Gli Stati Uniti stanno conducendo una nuova guerra fredda: una prospettiva socialista

Il 23 maggio 2022, in occasione del World Economic Forum di Davos (Svizzera), l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger ha fatto alcune osservazioni sull’Ucraina che hanno colpito nel segno.

Piuttosto che farsi prendere “dall’umore del momento“, ha detto Kissinger, l’Occidente – guidato dagli Stati Uniti – deve consentire un accordo di pace che soddisfi i russi. “Proseguire la guerra al di là di questo punto“, ha detto Kissinger, “non significherebbe liberare l’Ucraina, ma scatenare una nuova guerra contro la Russia stessa“.

La maggior parte dei commenti dell’establishment della politica estera occidentale ha sgranato gli occhi e ha respinto i commenti di Kissinger.

Kissinger, che non è un pacifista, ha tuttavia indicato il grande pericolo di un’escalation non solo verso l’istituzione di una nuova cortina di ferro intorno all’Asia, ma forse verso una guerra aperta e letale tra l’Occidente e la Russia, oltre che con la Cina.

Questo tipo di esito impensabile era troppo anche per Henry Kissinger, il cui capo, l’ex presidente Richard Nixon, parlava spesso della “teoria del pazzo” nelle relazioni internazionali; Nixon disse al suo capo di gabinetto Bob Haldeman che aveva “messo la mano sul pulsante nucleare” per terrorizzare Ho Chi Minh e farlo capitolare.

Durante il periodo che ha preceduto l’invasione illegale dell’Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003, ho parlato con un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano che mi ha detto che la teoria prevalente a Washington si riduce a un semplice slogan: “dolore a breve termine per un guadagno a lungo termine“.

Mi ha spiegato che l’opinione generale è che le élite nazionali sono disposte a tollerare un dolore a breve termine per gli altri Paesi – e forse anche per i lavoratori degli Stati Uniti, che potrebbero avere difficoltà economiche a causa delle interruzioni e dei massacri creati dalla guerra.

Tuttavia, se tutto va bene, questo prezzo si tradurrà in un guadagno a lungo termine, poiché gli Stati Uniti saranno in grado di mantenere ciò che hanno cercato di mantenere dalla fine della Seconda guerra mondiale, ossia la supremazia.

“Se tutto va bene” è la premessa che mi ha fatto venire i brividi mentre parlava, ma quello che mi ha fatto arrabbiare di più è stata l’insensibilità nei confronti di chi deve affrontare il dolore e di chi godrebbe del guadagno.

A Washington si diceva cinicamente che valeva la pena che gli iracheni e i soldati americani della classe operaia subissero un impatto negativo (e morissero), finché le grandi compagnie petrolifere e finanziarie avrebbero potuto godere dei frutti di un Iraq conquistato.

Questo atteggiamento – dolore a breve termine, guadagno a lungo termine – è l’allucinazione che definisce le élite degli Stati Uniti, che non sono disposte a tollerare il progetto di costruire la dignità umana e garantire la longevità della natura.

“Dolore a breve termine, guadagno a lungo termine” definisce la pericolosa escalation degli Stati Uniti e dei loro alleati occidentali contro la Russia e la Cina. Ciò che colpisce della posizione degli Stati Uniti è che cercano di impedire un processo storico che sembra inevitabile, ovvero il processo di integrazione eurasiatica.

Dopo il crollo del mercato immobiliare statunitense e la grave crisi del credito nel settore bancario occidentale, il governo cinese, insieme ad altri Paesi del Sud globale, ha fatto perno sulla costruzione di piattaforme non dipendenti dai mercati del Nord America e dell’Europa.

Queste piattaforme comprendono la creazione dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) nel 2009 e l’annuncio di One Belt, One Road (in seguito Belt and Road Initiative o BRI) nel 2013.

L’approvvigionamento energetico della Russia e le sue massicce proprietà metallurgiche e minerarie, così come la capacità industriale e tecnologica della Cina, hanno attirato molti Paesi ad associarsi alla BRI nonostante il loro orientamento politico, con l’esportazione di energia da parte della Russia alla base di questa associazione.

Tra questi Paesi figurano la Polonia, l’Italia, la Bulgaria e il Portogallo, mentre la Germania è oggi il principale partner commerciale della Cina in termini di beni.

Il fatto storico dell’integrazione eurasiatica ha minacciato il primato degli Stati Uniti e delle élite atlantiche. È questa minaccia che guida il pericoloso tentativo degli Stati Uniti di utilizzare qualsiasi mezzo per “indebolire” sia la Russia che la Cina. Le vecchie abitudini continuano a dominare a Washington, che da tempo cerca il primato nucleare per negare la teoria della distensione.

Gli Stati Uniti hanno sviluppato una capacità e una posizione nucleare che consentirebbe loro di distruggere il pianeta pur di mantenere la propria egemonia. Le strategie per indebolire Russia e Cina includono il tentativo di isolare questi Paesi attraverso l’escalation della guerra ibrida imposta dagli Stati Uniti (come le sanzioni e la guerra dell’informazione) e il desiderio di smembrare questi Paesi per poi dominarli in perpetuo.

I tre saggi di questo volume analizzano con attenzione e razionalità le tendenze a lungo termine che si sono manifestate in Ucraina.

John Bellamy Foster, direttore di Monthly Review, ha catalogato la teoria del “dominio dell’escalation” dell’establishment statunitense, che è stato disposto a rischiare l’inverno nucleare – che significa annientamento – per mantenere il primato.

Nonostante il numero effettivo di armi nucleari detenute da Russia e Stati Uniti, questi ultimi hanno sviluppato un’intera architettura di controforze che ritengono in grado di distruggere le armi nucleari russe e cinesi e quindi di ridurre questi Paesi alla sottomissione. Questa fantasia non emerge solo nei turgidi documenti dei politici statunitensi, ma compare occasionalmente anche nella stampa popolare, dove si argomenta sull’importanza di un attacco nucleare contro la Russia.

Deborah Veneziale, giornalista statunitense con base in Italia, scava nel mondo sociale del militarismo negli Stati Uniti, analizzando come le varie fazioni dell’élite politica statunitense si siano unite per sostenere questa strategia di confronto contro la Russia e la Cina.

Il mondo chiuso dei think tank e delle aziende produttrici di armi, dei politici e dei loro scrivani, ha annullato le protezioni costituzionali dei controlli e degli equilibri.

C’è una corsa al conflitto affinché le élite statunitensi possano proteggere il loro straordinario controllo sulla ricchezza sociale globale (il patrimonio netto combinato dei 400 cittadini statunitensi più ricchi è ora vicino ai 3.500 miliardi di dollari, mentre le élite globali, molte delle quali provenienti dagli Stati Uniti, hanno accumulato quasi 40.000 miliardi di dollari in paradisi fiscali illeciti).

John Ross, membro del collettivo No Cold War, scrive che gli Stati Uniti hanno intensificato qualitativamente il loro assalto militare al pianeta attraverso il conflitto in Ucraina. Questa guerra è pericolosa perché dimostra che gli Stati Uniti sono disposti a confrontarsi direttamente con la Russia, una grande potenza, e che sono disposti a intensificare il loro conflitto con la Cina “ucrainizzando” Taiwan.

Ciò che può limitare gli Stati Uniti, sostiene Ross, è la resilienza della Cina e il suo impegno a difendere la propria sovranità e il proprio progetto, nonché il crescente fastidio del Sud globale nei confronti dell’imposizione degli obiettivi di politica estera da parte degli Stati Uniti. La maggior parte dei Paesi del mondo non vede la guerra d’Ucraina come un proprio conflitto, poiché è presa dalla necessità di affrontare i dilemmi più ampi dell’umanità.

È significativo che il capo dell’Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, abbia dichiarato il 25 maggio 2022 che l’Africa è diventata “la vittima collaterale di un conflitto lontano, quello tra Russia e Ucraina“. Il conflitto è lontano non solo in termini di spazio, ma anche di obiettivi politici dei Paesi africani, asiatici e latinoamericani.

Questo studio è prodotto congiuntamente da Monthly Review, No Cold War e Tricontinental: Institute for Social Research. Vi invitiamo a leggerlo, a condividerlo con gli amici e a discuterne ovunque ne abbiate l’opportunità.

Sono in gioco preziose vite umane e la continuità a lungo termine del pianeta. È impossibile ignorare questi fatti. La maggior parte delle persone del mondo vorrebbe affrontare i nostri veri problemi. Non vogliamo essere trascinati in un conflitto guidato dal desiderio campanilistico delle élite occidentali di mantenere il loro potere preponderante. Noi affermiamo la vita.

*****

Cosa spinge gli Stati Uniti a una crescente aggressività militare internazionale?

John Ross

Introduzione

Gli eventi che hanno portato alla guerra d’Ucraina rappresentano un’accelerazione qualitativa di una tendenza ultradecennale che vede gli Stati Uniti intensificare la loro aggressività militare a livello internazionale.

Prima della guerra d’Ucraina, gli Stati Uniti avevano condotto scontri militari solo contro Paesi in via di sviluppo, che avevano forze armate molto più deboli e non possedevano armi nucleari (le cosiddette “guerre asimmetriche”, ndr): il bombardamento della Serbia nel 1999, le invasioni dell’Afghanistan nel 2001 e dell’Iraq nel 2003 e il bombardamento della Libia nel 2011.

Tuttavia, la minaccia statunitense di estendere l’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) all’Ucraina, che è la causa principale della guerra, rappresenta qualcosa di fondamentalmente diverso.

Gli Stati Uniti erano consapevoli che l’estensione della NATO all’Ucraina si sarebbe scontrata direttamente con gli interessi nazionali della Russia, un Paese con grandi forze militari e un enorme arsenale nucleare. Anche se questa strategia avesse oltrepassato le linee rosse della Russia, gli Stati Uniti erano pronti a correre questo rischio.

Gli Stati Uniti non hanno (ancora) impegnato i propri soldati nella guerra in Ucraina, affermando che ciò minaccerebbe una guerra mondiale e rischierebbe una catastrofe nucleare. Ma di fatto si stanno impegnando in una guerra per procura contro la Russia.

Non solo ha insistito nel lasciare aperta la possibilità che l’Ucraina entri a far parte della NATO, ma ha addestrato l’esercito ucraino nel periodo precedente la guerra e ora ha fornito enormi quantità di armi militari e ha passato al Paese informazioni satellitari e di intelligence. Finora, gli aiuti statunitensi all’Ucraina sono ammontati a circa 50 miliardi di dollari.

Come gli Stati Uniti hanno spinto l’Ucraina alla guerra

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno preparato l’Ucraina alla guerra almeno dal 2014, ad esempio inviando centinaia di istruttori per addestrare le forze armate ucraine.

Si tratta di un approccio simile a quello adottato durante la Guerra del Golfo in Iraq nel 1990, che riflette un modello che Washington sembra utilizzare per raggiungere i propri obiettivi geopolitici.

La Russia è stata volutamente attirata nella situazione ucraina a partire dal colpo di Stato del 2014, quando le forze anti-russe hanno preso il potere a Kiev, sostenute dai neonazisti ucraini e dagli Stati Uniti. All’epoca, l’esercito ucraino non era una forza militare potente, avendo sofferto notevolmente in seguito alle “riforme” avviate nel 1991, dopo il crollo della Repubblica Socialista Sovietica Unita (R.S.U.).

Decenni di negligenza e di finanziamenti insufficienti hanno portato al decadimento delle infrastrutture e degli equipaggiamenti militari, oltre che all’esaurimento del morale di ufficiali e soldati. Come afferma Vyacheslav Tetekin, membro del Comitato centrale del Partito Comunista della Federazione Russa (K.P.R.F.), “l’esercito ucraino non voleva e non poteva combattere“.

Dopo il colpo di Stato del 2014, la spesa statale è stata distolta dal miglioramento del benessere sociale e riassegnata alla costruzione dell’esercito.

Dal 2015 al 2019, il bilancio militare ucraino è passato da 1,7 a 8,9 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del Paese nel 2019. Misurata come percentuale del PIL, l’Ucraina ha speso per le sue forze armate tre volte di più rispetto alla maggior parte dei Paesi sviluppati dell’Occidente. Sono stati stanziati ingenti fondi per ripristinare e modernizzare l’hardware militare del Paese e, in ultima analisi, per ristabilire la capacità di combattimento dell’esercito.

Durante la guerra del 2014-15 contro il Donbass (la regione russofona dell’Ucraina orientale), l’Ucraina ha avuto poco supporto aereo, poiché quasi tutti gli aerei da combattimento erano da riparare. Tuttavia, nel febbraio 2022, l’aeronautica militare era dotata di circa 150 tra caccia, bombardieri e aerei d’attacco.

Anche le dimensioni delle Forze armate ucraine sono cresciute drasticamente. È importante notare che, alla fine del 2021, la retribuzione dei soldati è triplicata, secondo i dati di Tetekin. Questo rafforzamento del potere militare, insieme alle potenti fortificazioni erette nei pressi del Donbass, indica l’intenzione degli Stati Uniti di avviare un conflitto nella regione.

Tuttavia, nonostante questi preparativi per la guerra, l’esercito ucraino non è stato in grado di competere seriamente con la Russia. Il bilancio delle forze non era chiaramente a favore di Kiev.

Questo non importava agli Stati Uniti, che cercavano di usare l’Ucraina come carne da cannone contro la Russia. Secondo Tetekin, “gli Stati Uniti avevano pianificato due opzioni per la nuova Ucraina militarizzata… La prima era conquistare il Donbass e invadere la Crimea. La seconda opzione era quella di provocare l’intervento armato della Russia“.

Nel dicembre 2021, consapevole del crescente pericolo rappresentato dall’Ucraina sotto l’influenza degli Stati Uniti, la Russia ha chiesto alla NATO una serie di garanzie di sicurezza per disinnescare la crisi. In particolare, la Russia ha chiesto alla NATO di porre fine alla sua espansione verso est, compresa l’adesione all’Ucraina.

“L’Occidente… ha ignorato queste richieste“, scrive Tetekin, “sapendo che i preparativi per l’invasione del Donbass [erano] in pieno svolgimento. La maggior parte delle unità dell’esercito ucraino pronte al combattimento, che contavano fino a 150 mila persone, erano concentrate vicino al Donbass. Avrebbero potuto spezzare la resistenza delle truppe locali nel giro di pochi giorni, con la completa distruzione di Donetsk e Lugansk e la morte di migliaia di persone“1 .

L’Ucraina è un’escalation qualitativa dell’aggressione militare degli Stati Uniti

È quindi chiaro sia dai fatti politici fondamentali – l’insistenza degli Stati Uniti sul “diritto” dell’Ucraina di entrare nella NATO – sia dai fatti militari – l’aumento delle forze armate ucraine – che gli Stati Uniti stavano preparando un confronto in Ucraina, anche se questo avrebbe inevitabilmente comportato uno scontro diretto con la Russia.

Di conseguenza, nel valutare la crisi ucraina, è importante notare che gli Stati Uniti erano pronti a intensificare le loro minacce militari da quelle contro i Paesi in via di sviluppo – sempre ingiuste, ma che non rischiano direttamente conflitti militari con le grandi potenze o guerre mondiali – all’aggressione contro Stati molto forti come la Russia, che rischiano un conflitto militare globale.

Pertanto, è fondamentale analizzare cosa crea questa escalation di aggressioni militari statunitensi. Si tratta di un fenomeno temporaneo, dopo il quale gli Stati Uniti riprenderanno un percorso più conciliante, oppure la crescente escalation militare è una tendenza a lungo termine della politica statunitense?

La questione è ovviamente di estrema importanza per tutti i Paesi, ma in particolare per la Cina, essa stessa uno Stato potente. Per citare solo un esempio chiave, parallelamente all’escalation dell’aggressione statunitense contro la Russia, gli Stati Uniti non si sono limitati a imporre tariffe doganali contro l’economia cinese e a condurre una campagna internazionale sistematica per sfruttare la situazione nello Xinjiang per la propria agenda di politica estera; hanno anche tentato di minare la politica dell’Unica Cina per quanto riguarda la provincia di Taiwan.

Tra le azioni degli Stati Uniti nei confronti della provincia di Taiwan:

– Per la prima volta dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, il presidente Biden ha invitato un rappresentante di Taipei all’insediamento di un presidente americano.

– Il presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, il terzo più alto funzionario degli Stati Uniti in ordine di successione presidenziale, ha visitato Taipei il 2 agosto 2022.

– Gli Stati Uniti hanno chiesto la partecipazione di Taipei alle Nazioni Unite.

– Gli Stati Uniti hanno intensificato le vendite di armamenti ed equipaggiamenti militari all’isola.

– Le delegazioni statunitensi in visita a Taipei sono aumentate.

– Gli Stati Uniti hanno aumentato il loro dispiegamento militare nel Mar Cinese Meridionale e hanno inviato regolarmente navi da guerra statunitensi attraverso lo Stretto di Taiwan.

– Le forze per le operazioni speciali statunitensi hanno addestrato le truppe di terra taiwanesi e i marinai della Marina taiwanese.

Come nel caso dell’Ucraina e della Russia, gli Stati Uniti sono pienamente consapevoli che la politica dell’Unica Cina riguarda gli interessi nazionali più fondamentali della Cina e che è stata la base delle relazioni tra Stati Uniti e Cina nei cinquant’anni successivi alla visita di Nixon a Pechino nel 1972. Abbandonarla significa oltrepassare le linee rosse della Cina.

È quindi evidente che gli Stati Uniti stanno cercando di minare la politica di “una sola Cina” in modo conflittuale, così come hanno deliberatamente deciso di oltrepassare le linee rosse della Russia in Ucraina.

Per quanto riguarda la questione se queste provocazioni statunitensi contro Cina e Russia siano temporanee, a lungo termine o addirittura permanenti, la chiara conclusione di questo autore è che la tendenza all’escalation militare statunitense continuerà.

Tuttavia, dato che una questione del genere, potenzialmente bellica, è della massima gravità e ha conseguenze pratiche estremamente importanti, l’esagerazione e la mera propaganda sono inaccettabili.

L’obiettivo è quindi quello di presentare in maniera concreta, obiettiva e pacata le ragioni per cui gli Stati Uniti cercheranno di intensificare ulteriormente la loro aggressione militare nel prossimo periodo. Inoltre, verificheremo quali tendenze possono servire a contrastare questa pericolosa politica statunitense e quali possono aggravarla.

La posizione economica e militare degli Stati Uniti durante la “Vecchia Guerra Fredda” e la “Nuova Guerra Fredda”

Ridotte ai fatti più essenziali, le forze chiave che hanno guidato questa crescente politica di aggressione militare degli Stati Uniti, che dura ormai da più di due decenni, sono chiare. Si tratta, in primo luogo, della perdita permanente del peso preponderante dell’economia statunitense nella produzione globale e, in secondo luogo, della preponderanza della potenza e della spesa militare degli Stati Uniti.

Questa asimmetria crea un periodo molto pericoloso per l’umanità, in cui gli Stati Uniti potrebbero tentare di compensare il loro relativo declino economico attraverso l’uso della forza militare. Questo spiega gli attacchi militari degli Stati Uniti ai Paesi in via di sviluppo e l’escalation del confronto con la Russia in Ucraina.

Una domanda importante è se l’aggressione militare degli Stati Uniti aumenterà ulteriormente fino a includere un crescente confronto con la Cina, fino alla volontà di prendere in considerazione una guerra mondiale. Per rispondere a questa domanda, è necessario fare un’analisi accurata della situazione economica e militare degli Stati Uniti.

Per cominciare dall’economia, nel 1950, all’inizio della prima guerra fredda, gli Stati Uniti rappresentavano il 27,3% del PIL mondiale. In confronto, l’URSS, la più grande economia socialista di quel periodo, rappresentava il 9,6% del PIL mondiale. In altre parole, l’economia statunitense era quasi tre volte più grande di quella sovietica.2

Durante l’intero periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale (la prima Guerra Fredda), l’URSS non si è mai avvicinata al PIL degli Stati Uniti, pari solo al 44,4% nel 1975. In altre parole, anche al culmine dei risultati economici relativi dell’URSS, l’economia statunitense era ancora più del doppio di quella sovietica.

Durante la “vecchia guerra fredda”, gli Stati Uniti hanno goduto di un vantaggio economico significativo sull’URSS, almeno in termini di misure convenzionali della produzione.

Nella situazione attuale, gli Stati Uniti rappresentano una quota notevolmente inferiore del PIL mondiale rispetto al 1950, compresa tra il 15 e il 25% a seconda di come viene misurata. La Cina, il principale rivale economico degli Stati Uniti, si è avvicinata molto di più alla parità con l’economia americana.

Anche ai tassi di cambio di mercato, che oscillano in qualche modo indipendentemente dalla produzione effettiva con le fluttuazioni valutarie, il PIL della Cina è già pari al 74% di quello degli Stati Uniti, un livello molto più alto di quello mai raggiunto dall’URSS. Inoltre, il tasso di crescita economica della Cina è da tempo molto più veloce di quello degli Stati Uniti, il che significa che continuerà ad avvicinarsi a questi ultimi.

Calcolando le parità di potere d’acquisto (PPA, che tengono conto dei diversi livelli di prezzo dei Paesi), la misura utilizzata da Angus Maddison e dal FMI, nel 2021 gli Stati Uniti rappresentavano solo il 16% dell’economia mondiale, ovvero l’84% dell’economia mondiale è al di fuori degli Stati Uniti.

Secondo lo stesso criterio, l’economia cinese è già più grande del 18% di quella degli Stati Uniti. Entro il 2026, secondo le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale PPP, l’economia cinese sarà almeno il 35% più grande di quella degli Stati Uniti. Il divario economico tra Cina e Stati Uniti è di gran lunga superiore a quello mai raggiunto dall’URSS.

Tenendo conto di altri fattori, indipendentemente da come vengono misurati, la Cina è diventata di gran lunga la più grande potenza manifatturiera del mondo. Nel 2019, ultimo dato disponibile, la Cina rappresentava il 28,7% della produzione manifatturiera mondiale, rispetto al 16,8% degli Stati Uniti.

In altre parole, la quota globale della Cina nella produzione manifatturiera era superiore di oltre il 70% a quella degli Stati Uniti. L’URSS, invece, non è mai arrivata a superare gli Stati Uniti nella produzione manifatturiera.

Passando al commercio di beni, la sconfitta degli Stati Uniti da parte della Cina nella guerra commerciale lanciata da Trump è persino un po’ umiliante per lui e per il Paese. Nel 2018, la Cina ha già scambiato più beni di qualsiasi altro Paese, anche se in quel momento il suo commercio di beni era solo del 10% circa più grande di quello degli Stati Uniti. Nel 2021, il commercio di beni della Cina ha superato quello degli Stati Uniti del 31%.

La situazione era ancora peggiore per gli Stati Uniti in termini di esportazione di beni: nel 2018, le esportazioni cinesi erano superiori a quelle statunitensi del 58% e, nel 2021, del 91%. In sintesi, non solo la Cina è diventata di gran lunga la più grande nazione commerciale al mondo, ma gli Stati Uniti hanno subito una chiara sconfitta nella guerra commerciale lanciata dalle amministrazioni Trump e Biden.

Ancora più fondamentale dal punto di vista macroeconomico è il primato della Cina nel risparmio (famiglie, imprese e Stato), fonte di investimenti in capitale reale e motore della crescita economica.

Secondo gli ultimi dati disponibili nel 2019, il risparmio lordo di capitale della Cina è stato, in termini assoluti, del 56% superiore a quello degli Stati Uniti – l’equivalente di 6,3 trilioni di dollari, rispetto a 4,03 trilioni di dollari. Tuttavia, questa cifra sottostima notevolmente il vantaggio della Cina: una volta preso in considerazione l’ammortamento, la creazione netta di capitale annuale della Cina è stata del 635% superiore a quella degli Stati Uniti – l’equivalente di 3,9 trilioni di dollari, rispetto a 0,6 trilioni di dollari.

In sintesi, ogni anno la Cina accresce notevolmente il proprio stock di capitale, mentre gli Stati Uniti, in termini comparativi, ne aggiungono poco.

Il risultato netto di queste tendenze è che la Cina ha superato di gran lunga gli Stati Uniti in termini di crescita economica, non solo per l’intero periodo di quattro decenni dal 1978, come è noto, ma anche nel periodo recente.

In termini di prezzi aggiustati per l’inflazione, dal 2007 (l’anno prima della crisi finanziaria internazionale), l’economia statunitense è cresciuta del 24%, mentre quella cinese è cresciuta del 177%: in altre parole, l’economia cinese è cresciuta più di sette volte più velocemente di quella statunitense. Su un terreno di competizione relativamente pacifica, la Cina sta vincendo.3

Il vantaggio degli Stati Uniti in termini di produttività, tecnologia e dimensioni delle aziende significa che, nel complesso, la loro economia è ancora più forte di quella cinese, ma il divario tra i due Paesi è molto più ridotto rispetto a quello che c’era tra gli Stati Uniti e l’URSS.

Inoltre, a prescindere dall’esatta forza economica relativa dei due giganti globali, è chiaro che gli Stati Uniti hanno perso il loro predominio economico globale. Da un punto di vista puramente economico, siamo già in un’era globale di multipolarità.

L’esercito americano in un momento di declino economico

Questi insuccessi economici degli Stati Uniti hanno portato alcuni, soprattutto in alcuni ambienti occidentali, a ritenere che la sconfitta degli Stati Uniti sia inevitabile o già avvenuta. Un’opinione simile è stata espressa da un piccolo numero di persone in Cina che ritengono che la forza globale della Cina abbia già superato quella degli Stati Uniti.

Queste opinioni non sono corrette. Dimenticano, secondo le famose parole di V.I. Lenin, che “la politica deve avere la precedenza sull’economia, questo è l’ABC del marxismo” e, per quanto riguarda la politica, che “il potere politico cresce dalla canna del fucile“, secondo il famoso detto del presidente Mao.

Il fatto che gli Stati Uniti stiano perdendo la loro superiorità economica non significa che lasceranno semplicemente che questa tendenza economica continui pacificamente: presumere che sia così significherebbe commettere l’errore di anteporre l’economia alla politica.

Al contrario, il fatto che gli Stati Uniti stiano perdendo terreno dal punto di vista economico, sia nei confronti della Cina che di altri Paesi, li sta spingendo verso mezzi militari e politico-militari per superare le conseguenze delle loro sconfitte economiche.

Più precisamente, il pericolo per tutti i Paesi è che gli Stati Uniti non abbiano perso la supremazia militare. Infatti, la spesa militare degli Stati Uniti è superiore a quella dei nove Paesi successivi messi insieme.

Solo in un settore, quello delle armi nucleari, la forza degli Stati Uniti è approssimativamente eguagliata da un altro Paese, la Russia, che ha ereditato le armi nucleari dall’URSS. Il numero esatto di armi nucleari detenute dai Paesi in generale è un segreto di Stato, ma, a partire dal 2022, secondo una delle principali stime occidentali della Federazione degli Scienziati Americani, la Russia possiede 5.977 armi nucleari, mentre gli Stati Uniti 5.428.

La Russia e gli Stati Uniti hanno circa 1.600 testate nucleari strategiche attive (anche se gli Stati Uniti hanno molte più armi nucleari della Cina).4 Nel frattempo, nel campo delle armi convenzionali, la spesa degli Stati Uniti è di gran lunga superiore a quella di qualsiasi altro Paese.

Questa divergenza nella posizione degli Stati Uniti in ambito economico e militare è alla base della loro politica aggressiva e crea la distinzione tra le loro posizioni economiche e militari nell’attuale “Nuova Guerra Fredda” rispetto alla “Vecchia Guerra Fredda” condotta contro l’URSS.

Nella Vecchia Guerra Fredda, le forze militari degli Stati Uniti e dell’URSS erano approssimativamente uguali, ma, come già notato, l’economia statunitense era molto più grande. Pertanto, nella vecchia guerra fredda, la strategia degli Stati Uniti consisteva nel cercare di spostare le questioni sul terreno economico.

Anche l’aumento militare di Reagan negli anni ’80 non doveva essere usato per fare la guerra all’URSS, ma piuttosto per impegnarla in una corsa agli armamenti che avrebbe danneggiato l’economia sovietica. Di conseguenza, nonostante le tensioni, la guerra fredda non si è mai trasformata in una guerra calda.

La situazione attuale degli Stati Uniti è opposta: la loro posizione economica relativa si è indebolita enormemente, ma la loro potenza militare è grande. Pertanto, cercano di spostare le questioni sul terreno militare, il che spiega l’escalation dell’aggressione militare e il motivo per cui questa è una tendenza permanente.

Ciò significa che l’umanità è entrata in un periodo molto pericoloso. Gli Stati Uniti potrebbero perdere nella competizione economica pacifica, ma mantengono ancora un vantaggio militare sulla Cina. Gli Stati Uniti sono quindi tentati di usare mezzi militari “diretti” e “indiretti” per cercare di fermare lo sviluppo della Cina.

Uso diretto e indiretto della forza militare statunitense

Gli Stati Uniti utilizzano mezzi “diretti” e “indiretti” per mostrare la loro forza militare, che sono molto più ampi della più estrema possibilità “diretta” di una guerra frontale contro la Cina. Alcuni di questi approcci sono già in uso, mentre altri sono in fase di discussione. Il primo include, ad esempio

– subordinare altri Paesi all’esercito statunitense e cercare di fare pressione su questi Paesi affinché adottino politiche economiche più ostili nei confronti della Cina, come nel caso della Germania e dell’Unione Europea.

– tentare di superare il carattere economico multipolare del mondo, che è già stato stabilito, creando invece alleanze dominate in modo unilaterale dagli Stati Uniti. Questo è chiaramente il caso della NATO, del Quad (Stati Uniti, Giappone, Australia, India) e di alcune altre nazioni.

– tentare di costringere i Paesi che hanno buone relazioni economiche con la Cina a indebolirle. Questo è particolarmente evidente con l’Australia e ora viene tentato anche altrove.

Nel frattempo, tra gli approcci in discussione vi è la possibilità di scatenare guerre contro gli alleati della Cina e della Russia e di cercare di attirare la Cina in una guerra “limitata” con gli Stati Uniti per quanto riguarda la provincia di Taiwan.

Un esempio dell’uso integrato da parte degli Stati Uniti di pressioni militari dirette e indirette è stato fornito dal principale commentatore politico statunitense del Financial Times, Janan Ganesh, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha spiegato come “l’America sarà il “vincitore” finale della crisi ucraina”.

Entro tre giorni dall’intervento della Russia in Ucraina, scrive Ganesh, la Germania ha accelerato la costruzione dei primi due terminali di gas naturale liquefatto (GNL) del Paese. Entro il 2026, gli Stati Uniti diventeranno probabilmente il principale fornitore di GNL della Germania, in quanto più vicini sia geograficamente che politicamente, eliminando così la dipendenza tedesca dalle importazioni di energia russa.

Ganesh sostiene inoltre che l’impegno della Germania ad aumentare il proprio bilancio per la difesa andrà a vantaggio anche degli Stati Uniti, perché la Germania a sua volta “condividerà una parte maggiore dell’onere finanziario e logistico della NATO“, che attualmente è a carico degli Stati Uniti:

Un’Europa più legata all’America e, allo stesso tempo, meno dipendente da essa: nessun Kissinger avrebbe potuto progettare ciò che il Cremlino è pronto a realizzare per caso. Lungi dal porre fine alla svolta americana verso l’Asia, la guerra in Ucraina potrebbe essere l’evento che la rende possibile.

Per quanto riguarda quella parte del mondo, se l’obiettivo cinese è quello di esorcizzare almeno l’area del Pacifico dall’influenza statunitense, le ultime sei settimane hanno insegnato la grandezza del compito. Il Giappone non potrebbe fare di più per schierarsi con Kiev, e quindi con Washington 5.

In breve, gli Stati Uniti hanno usato la loro pressione militare per aumentare la subordinazione economica di Germania e Giappone. Anche se si possono prevedere molte altre varianti, la loro caratteristica comune è che gli Stati Uniti usano la loro forza militare per cercare di compensare la loro posizione economica indebolita.

Così intesa, è chiaro che gli Stati Uniti hanno già intrapreso questa politica fondamentale di utilizzo diretto e indiretto della loro forza militare.

Poiché la Cina sta vivendo uno sviluppo economico più rapido di quello degli Stati Uniti, è probabile che la sua forza militare finisca per eguagliarla. Tuttavia, ci vorrebbero anni perché la Cina costruisca un arsenale nucleare equivalente a quello degli Stati Uniti, anche se decidesse di intraprendere tale politica.

Probabilmente ci vorrebbe ancora più tempo per creare armamenti convenzionali equivalenti a quelli degli Stati Uniti, dato l’enorme sviluppo tecnologico e l’addestramento del personale necessario per forze aeree e navali così avanzate e molto altro.

Pertanto, gli Stati Uniti disporranno di forze armate più forti della Cina per un numero molto significativo di anni, creando la tentazione permanente per gli Stati Uniti di tentare di utilizzare mezzi militari per compensare la loro posizione economica in declino.

Il significato della guerra in Ucraina

Dagli eventi che hanno portato alla guerra in Ucraina si possono trarre due lezioni fondamentali.

In primo luogo, conferma che è inutile chiedere compassione agli Stati Uniti. Dopo la dissoluzione dell’URSS nel 1991, per diciassette anni la Russia ha perseguito una politica di tentativi di relazioni amichevoli con gli Stati Uniti. Sotto Boris Eltsin, la Russia è stata subordinata agli Stati Uniti in maniera umiliante.

Durante il primo periodo della presidenza Putin, la Russia ha fornito assistenza diretta agli Stati Uniti nella cosiddetta guerra al terrorismo e nell’invasione dell’Afghanistan. La risposta degli Stati Uniti è stata quella di violare tutte le promesse fatte che la NATO non sarebbe avanzata “di un centimetro” verso la Russia, il tutto aumentando aggressivamente la pressione militare sulla Russia.

In secondo luogo, questa dinamica rende chiaro che l’esito della guerra in Ucraina è cruciale non solo per la Russia, ma anche per la Cina e per il mondo intero. La Russia è l’unico Paese che eguaglia gli Stati Uniti in termini di armi nucleari e le buone relazioni tra Cina e Russia sono un importante deterrente per gli Stati Uniti che non vogliono adottare una politica di attacco diretto alla Cina.

L’obiettivo degli Stati Uniti in Ucraina è proprio quello di cercare di provocare un cambiamento fondamentale nella politica russa e di insediare a Mosca un governo che non difenda più gli interessi nazionali della Russia, ma che sia ostile alla Cina e subordinato agli Stati Uniti.

Se ciò avvenisse, non solo la Cina si troverebbe ad affrontare una minaccia militare molto maggiore da parte degli Stati Uniti, ma il suo lungo confine settentrionale con la Russia diventerebbe una minaccia strategica; la Cina sarebbe circondata da nord. In altre parole, gli interessi nazionali della Russia e della Cina verrebbero minati.

Per dirla con le parole di Sergei Glazyev, commissario russo presso l’organo esecutivo dell’Unione economica eurasiatica: “Dopo aver fallito nel tentativo di indebolire la Cina con una guerra commerciale, gli americani hanno spostato il colpo principale sulla Russia, che vedono come un anello debole della geopolitica e dell’economia globale. Gli anglosassoni stanno cercando di mettere in pratica le loro eterne idee russofobe per distruggere il nostro Paese e allo stesso tempo indebolire la Cina, perché l’alleanza strategica tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese è troppo dura per gli Stati Uniti” 6.

Le azioni militari statunitensi e i vincoli che devono affrontare

Poiché gli Stati Uniti sono spinti sia dalla loro posizione economica in declino che dalla loro forza militare, non c’è limite a livello “interno” (domestico) alla portata dell’aggressione statunitense. La storia mostra chiaramente che gli Stati Uniti sono stati pronti a compiere le aggressioni militari più violente, al punto da essere disposti a distruggere interi Paesi.

Per fare un esempio, durante la guerra di Corea, gli Stati Uniti hanno distrutto quasi tutte le città e i paesi della Corea del Nord, compreso circa l’85% degli edifici.

I bombardamenti statunitensi in Indocina, durante la guerra del Vietnam, sono stati ancora più massicci e hanno utilizzato sia ordigni esplosivi che armi chimiche, come il famigerato “Agente Arancio”, che produce orribili deformità. Dal 1964 al 15 agosto 1973, l’aviazione degli Stati Uniti ha sganciato oltre sei milioni di tonnellate di bombe e altri ordigni in Indocina, mentre gli aerei della Marina e del Corpo dei Marines hanno speso altri 1,5 milioni di tonnellate nel Sud-Est asiatico. Come nota Micheal Clodfelter in The Limits of Air Power:

“Questo tonnellaggio superava di gran lunga quello speso nella Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra di Corea. L’aeronautica statunitense ha consumato 2.150.000 tonnellate di munizioni nella Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra di Corea – 1.613.000 tonnellate nel teatro europeo e 537.000 tonnellate nel teatro del Pacifico – e 454.000 tonnellate nella Guerra di Corea” 7.

Edward Miguel e Gerard Roland approfondiscono lo stesso punto nel loro studio sull’impatto a lungo termine dei bombardamenti in Vietnam, osservando che:

“I bombardamenti della guerra del Vietnam hanno rappresentato almeno il triplo (in termini di peso) dei bombardamenti della seconda guerra mondiale in Europa e nel Pacifico e circa quindici volte il tonnellaggio totale della guerra di Corea. Considerando la popolazione vietnamita di circa 32 milioni di persone prima della guerra, i bombardamenti statunitensi si traducono in centinaia di chilogrammi di esplosivo pro capite durante il conflitto. Per fare un altro confronto, le bombe atomiche sganciate a Hiroshima e Nagasaki avevano la potenza di circa 15.000 e 20.000 tonnellate di TNT. … I bombardamenti statunitensi in Indocina rappresentano 100 volte l’impatto combinato delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki“. 8

Nell’invasione dell’Iraq, gli Stati Uniti erano pronti a devastare il Paese (e lo hanno fatto), utilizzando armi orribili come l’uranio impoverito, che ancora oggi produce terribili difetti alla nascita, molti anni dopo l’attacco americano.

Con il bombardamento della Libia nel 2011, gli Stati Uniti hanno ridotto quello che era uno dei Paesi con il reddito pro capite più ricco dell’Africa, con uno stato sociale sviluppato, a una società in cui esistono conflitti tribali e in cui gli schiavi vengono apertamente venduti. L’elenco continua.

In breve, le prove dimostrano che non c’è livello di criminalità o atrocità a cui gli Stati Uniti non siano disposti a scendere. Se gli Stati Uniti pensassero di poter eliminare la sfida economica della Cina lanciando una guerra atomica, non ci sono prove che non lo farebbero.

Inoltre, sebbene negli Stati Uniti esistano certamente movimenti contro la guerra, non sono neanche lontanamente abbastanza forti da impedire agli Stati Uniti di usare le armi nucleari se dovessero decidere di farlo. Non ci sono vincoli interni adeguati negli Stati Uniti che possano impedirgli di lanciare una guerra contro la Cina.

Ma se non ci sono vincoli interni fondamentali all’aggressione statunitense, ci sono certamente grandi vincoli esterni. Il primo è il possesso di armi nucleari da parte di altri Paesi. Ecco perché l’esplosione della prima bomba nucleare cinese nel 1964 è giustamente considerata una grande conquista nazionale.

Il possesso di armi nucleari da parte della Cina è un deterrente fondamentale per un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, a differenza del suo avversario, la Cina ha una politica di armi nucleari “No First Use”, che dimostra la sua moderazione e la sua posizione militare difensiva.

Una guerra nucleare su larga scala che coinvolga Stati Uniti, Cina e Russia sarebbe una catastrofe militare senza precedenti nella storia dell’umanità. In una guerra del genere, come minimo, morirebbero centinaia di milioni di persone. Sarebbe infinitamente preferibile prevenire l’escalation dell’aggressione militare statunitense prima che arrivi a quel punto, ma quali sono le possibilità di farlo?

La tendenza generale della politica degli Stati Uniti dalla Seconda guerra mondiale mostra un modello chiaro e logico. Quando gli Stati Uniti si sentono in una posizione di forza, la loro politica è aggressiva; quando si sentono indeboliti, diventano più concilianti. Questo fenomeno si è manifestato in modo drammatico prima, durante e dopo la guerra del Vietnam, ma anche in altri periodi.

Subito dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti si consideravano – ed erano – in una posizione di forza ed erano quindi pronti a condurre una guerra contro la Corea. Anche dopo la mancata vittoria nella guerra di Corea, gli Stati Uniti si sentirono abbastanza sicuri da tentare di isolare diplomaticamente la Cina negli anni Cinquanta e Sessanta, privando il Paese di un seggio all’ONU, bloccando le relazioni diplomatiche dirette e così via.

Tuttavia, gli Stati Uniti subirono gravi sconfitte a causa del fallimento della loro guerra in Vietnam, in cui cercarono di sconfiggere la lotta di liberazione nazionale del popolo vietnamita e il sostegno militare su larga scala che ricevevano dalla Cina e dall’URSS.

L’indebolimento della posizione globale degli Stati Uniti a seguito della sconfitta in Vietnam (iniziata ancor prima della fine ufficiale della guerra nel 1975) li portò ad adottare una politica più conciliante, simboleggiata dalla visita di Nixon a Pechino nel 1972 e seguita dall’instaurazione di piene relazioni diplomatiche con la Cina. Poco dopo il 1972, gli Stati Uniti inaugurarono una politica di distensione con l’U.R.S.S.

Tuttavia, negli anni ’80, dopo essersi riorganizzati e ripresi dalla sconfitta in Vietnam, gli Stati Uniti tornarono a una politica più aggressiva nei confronti dell’U.R.S.S. sotto l’allora presidente Ronald Reagan.

Questo stesso modello di aggressività degli Stati Uniti nei momenti di forza o di atteggiamento più conciliante nei momenti di debolezza può essere visto anche in occasione della crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007/8. La crisi ha inferto un duro colpo all’economia statunitense, a seguito del quale gli Stati Uniti hanno iniziato a porre l’accento sulla cooperazione internazionale.

Sebbene il G20, che comprende le maggiori economie del mondo e due terzi della sua popolazione, sia stato istituito nel 1999, ha iniziato a riunirsi annualmente solo dopo la crisi economica del 2007/8. Nel 2009, il gruppo G20 si è imposto come la principale forza di cooperazione economica e finanziaria internazionale, con gli Stati Uniti che svolgono un ruolo di primo piano. In particolare, sentendosi indeboliti, gli Stati Uniti hanno mostrato un atteggiamento più cooperativo nei confronti della Cina in questi settori.

Quando gli Stati Uniti si sono ripresi dalla crisi finanziaria internazionale, la loro posizione nei confronti della Cina è diventata sempre più aggressiva, culminando nel lancio della guerra commerciale di Trump contro il Paese. In altre parole, non appena gli Stati Uniti si sono sentiti più forti, sono diventati aggressivi.

Un confronto tra la realtà odierna e il periodo precedente la seconda guerra mondiale

Passando a un confronto storico, possiamo accostare la situazione attuale al periodo precedente la Seconda guerra mondiale. Il percorso immediato verso quella guerra iniziò con il rafforzamento del militarismo giapponese e la conseguente invasione della Cina nord-orientale nel 1931, seguita dall’ascesa al potere di Hitler in Germania nel 1933.

Tuttavia, nonostante questi eventi nefasti, la guerra non era inevitabile. Le prime vittorie del militarismo giapponese e del fascismo tedesco degenerarono in una guerra mondiale a causa di una serie di sconfitte e capitolazioni delle potenze alleate tra il 1931 e il 1939 e della loro incapacità di affrontare i militaristi giapponesi e i nazisti tedeschi.

Il partito politico al potere in Cina, il Kuomintang, concentrò i suoi sforzi per la maggior parte degli anni Trenta non per respingere il Giappone, ma per combattere i comunisti. Nel frattempo, gli Stati Uniti non intervennero per fermare il Giappone fino a quando non furono attaccati a Pearl Harbor nel 1941.

In Europa, Gran Bretagna e Francia non riuscirono a fermare la rimilitarizzazione della Germania nazista, anche quando avevano il diritto di farlo in base al Trattato di Versailles. Inoltre, non hanno sostenuto il governo legittimo della Spagna nel 1936 contro il colpo di Stato fascista e la guerra civile lanciata da Francisco Franco, che era sostenuto da Hitler.

Poi, capitolarono direttamente allo smembramento della Cecoslovacchia da parte di Hitler con il famigerato Patto di Monaco del 1938.

Oggi assistiamo a uno schema simile a quello del 1931, che segnò l’inizio della preparazione alla Seconda guerra mondiale. Sebbene il sostegno a una guerra mondiale aggressiva non sia certamente maggioritario negli Stati Uniti, tale sostegno esiste tra un piccolo e, finora, marginale elemento all’interno dell’establishment militare e di politica estera statunitense.

Se gli Stati Uniti subiscono sconfitte politiche, non passeranno direttamente alla guerra frontale con la Cina o la Russia. Tuttavia, esiste il pericolo a medio termine che, come è accaduto dopo l’invasione della Cina da parte del Giappone nel 1931 e l’ascesa al potere di Hitler nel 1933, se gli Stati Uniti otterranno vittorie in lotte più limitate, saranno probabilmente incoraggiati a passare a un grande conflitto militare globale.

La lotta decisiva deve essere quella di prevenire tale conflitto globale. Ciò significa che è della massima importanza che gli Stati Uniti non vincano le lotte immediate, come la guerra che hanno provocato in Ucraina, il tentativo di minare la politica di una sola Cina nei confronti di Taiwan e le guerre economiche contro molti altri Paesi.

Le principali forze che si oppongono all’aggressione militare statunitense

Ci sono due potenti forze che si oppongono all’aggressione militare degli Stati Uniti. La prima, la più potente, è la Cina, il cui sviluppo economico non è solo cruciale per migliorare gli standard di vita della popolazione, ma anche per permettere al Paese di mettere le proprie forze militari alla pari con quelle degli Stati Uniti. Questo sarà molto probabilmente il deterrente finale all’aggressione militare statunitense.

La seconda forza potente è l’opposizione di un gran numero di Paesi all’aggressione statunitense – tra cui molti del Sud globale, che comprendono la maggioranza della popolazione mondiale – non solo da un punto di vista morale, ma anche per un interesse personale diretto.

Il tentativo degli Stati Uniti di superare le conseguenze dei propri fallimenti economici con mezzi militari e politici li porta inevitabilmente a intraprendere azioni contro gli interessi di numerosi altri Paesi.

Uno dei tanti esempi dell’impatto di queste azioni è che la provocazione statunitense della guerra in Ucraina ha contribuito a creare un massiccio aumento dei prezzi dei prodotti alimentari a livello mondiale, poiché Russia e Ucraina sono i maggiori fornitori internazionali di grano e fertilizzanti.

Nel frattempo, vietare alla società di telecomunicazioni cinese Huawei di partecipare allo sviluppo delle telecomunicazioni 5G significa che gli abitanti di tutti i Paesi che accettano il divieto statunitense pagano di più per le loro telecomunicazioni.

Le pressioni statunitensi per costringere la Germania ad acquistare gas naturale liquefatto statunitense, invece di quello russo, fanno aumentare i prezzi dell’energia in Germania. In America Latina, gli Stati Uniti cercano di impedire ai Paesi di perseguire politiche di indipendenza nazionale.

Le tariffe statunitensi sulle esportazioni cinesi aumentano il costo della vita per le famiglie statunitensi. Il fatto che, in pratica, le popolazioni di altri Paesi siano costrette a finanziare l’aggressivo militarismo statunitense è destinato a generare opposizione a tali politiche e ai loro risultati.

Queste due forze che si rafforzano a vicenda – lo sviluppo della Cina e il fatto che la politica degli Stati Uniti sia contraria agli interessi della stragrande maggioranza della popolazione mondiale – costituiscono i principali ostacoli all’aggressione statunitense. Integrare lo sviluppo della Cina con le forze internazionali che si oppongono agli attacchi degli Stati Uniti contro di loro è quindi il compito più cruciale per la maggioranza della popolazione mondiale.

Sebbene noi che siamo fuori dal Paese non possiamo comprendere appieno le complessità che i leader cinesi devono affrontare, possiamo dire che essi hanno la grande responsabilità non solo di spingere il mondo verso la pace e un pianeta sostenibile, ma anche di mantenere le promesse della loro rivoluzione e di giustificare i grandi sacrifici dei contadini e dei lavoratori – gli stessi sacrifici che hanno reso possibile l’attuale posizione della Cina nel mondo.

Le scelte degli Stati Uniti

La svolta degli Stati Uniti verso un’escalation di aggressioni militari, parallelamente alla perdita della supremazia economica, è già iniziata. In Ucraina, gli Stati Uniti stanno sfidando direttamente e con forza la Russia, uno Stato dotato di potenti armi atomiche, aumentando così il rischio potenziale di una guerra nucleare.

Contemporaneamente, stanno esercitando la massima pressione sui propri alleati, come la Germania, affinché danneggino i propri interessi subordinandosi alla politica statunitense.

Tuttavia, gli Stati Uniti esitano ancora a utilizzare la forza militare completa, soppesando evidentemente i vantaggi e i rischi di un’escalation dell’aggressione militare. Sebbene gli Stati Uniti abbiano provocato la guerra in Ucraina minacciando di estendere la NATO nel Paese, dando così accesso ad armi sempre più letali e all’intelligence, non hanno ancora osato impegnare direttamente le proprie forze militari in questa guerra, dimostrando che c’è ancora una notevole incertezza ai livelli più alti dell’apparato statale statunitense.

Tutto ciò influisce direttamente sulle relazioni tra Russia e Cina e rende l’esito della guerra in Ucraina cruciale per il mondo intero. Poiché le amichevoli relazioni sino-russe rappresentano un formidabile ostacolo economico e militare alle minacce di guerra degli Stati Uniti, l’obiettivo strategico centrale della politica statunitense è quello di separare Russia e Cina.

Se si riuscirà a raggiungere questo obiettivo, gli Stati Uniti avranno una maggiore capacità di attaccarli individualmente, anche attraverso l’uso della loro forza militare.

Conclusione

Gli Stati Uniti intensificheranno le loro azioni aggressive nei confronti della Cina, così come di altri Paesi, non solo in campo economico, ma soprattutto attraverso l’uso diretto e indiretto del potere militare statunitense, esitando solo quando subiranno delle sconfitte.

Naturalmente, ogni apertura per sviluppare un approccio conciliante da parte degli Stati Uniti deve essere sfruttata, ma è essenziale essere chiari sul fatto che la politica statunitense in questi periodi, quando ha subito delle sconfitte, cercherà di raggruppare le proprie forze per lanciare una nuova politica aggressiva.

La sconfitta dell’aggressione statunitense dipende in gran parte dallo sviluppo interno complessivo della Cina in campo economico, militare e in tutti gli altri settori, che è anche nell’interesse degli altri Paesi che subiscono l’aggressione statunitense.

Dopo lo sviluppo interno della Cina, la forza più importante che blocca l’aggressione statunitense è l’opposizione della maggioranza della popolazione mondiale e dei Paesi la cui posizione è peggiorata dalla politica statunitense.

Il grado di intensificazione dell’aggressione militare statunitense, sia diretta che indiretta, dipende da quanto gli Stati Uniti saranno sconfitti nelle singole lotte. Più avranno successo, più diventeranno aggressivi; più saranno indeboliti, più saranno concilianti.

Nel breve termine, l’esito della guerra in Ucraina sarà quindi cruciale per la più ampia realtà geopolitica. Anche se i dettagli della politica estera aggressiva degli Stati Uniti non possono essere visti con la sfera di cristallo, l’escalation complessiva dell’aggressività statunitense deriva chiaramente dalla combinazione di indebolimento economico e forza militare, a meno che non subisca sconfitte significative.

Note

1 Vyacheslav Tetekin, “Come gli Stati Uniti hanno spinto l’Ucraina nella guerra“, Partito Comunista della Federazione Russa, 4 aprile 2022, https://cprf.ru/2022/04/how-the-us-pushed-ukraine-into-the-war/. Le citazioni e l’analisi di questa sezione sono tratte da questa fonte.

2 Si veda Angus Maddison, The World Economy: A Global Perspective (Parigi: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2001). Si noti che altre fonti attribuiscono all’economia statunitense una quota molto maggiore del PIL mondiale nel 1950, con stime superiori al 40%.

3 I dati che confrontano la performance economica degli Stati Uniti e della Cina sono tratti dal database del FMI pubblicato a corredo del World Economic Outlook dell’aprile 2022, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April; U.S. Bureau of Economic Analysis, International Data, https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=9&isuri=1&6210=4; Trading Economics, https://tradingeconomics.com/; Banca Mondiale, World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators.

4 Federation of American Scientists, “Status of World Nuclear Forces“, 2022, https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/.

5 Janan Ganesh, “Gli Stati Uniti saranno il vincitore finale della crisi ucraina“, Financial Times, 5 aprile 2022, https://www.ft.com/content/cd7270a6-f72b-4b40-8195-1a796f748c23.

6 “Eventi come questo accadono una volta al secolo“: Sergey Glazyev sulla rottura delle epoche e sul cambiamento dei modi di vita, The Saker, 28 marzo 2022, https://thesaker.is/events-like-this-happen-once-a-century-sergey-glazyev-on-the-breakdown-of-epochs-and-changing-ways-of-life/.

7 Micheal Clodfelter citato in Edward Miguel e Gerard Roland, “The Long-run Impact of Bombing Vietnam“, Journal of Development Economics 96 (1), 2011: 1-15. https://eml.berkeley.edu/~groland/pubs/vietnam-bombs_19oct05.pdf.

8 Edward Miguel e Gerard Roland, “The Long-run Impact of Bombing Vietnam“, Journal of Development Economics 96 (1), 2011: 1-15. https://eml.berkeley.edu/~groland/pubs/vietnam-bombs_19oct05.pdf.

Tradotto da https://thetricontinental.org/the-united-states-is-waging-a-new-cold-war-a-socialist-perspective/



20 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO