamente isolati dopo aver terminato il periodo di quarantena richiesto nei loro primi punti di ingresso.

Il meccanismo dell’interruttore, che vieta le rotte aeree se i voli internazionali in entrata portano casi di COVID-19, sarà annullato. I viaggiatori in entrata dovranno fornire solo uno, anziché due, risultati negativi del test dell’acido nucleico presi 48 ore prima dell’imbarco.

Sono stati ridotti da 10 a 8 giorni anche i periodi di quarantena per i contatti stretti delle infezioni confermate, mentre non verranno più tracciati i contatti stretti secondari.

L’avviso afferma che la modifica delle categorie delle aree a rischio COVID ha lo scopo di ridurre al minimo il numero di persone che devono affrontare restrizioni di viaggio.

Le aree ad alto rischio, ha affermato, copriranno le residenze dei casi infetti e i luoghi che visitano frequentemente e sono ad alto rischio di diffusione del virus.

La designazione delle aree ad alto rischio dovrebbe essere vincolata a una determinata unità immobiliare e non dovrebbe essere ampliata in modo sconsiderato. Se non vengono rilevati nuovi casi per cinque giorni consecutivi, l’etichetta ad alto rischio insieme alle misure di controllo dovrebbe essere revocata tempestivamente.

L’avviso richiede anche l’aumento delle scorte di farmaci e attrezzature mediche COVID-19, la preparazione di letti per unità di terapia intensiva, il rafforzamento dei tassi di vaccinazione di richiamo soprattutto tra gli anziani e l’accelerazione della ricerca di vaccini ad ampio spettro e multivalenti.

Promette inoltre di intensificare la repressione delle pratiche scorrette come l’adozione di politiche valide per tutti o l’imposizione di ulteriori restrizioni, nonché di intensificare l’assistenza ai gruppi vulnerabili e ai gruppi bloccati nel mezzo di un’epidemia locale.

* dal China Daily



