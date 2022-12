Le sfide del processo di transizione “sankarista” in Burkina Faso

L’articolo che abbiamo qui tradotto è una analisi piuttosto approfondita del difficile processo di transizione politica del Burkina Faso, iniziato il 21 ottobre di quest’anno.

Le due figure di spicco che guideranno questo processo sono il Primo Ministro, Me Kyelem Apollinaire de Tambela, ed il capitano Ibrahim Traoré, nominato presidente della transizione dal Consiglio Costituzionale.

I militari “patriottici” hanno un ruolo preponderante in questo “secondo” tentativo di transizione, dopo la deposizione del colonnello Paul Henri Damiba, avvenuta il 30 settembre, leader della precedente giunta golpista che aveva preso il potere a gennaio di quest’anno.

Tambela e Traoré sono due figure entrambe fortemente influenzate dal sankarismo, i cui profili vengono ben delineati da Bruno Jaffre, mostrando fin dove può spingersi il paragone con il leader panafricanista assassinato.

Al centro dell'agenda dell'autorità militare e civile di transizione, infatti, c'è la risoluzione della difficile situazione della sicurezza a cui la presenza militare francese non ha certo contribuito a migliorare, anzi.

Per il momento, le autorità non hanno preso posizione, ripetendo in generale il contenuto delle loro dichiarazioni generali secondo le quali solo gli interessi del Burkina Faso sarebbero presi in considerazione nelle relazioni con i loro partner. Ma il Primo Ministro è tornato a lungo sull’argomento durante il suo discorso di politica generale.

Ha dichiarato: “Pensiamo, forse a torto, che alcuni partner non siano sempre stati leali. Come possiamo capire che il terrorismo affligge il nostro paese dal 2015, nell’indifferenza, se non con la complicità di alcuni dei nostri cosiddetti partner.

Dove prendono le armi, le munizioni, il carburante e il denaro che hanno in abbondanza? Come possono i paesi che hanno il controllo dello spazio, con moderni mezzi di rilevamento, non fornirci, se sono nostri veri amici, le informazioni necessarie sulle azioni e i movimenti di questi terroristi?

È qui che sorge la domanda. Non siamo stati troppo ingenui nelle relazioni con i nostri partner fino ad ora? Senza dubbio. È necessaria una riflessione. Cercheremo, per quanto possibile, di diversificare le nostre relazioni di partenariato fino a trovare la formula giusta per gli interessi del Burkina Faso.

Ma non si tratta di lasciarsi dominare da un partner, chiunque esso sia. Nella lotta al terrorismo, spetta ai burkinabé, e solo a loro, difendere il loro paese in pericolo. Con, ovviamente, il benevolo supporto di tutti coloro che vorranno accompagnarci.”

Un messaggio chiaro che rende esplicita la volontà dei burkinabé di riprendere la propria sovranità, anche attraverso la mobilitazione popolare e l’armamento di massa contro il terrorismo ed i gruppi armati presenti nel paese, in collaborazione con chi vorrà assicurare il suo contributo, ma senza ingerenze.

Il ripristino della sicurezza è la conditio sine qua non per potere riarticolare uno sviluppo autocentrato, per un paese povero di risorse naturali, e prevalentemente agricolo, e devastato dalla guerra,

Una altro aspetto importante è la necessità di netto passaggio di discontinuità – e l’istituzione dei relativi processi giudiziari – nei confronti delle cerchie di potere che hanno approfittato in tempi diversi della gestione della cosa pubblica, rompendo con una impunità garantitagli soprattutto dal loro essere state pedine degli interessi occidentali.

É un processo non certo facile, quello dal popolo burkinabé, che ha subito dal 2015 quello sviluppo dello jihadismo in Sahel successivo alla destabilizzazione della Libia da parte della NATO, pagando un tributo di sangue di migliaia di morti, con due milioni di persone che hanno dovuto lasciare le loro case, ed un milione di bambini che non possono recarsi a scuola, perché più di 5.700 istituti scolastici – più di un quinto di quelli del totale – hanno dovuto chiudere a causa del terrorismo islamico nel nord e nell’est del paese e circa 28mila insegnanti non possono svolgere il proprio lavoro.

Una situazione drammatica di cui sono perfettamente coscienti gli attuali leader, così come la popolazione, a cui l’Occidente non ha saputo – o non ha voluto – porre soluzione.

Per questo il popolo burkinabé ha deciso di “contare sulle proprie forze”.

Buona lettura.

*****

Burkina Faso. Transizione in atto, primo ministro sankarista e grandi sfide da affrontare

di Bruno Jaffre – Investig’Action

La transizione è stata completata senza troppe difficoltà, con l’esercito che ha svolto un ruolo di primo piano. Il Primo Ministro, Me Kyelem Apollinaire de Tambela, mostra la sua influenza sankarista. Il duo che forma con il presidente della transizione, il capitano Ibrahim Traoré, sarà in grado di risollevare il Burkina, che sta affondando da diversi anni?

L’ultimo colpo di stato aveva nuovamente fatto precipitare il paese, soprattutto la capitale, in una situazione particolarmente preoccupante. Due clan dell’esercito erano sul punto di scontrarsi. Alla fine, la grande mobilitazione della popolazione della capitale nelle strade e nei luoghi in cui i due clan si sono affrontati, in particolare intorno alla base aerea, è stata senza dubbio decisiva per evitare il peggio. Questa mobilitazione è certamente dovuta al rifiuto del tenente colonnello Paul Henri Damiba, leader del paese dall’ultimo colpo di stato del gennaio 2022, ma anche alla diffusione di notizie false secondo le quali sarebbe stato protetto dalle truppe francesi.

Dopo la fuga in elicottero di Paul Henri Damiba, la popolarità del capitano Ibrahim, portato in trionfo al termine del suo ultimo discorso televisivo, è ai massimi livelli.

Una conferenza nazionale ben strutturata e consensuale

Sono state rilasciate pochissime informazioni prima della conferenza nazionale, prevista per il 14-15 ottobre 2022. La bozza della carta non era stata resa pubblica ed era stata distribuita solo il giorno prima, intorno alle 16:00, ai partecipanti che avrebbero potuto essere coinvolti. La stampa non ha riportato i lavori e i dibattiti che si sono svolti.

Nell’elenco dei partecipanti che abbiamo ricevuto, c’era una forte presenza delle FDS (Forze di Difesa e Sicurezza), quasi un terzo, diviso tra i rappresentanti del MPSR2 (Movimento Patriottico per la Salvaguardia e il Ripristino della 2ª Formula) e vari corpi, gendarmeria, polizia nazionale e municipale, dogana, sicurezza carceraria, acqua e foreste.

L’elenco mostra 100 rappresentanti dell’MPSR2. Secondo un organizzatore, una buona metà di loro, i civili, sono rappresentanti dei cosiddetti “panafricanisti”, noti soprattutto per le loro dichiarazioni antifrancesi che chiedono un’alleanza con la Russia. Per errore sono stati raggruppati con l’MPSR2 nell’elenco, mi hanno detto.

I rappresentanti delle CSO (organizzazioni della società civile) dovevano essere rappresentati da quelle che chiamiamo organizzazioni ombrello (raggruppamenti di CSO). Molti di loro ora affermano di essere panafricanisti. Alcuni di essi sono molto recenti e non hanno un’esistenza legale. D’altra parte, il Consiglio Nazionale delle OSC, un’organizzazione ombrello molto antica e riconosciuta come interlocutore rappresentativo dei vari poteri, aveva solo due rappresentanti.

Tra le organizzazioni istituzionalizzate e di lunga data, era rappresentato il CGD (Centro per la Governance Democratica), ma non la REN LAC (Rete Nazionale per la Lotta alla Corruzione), né il Balai citoyen. Il centro stampa Norbert Zongo era stato invitato ma non ha inviato alcun delegato. Infine, i partiti politici avevano 30 rappresentanti. Da notare anche la presenza di sfollati interni (IDP), elencati sotto il Segretariato Generale del Ministero della Solidarietà Nazionale e dell’Azione Umanitaria.

Diversi personaggi noti della società civile, che non sono stati invitati, non hanno ritenuto utile partecipare a un’assemblea le cui decisioni erano note in anticipo, definendola a volte una farsa.

La Carta della Transizione è stata messa online per consentire i contributi su Internet, che sono stati più di diecimila secondo quanto mi ha detto un membro dell’organizzazione.

Durante la sessione di apertura, la discussione si è concentrata sulla metodologia e poi è stata aperta la parola ai commenti iniziali sulla Carta di Transizione. Poi gli articoli sono stati discussi uno per uno. Il dibattito si è concentrato sulla composizione dell’Assemblea di transizione, sul numero di ministri e sui criteri di scelta.

Dopo le 17:00, il dibattito si è concentrato sugli obiettivi da assegnare alla Transizione. L’incontro si è concluso con la firma della Carta della Transizione che ha consacrato Ibrahim Traoré, Presidente dell’MPSR2, come “Presidente della Transizione, Capo di Stato, Capo Supremo delle Forze Armate Nazionali”.

Per un altro ex leader della società civile, gli incontri sono andati bene. Secondo lui, non c’era nulla di realmente in gioco dal momento che la bozza di statuto prevedeva che il presidente della transizione fosse quello dell’MPSR. Una grande folla di persone si è accalcata intorno alla sala del congresso dove si è tenuta la riunione e l’unica preoccupazione sembrava essere quella di designare il capitano Ibrahim Traoré come presidente.

Tra le decisioni di questi ultimi incontri, notiamo soprattutto la durata della Transizione fissata a 21 mesi, il numero di ministri che non deve superare i 25, l’impossibilità per il Presidente, il Primo Ministro e il Presidente dell’Assemblea Legislativa della Transizione di candidarsi alle future elezioni.

Infine, “La funzione di membro dell’Assemblea Legislativa è gratuita” ma “i membri ricevono un’indennità di sessione” stabilisce l’articolo 13, che rappresenta un importante cambiamento rispetto alla precedente Transizione. L’aumento degli stipendi dei ministri deciso dal MPSR1 aveva provocato un’ondata di malcontento all’epoca. Il futuro governo lo cancellerà.

Confronto tra l’attuazione delle transizioni nel 2014, gennaio e novembre 2022

Le principali differenze tra quanto accaduto nel 2014 e nel 2022 risiedono nell’equilibrio di potere. Nel 2014, le organizzazioni della società civile hanno preso l’iniziativa di chiamare l’esercito, all’indomani dell’esfiltrazione di Blaise Compaoré da parte dell’esercito francese, sotto la spinta del Balai citoyen.

Quest’ultima ha ritenuto che il suo ruolo fosse terminato in quella fase e altri membri della società civile hanno preso l’iniziativa di consultarsi per impostare la transizione, anche se l’esercito ha gradualmente acquisito un peso sempre maggiore. Ciò è dovuto in gran parte alle differenze tra civili, partiti e CSO.

All’epoca, diversi leader della società civile erano più o meno riconosciuti e identificati e si erano fatti notare combattendo contro il regime di Blaise Compaoré. Le prime decisioni importanti sono state prese in un’assemblea generale da cui è emerso il progetto di redigere una bozza di Carta della Transizione, ma anche di istituire un coordinamento di CSO che avrebbe condotto i negoziati, prima con i partiti politici, poi con le autorità religiose.

Il lavoro viene svolto da due rappresentanti di ciascuno di questi gruppi. A quel punto sono stati avviati i negoziati con i rappresentanti dell’esercito, che hanno anche lanciato una bozza di Carta scritta con l’aiuto di alcuni avvocati civili e costituzionalisti. Le trattative finali sono state lunghe e noiose e sono state fatte concessioni da entrambe le parti.

Nel 2022, l’esercito ha preso l’iniziativa. Le due carte della transizione non sono più state redatte da gruppi che avrebbero dovuto rappresentare le forze vive della nazione, ma da persone scelte dagli artefici del colpo di stato, che non sono noti con precisione.

Queste bozze di carte non vengono negoziate tra i rappresentanti delle forze vive ma discusse in plenaria durante le assemblee nazionali, dove la bozza viene certamente discussa ma poco contestata nella sua interezza. E le persone presenti alla conferenza nazionale hanno avuto a malapena il tempo di riunirsi per entità e riflettere su di essa. La composizione dell’Assemblea legislativa di transizione è caratterizzata dalla preponderanza dei militari.

La bozza di statuto di ottobre stabiliva all’articolo 14 che le quote di ogni componente dovevano essere stabilite dal Presidente della Transizione, ma non forniva una cifra.

Le differenze tra il Consiglio Nazionale di Transizione del 2014 e le due assemblee legislative del 2022 sono notevoli e non molto diverse. È da notare, tuttavia, che i rappresentanti dei partiti sono più numerosi dei rappresentanti delle CSO nella versione di ottobre, mentre nella versione di febbraio era vero il contrario. Ciò che è ovvio è che la maggioranza assoluta è assicurata con i soli voti dell’SDF e delle numerose personalità scelte dal Presidente.

Secondo le informazioni che ho potuto raccogliere da un leader di un’organizzazione ombrello di CSO, sebbene le assemblee per scegliere i delegati delle regioni siano state organizzate su iniziativa delle autorità amministrative, essi sono stati scelti tra le forze attive. La stampa non ha quasi mai riportato alcuna contestazione di queste scelte.

Al momento dell’adozione della Carta, Ibrahim Traoré sembrava essere stato eletto esclusivamente sulla base del suo desiderio di rilanciare la lotta all’insicurezza ripristinando l’ordine nell’esercito. L’esasperazione della popolazione è tale che il loro sostegno è simile a “tutto tranne che continuare con Damiba”, se non fosse che Ibrahim Traoré comandava un’unità con sede a Kaya e sembra essere più consapevole della realtà della guerra di quanto non lo fosse sul campo.

La vera domanda da porsi è se questa assemblea avrà effettivamente un potere. È difficile capire come possa intervenire in quello che è l’obiettivo principale di questa transizione, ovvero la riduzione dell’insicurezza, che richiede una riorganizzazione dell’esercito che verrà discussa solo all’interno delle forze armate.

“L’assemblea legislativa durante la transizione istituita dall’MPSR1 è stata la peggiore nella storia del Burkina indipendente. E se lo chiedi ai burkinabè, pochissimi sarebbero in grado di dare un resoconto del suo lavoro”, mi ha confidato un leader di un’importante CSO.

Ibrahim Traor é è il nuovo Sankara?

Un’affermazione che è stata sulla bocca di tutti fin dalle sue prime apparizioni… Ma sempre in forma interrogativa. Era sufficiente che fosse un capitano, che indossasse un berretto rosso, che avesse più o meno la stessa età quando prese il potere e che concludesse i suoi discorsi con “la patria o la morte, vinceremo”, perché molti burkinabè, nostalgici del loro eroe, alla ricerca dell’uomo provvidenziale, vedessero in lui un nuovo leader nella tradizione di Thomas Sankara. E pochi giorni dopo, i termini utilizzati si riferiscono chiaramente a questo.

Ibrahim Traoré ha posto il suo discorso inaugurale sotto il segno della rivolta facendo riferimento a Thomas Sankara: “… come ci è stato inculcato dal nostro predecessore citato dal presidente ad interim del Consiglio Costituzionale, il capitano Thomas Sankara, ha detto così, abbiamo deciso in tutta coscienza davanti alla storia di assumere la nostra rivolta”.

Rivolta di fronte alle tante vittime della guerra contro l’incapacità del precedente regime di arginare il terrorismo; rivolta degli sfollati interni, dei soldati al fronte, del VDP, della popolazione delle località colpite e “di tutti i burkinabè consapevoli dell’abisso in cui si trovava la nazione”.

Egli elenca i suoi obiettivi come segue: “Vorrei ricordarvi i nostri obiettivi. I nostri obiettivi non sono altro che la riconquista del territorio nazionale occupato da queste orde terroristiche. I nostri obiettivi non sono altro che dare una nuova vita a tutti i connazionali afflitti da questo conflitto. Si tratta anche di prevedere uno sviluppo endogeno contando solo su noi stessi e cercando di ripensare profondamente la nostra agricoltura, il nostro allevamento, la nostra tecnologia e mettendo in discussione le basi delle nostre azioni, delle nostre ispirazioni alla prosperità“.

Quest’ultimo passaggio può essere visto come un riferimento alla Rivoluzione, ma l’espressione “sviluppo endogeno” era regolarmente utilizzata anche sotto il regime di Roch Marc Christian Kaboré.

All’epoca, dichiarò più volte di non essere interessato al potere, ma di voler fare la guerra.

In questo senso, i leader del Thomas Sankara Memorial hanno voluto organizzare la cerimonia di commemorazione dell’assassinio di Thomas Sankara e dei suoi compagni, il 15 ottobre 2022, all’insegna del “passaggio della fiaccola della Rivoluzione ai giovani”.

La conferenza nazionale fu abbreviata, probabilmente per permettere al giovane capitano Ibrahim Traoré, appena nominato Presidente della Transizione e Capo di Stato, di partecipare. Ha così potuto ricevere i trofei insieme ad altri dodici giovani, il suo in rappresentanza del “padre della Rivoluzione”.

Questo era un modo per suggerirgli di ispirarsi alle idee di Thomas Sankara. Apprezziamo che, nonostante questo compito difficile e urgente, tu abbia accettato di presiedere questa cerimonia, che è la prima nell’esercizio delle tue alte funzioni. Questo dimostra, se fosse necessario dimostrarlo, l’importanza che attribuite al pensiero e ai valori incarnati dal nostro glorioso eroe nazionale, il Capitano Thomas Sankara”, ha detto Pierre Ouedraogo, ex segretario generale della CDR, nuovo presidente del Comitato per il Memoriale, nel suo discorso.

Altri oratori sono andati nella stessa direzione: “… Pensiamo che il nuovo presidente sarà in grado di attingere alla fonte della rivoluzione, di arare il campo che i suoi predecessori gli hanno lasciato per fare del Burkina un paese produttivo, un paese ricco, un paese d’amore”, ha detto Jean Hubert Bazié.

Mentre Me Bénéwené Sankara, ha voluto in sua presenza rendere omaggio a Thomas Sankara: “è il suo impegno personale nel suo patriottismo a poter portare avanti la sua lotta, la sua missione durante i 21 mesi, a immagine del Presidente Sankara”, ha detto Me Benewendé Stanislas Sankara, avvocato della famiglia Sankara. (vedi https://lefaso.net/spip.php?article116684 ).

Ma il giovane capitano, indubbiamente prudente, a meno che non si tratti di modestia, ha evitato di rilasciare dichiarazioni durante la cerimonia.

Tuttavia, cercherà gradualmente di onorare ciò che ci si aspetta da lui.

Durante l’incontro con i segretari generali dei ministeri invitati a gestire gli affari correnti (vedi https://lefaso.net/spip.php?article116404 ), ha dato loro una lezione: “Dobbiamo fare in tre mesi quello che si dovrebbe fare in dodici mesi… Dobbiamo darci un ritmo, dobbiamo andare veloci, dobbiamo rinunciare alla burocrazia. Ha anche annunciato la requisizione di pick-up per inviarli al fronte dove, secondo lui, saranno più utili.

Il suo discorso (vedi https://www.youtube.com/watch?v=v_J_MmOZgE8 ) dell’11 novembre ai rappresentanti dei partiti politici e delle CSO li ha colpiti per la sua franchezza senza compromessi. Ha dipinto un quadro catastrofico della situazione della sicurezza, soffermandosi a lungo sulle condizioni di vita della popolazione del nord, abbandonata per troppo tempo.

Evocando “la malizia dei burkinabè tra di loro”, accusa chiaramente i presenti, i leader dei vari partiti politici, di essere responsabili della situazione in cui è sprofondato il loro paese, della loro negligenza, della loro inazione. Le immagini mostrano i volti sconfortati della maggior parte di loro.

Questo discorso, che probabilmente voleva essere un elettroshock, ha lasciato il segno e ha portato a molti commenti. Un amico burkinabè vuole vederlo come un’accusa al regime di Blaise Compaoré, un altro è soddisfatto del discorso, ma pensa che dovrebbe essere seguito da azioni. “Sankara faceva questi discorsi”, mi dice uno dei suoi anziani.

La sensibilità del nuovo presidente verso le sofferenze dei burkinabè ricorda quella di Sankara verso la povertà negli anni ’80, che si riflette in alcuni dei suoi discorsi. Ma ci sono differenze importanti.

Thomas Sankara era conosciuto da molto tempo prima di prendere il potere, cosa che non è avvenuta con Ibrahim Traoré. Prima per le sue imprese militari durante la prima guerra con il Mali nel 1974, poi per la sua attività politica, le sue dimissioni pubbliche dalla carica di Segretario dell’Informazione durante il CMRPN, dichiarando “guai a chi imbavaglia il popolo”, le sue dichiarazioni rivoluzionarie dopo la nomina a Primo Ministro, il suo appello ai giovani che portò al suo arresto nel maggio 1983.

Un arresto che ha portato a manifestazioni giovanili. Tutte queste azioni lo hanno reso il leader noto e riconosciuto dei progressisti del paese. Da allora siamo venuti a conoscenza anche della sua grande cultura politica, che aveva pazientemente costruito fin dai suoi studi in Madagascar all’inizio degli anni ’70, nonché dei suoi continui contatti con i leader delle organizzazioni marxiste clandestine.

Sebbene Ibrahim Traoré e Thomas Sankara siano saliti al potere più o meno alla stessa età, i loro itinerari sono molto diversi. Ibrahim Traoré era praticamente sconosciuto tra i civili all’epoca del colpo di stato. Possiamo quindi comprendere la sua attuale modestia, che consideriamo una qualità apprezzabile. Infatti, avrebbe senza dubbio ricevuto una standing ovation se avesse formalmente affermato di essere il figlio di Thomas Sankara prendendo in prestito alcune delle sue note citazioni.

La nomina a sorpresa di uno dei migliori conoscitori della Rivoluzione come Primo Ministro

Apollinaire Kelyem de Tambela è stato nominato Primo Ministro il 21 ottobre e investito il 26 ottobre. Attivista della CDR durante i suoi studi a Nizza, in Francia, dottore in legge, avvocato di professione, insegnante e ricercatore, è stato direttore e presidente del Centro di Ricerca Internazionale e Strategica.

Nell’ultimo periodo, è apparso regolarmente sul canale televisivo BF1 come opinionista. Descritto come un polemista per le sue notevoli esternazioni durante i dibattiti televisivi, dimostra comunque una certa forza di carattere, qualità indispensabile se si deve lavorare con soldati che hanno compiuto un colpo di stato.

Una volta nominato, Me Apollinaire Kyelem de Tambela ha svelato i tre obiettivi principali del suo governo: mettere in sicurezza il territorio, migliorare la qualità della vita dei burkinabè e migliorare il sistema di governance, simile a quello di Ibrahim Traoré.

Viene anche subito descritto come un “sankarista”. Ha pubblicato un libro molto ampio sulla rivoluzione, intitolato Thomas Sankara et la révolution au Burkina Faso, une expérience de développement autocentré fruit d’un énorme travail, di cui ha già pubblicato due ristampe.

Scrivemmo all’epoca: “Senza le difficoltà incontrate nella distribuzione, questo libro avrebbe tutte le carte in regola per diventare il riferimento sulla rivoluzione burkinabé… Ma soprattutto, e questo è uno dei maggiori interessi, oltre alla sintesi e alla ricchezza delle informazioni fornite, è l’erudizione dell’autore”.

Il libro è ricco di citazioni da un’ampia gamma di fonti, da Lenin a Rosa Luxembourg, passando per Cheikh Anta Diop e molti africanisti e filosofi di varie origini. In questo modo integra il suo lavoro e soprattutto questa rivoluzione nel movimento del pensiero umano e rende la rivoluzione burkinabé parte della storia. Un libro di grande importanza, denso, ricco e di ottima qualità. Rimanendo fuori dalla giostra politica, beneficia di un’importante cultura politica.

E ha spiegato le sue motivazioni in una lunga intervista pubblicata sul sito thomassankara.net: “… Ho notato che molti parlavano di Thomas Sankara e del periodo rivoluzionario senza basi serie, senza logica, senza linee guida. Alcuni in buona fede, altri in cattiva fede.

Non si può capire e apprezzare davvero la politica di Thomas Sankara se non se ne comprende la filosofia, le basi, le motivazioni principali. A quel punto mi sono detto che era davvero opportuno proporre un documento di base per comprendere la rivoluzione burkinabé e contribuire a perpetuare la memoria di Thomas Sankara. Un libro ambizioso, e si sarebbe voluto che coloro a cui fa riferimento lo avessero letto con attenzione.

Non sembra essere cambiato molto. Nella sua prima intervista da Primo Ministro, ha dichiarato: “Ho già detto che il Burkina Faso non può svilupparsi al di fuori della linea tracciata da Thomas Sankara. Non è possibile perché siamo un paese sottosviluppato con poche risorse, quindi possiamo contare solo sulle nostre forze”, ha detto, aggiungendo: “Avete notato che stiamo temporeggiando da molto tempo? Perché i nostri prodotti, ciò che produciamo, non viene consumato e consumiamo ciò che viene da altrove. Questo è un chiaro riferimento a una delle parole chiave della Rivoluzione: “Produciamo e consumiamo Burkinabé“.

Appare quindi come uno dei migliori conoscitori della Rivoluzione in Burkina. Thomas Sankara probabilmente lo ispira e, a differenza di molti altri che si definiscono “sankaristi”, sa di cosa parla quando si tratta della Rivoluzione, avendola studiata nel dettaglio.

L’altro importante pregio di questo Primo Ministro è proprio quello di non essere entrato nelle polemiche che hanno dilaniato i partiti sankaristi. Per questo motivo non è affetto dalla sfiducia che li ha portati al discredito. In un certo senso è come un uomo nuovo, senza passato politico, che ha assunto questo incarico. Questo è senza dubbio ciò che Ibrahim Traoré ha cercato scegliendo lui.

Prima di essere nominato, tuttavia, è stato un po’ troppo veloce a spiegare le sue ali in televisione. Ad esempio, ha accusato Basolma Bazié, ex segretario generale della potente CGTB, di “una certa immaturità psicologica e intellettuale”. Eppure Basolma Bazié è stata riconfermata e addirittura promossa a ministro di Stato! A dimostrazione del peso che questo ministro ha nel governo, quest’ultimo ha deciso di rimborsare, in via eccezionale, le trattenute per le azioni di sciopero effettuate, esclusivamente nel periodo dal 2016 al 2021.

In un altro esempio di commenti un po’ prematuri quando non era ancora stato nominato, Kyelem de Tambela ha dichiarato: “Ibrahim Traoré deve solo assumere il potere senza un primo ministro. Tutto ciò che deve fare è governare con un’ordinanza e in questo modo andrà tutto liscio”!

Ibrahim Traoré non ha seguito questa strada, sarebbe stato senza dubbio fortemente contestato, anche se una parte della popolazione non avrebbe trovato nulla di cui lamentarsi, e Kyelem de Tambela si è lasciato trasportare dal suo entusiasmo.

Ma non è tutto. Una volta nominato, fu più o meno rinnegato. Pur sostenendo che due ministri contestati sarebbero stati nominati comunque, alla fine sono stati sostituiti da altri.

Questi intoppi sono probabilmente dovuti alla sua mancanza di esperienza nel rimanere fuori dalla palude politica. Ma ha subito rettificato la situazione e ha già dimostrato di imparare in fretta, come dimostrano i recenti comunicati del dipartimento di comunicazione del suo ministero (vedi il capitolo sui partenariati in cui sono citati i comunicati emessi dopo l’incontro con l’NDI e l’ambasciatore francese).

Questa nomina a sorpresa può essere fonte di speranza, anche se tutto è ancora da fare in una situazione particolarmente fragile in cui numerose insidie ostacoleranno il duo che formerà con Ibrahim Traoré. Questo duo dovrà essere solido di fronte alla gravità della situazione.

Il suo discorso di politica generale pronunciato il 19 novembre davanti all’assemblea legislativa della Transizione aiuterà forse a dimenticare il suo inizio un po’ imbarazzante. Senza dilungarsi, ha esordito confermando i tre obiettivi sopra citati, affinando i termini utilizzati: il ripristino dell’integrità territoriale del Paese e la messa in sicurezza di persone e beni (I), il benessere dei Burkinabè (II) e la rifondazione della società attraverso una governance virtuosa e visionaria (III). Il suo discorso è intervallato da riferimenti storici che illustrano la ricerca della creatività necessaria nel percorso di sviluppo.

Ha poi illustrato una serie di progetti in linea con quanto messo in atto da Thomas Sankara. L’economia dovrebbe essere costruita sulla produzione agricola e soprattutto sulla sua trasformazione e sul suo consumo nel paese, citando il noto motto dell’epoca: “Produciamo e consumiamo Burkina Faso”.

Ha persino ripreso, quasi parola per parola, le parole di Thomas Sankara al vertice dell’OUA del luglio 1987, sfoggiando il suo abito Faso Dan Fani (realizzato con cotone locale): “Non un filo è venuto dall’estero”. Non sono venuto per una sfilata di moda.

Ha inoltre annunciato particolari sforzi nel campo dell’istruzione, che deve formare uomini che rispondano al bisogno di personale qualificato per questa economia endogena, per la riappropriazione della cultura per contrastare la perdita di punti di riferimento dei giovani, per sviluppare la rete stradale, e nella sanità, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione e promette una lotta spietata alla corruzione.

Tuttavia, compaiono alcune novità, come lo sviluppo del consumo di latte e della produzione di formaggio, la menzione della digitalizzazione del catasto e uno studio sulla possibilità di fissare un prezzo massimo per gli appezzamenti abitativi in un momento in cui la speculazione fondiaria sta raggiungendo nuove vette.

Tra le nuove proposte: “Per una migliore gestione della società, i cittadini saranno chiamati a istituire comitati locali di monitoraggio e sviluppo (LDC) che consentiranno loro di prendere in mano il proprio destino a livello di base”.

Questo è uno dei ruoli chiave assegnati ai CDR (Comitati per la Difesa della Rivoluzione) che, contrariamente a quanto si crede, non erano solo responsabili della repressione, ma anche della mobilitazione per lo sviluppo attraverso numerosi progetti nei quartieri o a livello nazionale, oltre a incoraggiare il consumo di prodotti locali.

Va ricordato che i CDR sono stati creati molto rapidamente e con entusiasmo, dopo il 4 agosto 1983, nei quartieri, in particolare sotto la spinta di militanti di organizzazioni rivoluzionarie clandestine. Cosa succederà ai CLVD?

Il discorso è stato approvato dai deputati della Transizione con 64 voti favorevoli, 4 contrari e un’astensione!

Si tratta certamente di “attaccare vigorosamente la corruzione”, una promessa annunciata ad ogni cambio di governo, senza menzionare la parola “impunità” all’origine di questo malgoverno che ha fatto così tanto male a questo paese. Non è mai stato aperto alcun processo contro i dignitari del regime di Blaise Compaoré, né contro quelli del regime di Roch Marc Christian Kaboré, che i burkinabé spesso riconoscono essere caratterizzato da un aumento della corruzione.

Tuttavia, si tratta di una fonte di entrate che dovrebbe essere utilizzata con vigore, dato che il paese deve inventare un’economia di guerra. Ricordiamo che lo svolgimento di questi processi davanti ai TPR (Tribunali del Popolo della Rivoluzione) ha avuto un forte ruolo dissuasivo oltre che educativo.

Il Primo Ministro non si è soffermato sulle fonti di finanziamento o sul calcolo delle spese. Le eccezioni sono un piano di sostegno alla campagna agricola adottato il 9 novembre e un progetto di sicurezza alimentare, la cui componente a breve termine è destinata agli sfollati interni. Normalmente il dibattito e il voto sul bilancio dovrebbero svolgersi abbastanza rapidamente in assemblea.

Il Primo Ministro vuole iniziare a lavorare su una nuova costituzione. Perché no? Il problema è che la costituzione è stata redatta durante la transizione del 2014, dopo un lavoro colossale e una grande consultazione tra le forze attive. Non dovremmo prima guardarlo? Il governo di Roch Marc Christian l’ha superbamente ignorata. Questo nuovo governo dovrebbe davvero fare lo stesso?

Priorità alla sicurezza del territorio

Come abbiamo visto, sia per il Presidente della Transizione che per il Primo Ministro, la priorità deve essere la sicurezza del territorio. Ci sono ancora molti attacchi in gran parte del paese. E gli HANI (uomini armati non identificati) stanno diventando sempre più spericolati.

Il quotidiano L’Observateur ha riferito che un gruppo ha attaccato il presidio della gendarmeria a Houndé, una città sulla strada Bobo Dioulasso Ouagadougou. Si tratta di una novità assoluta sulla strada più trafficata del paese, che collega le due città più grandi.

Durante la sua prima intervista a Radio Omega il 23 ottobre, il Primo Ministro ha dichiarato: “Il Presidente è un militare, è un uomo di campo, mi ha fatto capire che ciò che lo preoccupa di più è la sicurezza del territorio e il ritorno degli sfollati nei loro luoghi di origine e che se ne occuperà. Quindi penso che il Presidente si occuperà principalmente dell’aspetto della sicurezza e io mi occuperò dell’aspetto civile, cioè della governance del territorio.

Secondo i ruoli che hanno condiviso, il capitano Ibrahim Traoré si impegna a rendere operativo l’esercito. Questo governo sarà essenzialmente giudicato, e piuttosto rapidamente, in base all’inversione di tendenza nella lotta al terrorismo. Questa è la priorità del Burkinabè. Difficilmente rilascerà una vera e propria dichiarazione su un possibile progetto politico, ad eccezione di ciò che abbiamo menzionato sopra.

Numerosi annunci mostrano un’attenzione particolare e un cambiamento di velocità e organizzazione rispetto al governo precedente, comprese le nuove nomine nell’esercito. Il 24 e 25 ottobre è stato annunciato il reclutamento di 50.000 VDP (Volontari per la Difesa della Patria). Ne parleremo più avanti.

Il 14 novembre un decreto presidenziale ha annunciato la nomina di nuovi comandanti nelle regioni militari. Un altro decreto annuncia la nomina di 18 nuovi capi di corpo. Il 15 novembre, un altro decreto ha annunciato la creazione di sei battaglioni di intervento rapido i cui comandanti sono stati posti sotto la diretta autorità del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. Ce n’erano solo due, create nell’agosto del 2022, che sono state sciolte nello stesso momento.

Dopo la nomina del governo il 26 ottobre, in un’intervista rilasciata alla radio e alla televisione burkinabé il 30 ottobre, Kyelem de Tambela ha dichiarato in merito agli armamenti: “Posso dire che abbiamo fatto acquisizioni abbastanza solide e abbastanza consistenti e questo continua.

Inoltre, il Capo dello Stato è presente in questo file. Puoi essere rassicurato sul fatto che questo continuerà. Si spera che l’esercito sia finalmente riuscito a ottenere, probabilmente durante l’MPSR1, mezzi di spostamento rapido, veicoli terrestri veloci, elicotteri e forse aerei, o che si stia preparando a riceverli, ma su questo punto non comunica una cifra.

Reclutamento di 50.000 volontari per la difesa della patria

Sotto il governo di Roch Marc Christian Kaboré, Ministro della Sicurezza, Ousseini Compaoré, ex comandante della gendarmeria durante la Rivoluzione, creò il VDP (Volontari per la Difesa della Patria). Dopo un corso di formazione di 15 giorni, venivano arruolati in gruppi armati sotto l’autorità dell’esercito e ricevevano una modesta retribuzione.

Il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba ha creato la Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP), sotto l’autorità di un comandante dell’esercito, per migliorare l’organizzazione e l’assistenza. I rapporti regolari sulle vittime nei combattimenti con gli HANI (uomini armati non identificati) dimostrano che questi volontari sono pienamente impegnati nella guerra e stanno pagando un prezzo pesante.

Il nuovo governo sembra voler andare oltre, annunciando il reclutamento di 50.000 VDP (Volontari per la Difesa della Patria): 15.000 che possono essere dislocati in tutto il paese e che sono destinati ad entrare nell’esercito, e 35.000 volontari comunali, cioè 100 per comune, la cui missione è “proteggere la popolazione e i beni dei loro comuni di origine a fianco delle Forze di Difesa e Sicurezza”. Una dichiarazione che sarà seguita da una grande campagna di arruolamento della popolazione.

Così il Primo Ministro ha lanciato in televisione un appello all’arruolamento “Siamo convinti che spetti a noi difendere il nostro Paese”, rivolgendosi in termini velati a chi continua a chiedere l’intervento di truppe straniere e aggiungendo “Il miglior sostegno per il capitano Traoré e per il regime è andare al fronte… se non puoi andare al fronte, puoi dare il tuo contributo attraverso un contributo finanziario, o in questo o in quello, o in attrezzature, o per aiutare le vittime del terrorismo piuttosto che passare il tempo a camminare”.

Un riferimento alle manifestazioni tenutesi a Ouagadougou e Bobo, che chiedevano la partenza delle truppe francesi e si appellavano alla Russia, rifiutando anche la nomina di 5 ministri già presenti nel governo sotto il MPSR1.

In un’altra occasione, in un’intervista alla televisione nazionale, Kyelem de Tambela ha attaccato le CSO “che vengono da noi a chiedere finanziamenti per sostenere il regime” aggiungendo: “Non ci sono mezzi per finanziare le CSO vuvuzela (…)”. Una nuova rottura con il governo precedente. Abbiamo già sottolineato la nostra sorpresa per la moltiplicazione delle CSO durante la MPSR1. La realtà di questa rottura diventerà presto chiara.

Mentre un rapporto parlava di difficoltà nel trovare volontari a Dori, i risultati ufficiali della campagna di reclutamento annunciavano che si erano registrati 90.000 volontari e che non tutti sarebbero stati accettati. Alcuni personaggi pubblici, di cui non faremo i nomi, hanno utilizzato questo mezzo di comunicazione per la loro immagine. Tuttavia, fino ad ora, le regole prevedevano che dovessero avere meno di 50 anni, il che sembra piuttosto logico, ma non è così.

Se questa campagna di reclutamento era ambiziosa, la supervisione di 50.000 nuovi combattenti sarà una sfida, soprattutto perché il comandante della Brigade de Veille et de Défense ha promesso un miglioramento dell’addestramento (inizialmente previsto per 15 giorni) e un aumento degli emolumenti del VDP.

Partenariati basati sugli interessi del Burkina

Dopo un viaggio di Ibrahim Traoré in Mali durante il quale ha incontrato il capo della giunta, il colonnello Assimi Goita, un’importante delegazione dell’esercito maliano composta dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e da diversi ufficiali è venuta in Burkina per una sessione di lavoro in cui hanno fatto il punto sul loro partenariato.

“Abbiamo ricevuto istruzioni dai nostri capi di Stato di lavorare insieme, di unire non solo i nostri sforzi ma anche le nostre risorse per affrontare il nostro nemico comune e per il benessere del nostro popolo”, ha dichiarato il ministro della Difesa maliano, il colonnello Sadio Camara.

Le dichiarazioni rimangono per il momento piuttosto vaghe sull’evoluzione delle partnership nella guerra. Si ricorda piuttosto che le autorità vogliono partenariati la cui priorità resti l’interesse del Burkina. L’appello alla Russia, sostenuto da alcune CSO, per il momento non sembra aver avuto seguito. I suoi appelli sembrano diminuire in modo significativo.

Ed è in un dispaccio della Reuters che apprendiamo la posizione del Burkina sulla Russia e su Wagner. Secondo quanto riportato da Reuters il 26 ottobre, il Segretario di Stato Victoria Nuland, sottosegretario statunitense per gli affari politici, ha dichiarato dopo un tour nella regione: “Abbiamo avuto la possibilità di sederci con il Presidente ad interim Traoré e il suo team di leadership, compreso il suo ministro della difesa. È stato inequivocabile nel dire che solo i burkinabè difenderanno il loro paese. Non hanno intenzione di invitare Wagner.”

Per quanto riguarda l’ECOWAS, sembra che le sanzioni non siano più in discussione. Una delegazione della commissione guidata dal Commissario per gli Affari Politici, la Pace e la Sicurezza, Abdel-Fatau Musah, ha incontrato il Primo Ministro l’11 novembre.

“Ha sostenuto che non si può parlare di ritorno all’ordine costituzionale in un paese che è sotto il controllo dei terroristi e ha problemi umanitari. È quindi per aiutare il nostro paese a porre fine alle crisi umanitarie e di sicurezza che la delegazione dell’ECOWAS si trova lì“, si legge nella dichiarazione ufficiale.

E il commissario ha dichiarato: “Oggi, ha detto, c’è una nuova amministrazione alla guida dell’ECOWAS. Stiamo riflettendo sul ruolo stesso di questa Organizzazione, per consentirle di assistere i paesi membri su questioni come il terrorismo e le questioni umanitarie”.

Ha anche aggiunto che si tratta di vedere come la Commissione possa mobilitare una forza per venire in aiuto del Burkina Faso, insieme all’Unione Africana e alle Nazioni Unite. Cambiamento di atteggiamento da parte dell’ECOWAS? Il futuro dovrebbe confermarlo.

Da parte sua, l’Unione Europea ha annunciato l’11 novembre tramite il suo Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, in visita a Ouagadougou, “di voler lanciare un’operazione nel quadro del ponte aereo umanitario dell’UE per rendere disponibili fino a 800 tonnellate di beni di prima necessità nell’arco di 3 mesi”.

Il 29 novembre si è tenuto un incontro tra il Primo Ministro e l’Ambasciatore francese Luc Hallade. Secondo quanto riportato dal sito web le faso.net, l’incontro si è svolto all’insegna della franchezza. Luc Hallade ha parlato alla fine dell’incontro, guarda il video su https://www.youtube.com/watch?v=Z_ke6WjKZtc .

Ha espresso la franchezza del Primo Ministro, lamentando lui stesso che la sua ambasciata ha ricevuto pietre per quasi 3 ore. Dice di voler continuare a collaborare con il Burkina. Tuttavia, è apparso piuttosto umiliato dalle decisioni che il governo avrebbe preso, annunciando che nel corso della giornata si sarebbe tenuto un incontro tra il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate per rivedere la cooperazione militare. Sebbene voglia continuare a collaborare con la Francia, al momento in cui scriviamo non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte del governo.

Il Primo Ministro si è prontamente espresso attraverso un comunicato del suo servizio di comunicazione, chiaramente un modo per rivolgersi al suo popolo, per dare conto della sua attività… e per rivelare le sue posizioni.

Apprendiamo che il Primo Ministro si è lamentato della differenza di sollecitudine rispetto all’atteggiamento della Francia nei confronti dell’Ucraina, poi leggiamo: “Per il Primo Ministro, questo atteggiamento della Francia mette in discussione la franchezza delle relazioni di amicizia e cooperazione che legano i nostri due Paesi.

Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela è stato molto chiaro: “I burkinabè sono alla ricerca di un’ancora di salvezza per il loro paese; e se questa ancora di salvezza deve venire da un altro paese che non sia la Francia, perché no? Si tratta di un linguaggio molto lontano da quello dell’epoca. Non ti sembra una minaccia dal punto di vista della Francia?

Poi, “Il capo del governo ha anche sottolineato che gli sforzi dei partner devono concentrarsi sulle profonde aspirazioni del popolo burkinabé, un popolo impegnato a difendersi per la libertà, contro la barbarie e il terrorismo”. Questa è la giustificazione per il lancio dell’operazione di reclutamento di 50.000 Volontari per la Difesa della Patria (VDP), ha spiegato.

Su quest’ultimo punto, l’ambasciatore ha indicato che la Francia potrebbe aiutare questa resistenza popolare fornendo armi e munizioni e anche tenendo conto del sostegno finanziario dei coraggiosi combattenti”. e ancora: “Per quanto riguarda la partenza o il mantenimento delle forze speciali francesi, l’ambasciatore ha indicato che tutte le opzioni sono sul tavolo. Luc Hallade ha menzionato la possibilità di organizzare missioni congiunte tra le forze francesi e quelle burkinabé sotto il comando di un ufficiale burkinabé.

Questo sembra un vero e proprio cambiamento nella natura della relazione. Il Burkina ha espresso le sue esigenze, anche con minacce, e la Francia, attraverso il suo ambasciatore, si è dichiarata pronta a rispondere alle richieste. Senza dubbio per paura di perdere qualsiasi presenza significativa nel paese.

Stesso atteggiamento dopo un incontro con l’NDI (National Democratic Institute)[i]? Il comunicato è stato diffuso dai suoi servizi di comunicazione. Se cita alcune azioni di questa organizzazione, in particolare nella direzione delle associazioni femminili, riporta il seguente resoconto del pensiero del Primo Ministro: “Non siamo più in sintonia con questo tipo di trasferimento di cultura, tradizione e pratiche estranee alla nostra società. Questa visione occidentale della democrazia che state implementando nel nostro Paese non è in linea con le aspirazioni della nostra gente, e questo spiega la ricorrente instabilità dei nostri Stati”, ha spiegato.

Infatti, il signor Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela ritiene che il popolo non si riconosca in questo tipo di innesto, al punto da perdere interesse o addirittura sfidare le istituzioni risultanti da questo sistema di trasposizione e imposizione di valori stranieri.

Mentre nel comunicato sopra riportato si legge che “NDI esprime alle autorità la propria fiducia nel futuro”, gli Stati Uniti hanno deciso di escludere il Burkina dall’AGOA, l’accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’Africa che consente ai paesi del continente di esportare nel mercato statunitense in esenzione dai dazi, Ho preso questa decisione perché ho stabilito che il governo del Burkina Faso non ha stabilito, o non ha fatto continui progressi verso l’instaurazione del rispetto dello stato di diritto e del pluralismo politico”, elementi necessari del programma African Growth Opportunities Act (Agoa), ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una lettera al Congresso americano.

Gli Stati Uniti non si preoccupano dello stato d’animo, una posizione che sembra piuttosto dogmatica e lontana dalla realtà di questo paese.

E per quanto riguarda le questioni militari e il rapporto tra l’esercito francese e quello burkinab é ?

Il 18 novembre si è svolta una nuova manifestazione per chiedere la partenza dei francesi, che ha dato luogo a nuovi incidenti nei pressi dell’ambasciata francese e della caserma Kamboinsé dove si trovano i soldati francesi del comando delle operazioni speciali.

I manifestanti hanno nuovamente attaccato con violenza l’ambasciata, lanciando grosse pietre. Alla fine sono stati sloggiati dalla gendarmeria. Questa volta è stata l’Unione Europea a rilasciare una dichiarazione di protesta che “deplora la mancanza di una reazione adeguata da parte delle forze di sicurezza”.

La questione del mantenimento della presenza francese rimane all’ordine del giorno. Per il momento, le autorità non hanno preso posizione, ripetendo in generale il contenuto delle loro dichiarazioni generali secondo le quali solo gli interessi del Burkina Faso sarebbero presi in considerazione nelle relazioni con i loro partner.

Ma il Primo Ministro è tornato a lungo sull’argomento durante il suo discorso di politica generale. Ha dichiarato: “Pensiamo, forse a torto, che alcuni partner non siano sempre stati leali. Come possiamo capire che il terrorismo affligge il nostro paese dal 2015, nell’indifferenza, se non con la complicità di alcuni dei nostri cosiddetti partner.

Dove prendono le armi, le munizioni, il carburante e il denaro che hanno in abbondanza? Come possono i paesi che hanno il controllo dello spazio, con moderni mezzi di rilevamento, non fornirci, se sono nostri veri amici, le informazioni necessarie sulle azioni e i movimenti di questi terroristi?

È qui che sorge la domanda. Non siamo stati troppo ingenui nelle relazioni con i nostri partner fino ad ora? Senza dubbio. È necessaria una riflessione. Cercheremo, per quanto possibile, di diversificare le nostre relazioni di partenariato fino a trovare la formula giusta per gli interessi del Burkina Faso.

Ma non si tratta di lasciarsi dominare da un partner, chiunque esso sia. Nella lotta al terrorismo, spetta ai burkinabé, e solo a loro, difendere il loro paese in pericolo. Con, ovviamente, il benevolo supporto di tutti coloro che vorranno accompagnarci.”

Naturalmente il Primo Ministro non cita la Francia per nome, ma è difficile pensare che un paese diverso dalla Francia sia il più coinvolto, anche se gli Stati Uniti e diversi paesi europei dovrebbero fornire il loro sostegno. Si tratta davvero di un cambiamento di discorso.

Il registro delle domande e delle risposte che sono seguite non sembra essere reperibile su internet, ma un quotidiano digitale, minute.bf, riporta la sua risposta a una domanda sulla cooperazione con la Francia.

Ha risposto: “[I soldati francesi] sono lì in base a un accordo tra lo Stato burkinabé e lo Stato francese. È nella lotta contro l’insicurezza nel Sahel …. che loro (i soldati francesi) dovevano portarci aiuto… Intervengono su richiesta delle autorità burkinabé… Ultimamente, le autorità burkinabé non hanno bisogno di loro e preferiscono continuare la lotta con i propri mezzi per salvaguardare la nostra sovranità“.

Queste domande sono simili a quelle che abbiamo sollevato alla fine del nostro precedente articolo. Abbiamo citato un articolo di Africa Intelligence del 12 ottobre 2022 in cui si chiedeva alla Francia di fornire attrezzature di seconda mano, cosa che non era mai stata fatta prima, e di fare pressione affinché il Burkina Faso potesse beneficiare del Fondo Europeo per la Pace (EPF). Questo strumento finanziario, istituito da Bruxelles nel 2021, consente all’UE di fornire agli eserciti stranieri attrezzature letali. Ci siamo chiesti in particolare perché così tardi…

Una nuova informazione non fa che rafforzare queste domande. Un articolo pubblicato sul sito web delle operazioni esterne della Francia ci informa il 16 novembre che “l’aeronautica nigeriana ha ricevuto altri due elicotteri d’attacco Gazelle, portando a cinque il numero di velivoli di questo tipo donati dalla Francia”.

E poco più avanti che “tre Gazzelle sono state regalate da Parigi nel 2013, portando a cinque il numero di elicotteri di questo tipo… con cannoni da 20 mm [Giat M621] e un lotto di pezzi di ricambio”. Lo stesso articolo ricorda che nell’ottobre 2021 la Francia ha consegnato 28 veicoli e 71 mitragliatrici pesanti. Questo sito consente di effettuare una ricerca per paese.

Tornando al 2013, non c’è traccia di forniture di armi dal 2013, ma solo un inventario di tutti gli interventi francesi nel paese. Se dobbiamo credere all’inventario delle azioni francesi su questo sito, non ci sarebbe stato nulla in termini di donazioni di attrezzature dal 2013… Perché così tardi…

C’ è qualche speranza?

Non c’è più tempo da perdere. La situazione è drammatica e richiede decisioni rapide, chiare e pertinenti.

Le nuove autorità, in particolare il duo Ibrahim Traoré e Kyelem de Tambela, hanno impostato la transizione senza troppe difficoltà, in modo abbastanza direttivo. Ma la maggioranza dei burkinabé non glielo rinfaccerà. Vogliono risultati e li vogliono in fretta.

Il duo alla guida del paese sa di non avere molto tempo per dimostrare il proprio valore. Sembrano essere abbastanza complementari, con i compiti assegnati l’uno all’altro chiaramente definiti.

Nonostante alcuni errori iniziali, con conseguenze trascurabili, danno l’impressione di voler fare del loro meglio e affermano una certa integrità e impegno patriottico. Per quanto riguarda la guerra, l’esercito si trasformò, con una gerarchia rinnovata e reclutamenti molto importanti. Mai negli anni passati il governo aveva reclutato così tanti soldati e VDP! Ma il compito di integrarli sembra immenso.

Il duo ha scelto di fare a meno dei partiti politici. Poche voci nel paese sembrano trovare da ridire su questo. Anche i partiti politici, le cui attività sono state sospese, non sembrano essere offesi per il momento.

Per quanto riguarda i rapporti con i partner, probabilmente è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Il Burkina riafferma questi principi e la sua sovranità.

Resta il fatto che questo governo ha anche il compito di rifondare il paese prima di mettere in atto un buon governo. Considerato il periodo passato, questo obiettivo rimane importante. Da questo punto di vista, le dichiarazioni appaiono un po’ timide. Tuttavia, questa è un’importante aspettativa della popolazione, che attende decisioni tangibili dall’insurrezione del 2014.

L’impunità rimane uno dei principali ostacoli allo sviluppo e, naturalmente, alla necessaria fiducia della popolazione per impegnarsi davvero a difendere il proprio paese e a ricostruirlo… Come si erano impegnati durante la Rivoluzione, a volte, è vero, non senza costrizioni. Ma tutti i burkinabè sono ora orgogliosi di questo.

Finora non si è parlato ufficialmente di giustizia. Il Burkina ha un grosso problema con il suo sistema giudiziario. È vero che il sistema giudiziario ha mostrato il suo lato migliore con il successo del processo Sankara. Tuttavia, quasi nessuno dei dignitari del regime di Blaise Compaoré, né di quello di Rock Marc Christian Kaboré, è stato perseguito. Molte fortune sono state fatte rapidamente e apertamente.

Luc Marius Ibriga, un’eminente figura della società civile, a capo dell’ASCE LC (Autorità Superiore per il Controllo dello Stato e la Lotta alla Corruzione), dichiarava ogni anno che i fascicoli di un certo numero di persone erano nelle mani del sistema giudiziario e si stupiva che non ci fosse alcun seguito.

È illusorio parlare di buon governo se la giustizia non fa il suo lavoro e se l’impunità continua a persistere. Inoltre, non si tratta solo di appropriazioni indebite o di altre malversazioni per cui il sistema giudiziario non fa il suo lavoro: ci sono anche molti crimini, per non parlare dei casi di tortura che non sono stati giudicati.

Abbiamo già parlato del dramma di Inata in questo blog. Cinquanta gendarmi sono stati attaccati da HANI e altri rapiti. Erano rimasti senza cibo per quasi due settimane. È stato commissionato un rapporto su questo massacro. Una prima versione fu consegnata al Presidente Roch Kaboré che la rifiutò.

Un altro è stato riscritto nel frattempo. Sembra che non se ne sia più parlato dopo il colpo di stato, mentre il paese è in attesa. La pubblicazione, o almeno l’annuncio di responsabilità, sarebbe la prova che anche all’interno dell’esercito le cose sono cambiate. Si potrebbe citare il massacro di Yirgou nel gennaio 2019, dove molti Peuhls sono stati massacrati. Da allora è in corso un’indagine, ma non ci sono state molte notizie…

Senza gesti forti per dire la verità su questi massacri, sarà difficile costruire la fiducia. La grande sfida che questo governo deve affrontare è quella di mobilitare la popolazione.

Mettere fine al mito del ritorno di Sankara

Il minimo segno di somiglianza porta immediatamente il Burkinabé a evocare Sankara! Il periodo non è più lo stesso, la rivoluzione non è all’ordine del giorno perché il paese è in guerra. E Thomas Sankara è per molti versi un uomo eccezionale. Annunciare progetti ispirati a Thomas Sankara è una cosa.

Ma Thomas Sankara è anche un metodo… la cui parte essenziale sta nella pedagogia che usava per dare fiducia al suo popolo. Senza la sua mobilitazione non si sarebbe potuto ottenere molto. Speriamo che il periodo attuale permetta a coloro che si dichiarano seguaci di Thomas Sankara, praticamente l’intero paese attualmente, di comprendere meglio ciò che ha fatto la ricchezza della Rivoluzione e i suoi successi.

Un progetto, per quanto bello, è un guscio vuoto se non si sa come realizzarlo. La garanzia di successo è la fiducia del popolo nei propri leader. E viceversa, la fiducia dei leader nei confronti dei loro collaboratori. Dovremo tornare su questo argomento più a lungo.

