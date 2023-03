“Netanyahu non ha cercato di distruggere la “democrazia israeliana”, ne ha ampiamente sfruttato la mancanza”

Israele si è avvicinata alla guerra civile durante il fine settimana come mai avvenuto in qualsiasi momento della sua storia. Lunedì sera, nel tentativo di evitare il caos, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha accettato di sospendere temporaneamente i suoi piani per neutralizzare i tribunali israeliani.

A quel punto, i centri cittadini erano stati bloccati da rabbiose proteste di massa. Il procuratore generale del paese aveva dichiarato che Netanyahu agiva illegamente . La folla aveva assediato l’edificio del Parlamento a Gerusalemme. Le istituzioni pubbliche sono state chiuse, compreso l’aeroporto internazionale di Israele e le sue ambasciate all’estero, in uno sciopero generale. A questo si è aggiunto a un quasi ammutinamento nelle ultime settimane da parte di gruppi militari d’élite, come piloti da combattimento e riservisti.

La crisi è culminata domenica sera con il licenziamento del ministro della Difesa da parte di Netanyahu, dopo che Yoav Gallant aveva avvertito che la legislazione stava facendo a pezzi i militari e minacciava la prontezza al combattimento di Israele. Il licenziamento di Gallant ha solo intensificato la furia dei manifestanti .

I disordini stavano crescendo da settimane mentre la cosiddetta “revisione giudiziaria” di Netanyahu si avvicinava ad essere scritta nei libri di legge.

Alla fine della scorsa settimana è riuscito a varare un primo provvedimento che lo mette al riparo dalla dichiarazione di inidoneità alla carica, una questione critica visto che il presidente del Consiglio è nel bel mezzo di un processo per corruzione.

Ma il resto del suo pacchetto è stato messo in pausa. Ciò include disposizioni che conferiscono al suo governo il controllo assoluto sulla nomina dei giudici anziani e il potere di annullare le sentenze della Corte Suprema.

È difficile vedere una semplice via d’uscita dall’impasse. Anche se Netanyahu si è inchinato davanti al peso del contraccolpo di lunedì, la pressione ha iniziato a salire anche dalla sua parte.

I gruppi di estrema destra hanno lanciato un’ondata di rabbiose contro-manifestazioni, minacciando violenze contro gli oppositori di Netanyahu. Itamar Ben-Gvir , ministro della polizia e leader del partito fascista Jewish Power, inizialmente aveva promesso di far cadere il governo se Netanyahu non avesse portato avanti la legislazione.

Ma alla fine, la sua acquiescenza a un rinvio è stata acquistata a un prezzo estremamente alto: sarà istituita una Guardia Nazionale sotto l’autorità di Ben-Gvir . In pratica, il leader dei coloni gestirà le proprie milizie fasciste e anti-palestinesi, pagate dai contribuenti israeliani.

Mancanza di democrazia

Fantasiosamente, la copertura delle proteste continua a inquadrarle semplicisticamente come una battaglia per salvare la “democrazia israeliana” e “lo stato di diritto”. `

“La brutalità di ciò che sta accadendo è schiacciante”, ha detto un manifestante. Ma se le proteste riguardassero principalmente la democrazia in Israele, la grande minoranza di palestinesi che vi abitano, un quinto della popolazione, sarebbe stata la prima a scendere in piazza.

I palestinesi hanno una forma di cittadinanza altamente degradata, che conferisce loro diritti inferiori agli ebrei. Sono rimasti in gran parte a casa perché le proteste non stavano avanzando alcuna concezione di democrazia che abbracciasse l’uguaglianza per loro.

Nel corso degli anni, anche i gruppi internazionali per i diritti umani hanno lentamente riconosciuto questa fondamentale mancanza di democrazia. Ora descrivono Israele come quello che è sempre stato: uno stato di apartheid .

In effetti, è solo perché Israele è privo di controlli democratici innati e salvaguardie dei diritti umani che Netanyahu era nella posizione di demolire i piani per la decapitazione della magistratura.

Il sistema politico di Israele consente – per impostazione predefinita – un dominio tirannico da parte del governo, senza controlli o contrappesi decisivi. Israele non ha carta dei diritti, o una seconda camera, o disposizioni per l’uguaglianza, e il governo può invariabilmente invocare una maggioranza parlamentare.

La mancanza di controllo e responsabilità democratica è una caratteristica, non un bug. L’intento era quello di liberare i funzionari israeliani per perseguitare i palestinesi e rubare la loro terra senza bisogno di giustificare decisioni al di là di una pretesa di “sicurezza nazionale”.

Netanyahu non ha cercato di distruggere la “democrazia israeliana”, ha ampiamente sfruttato la sua mancanza.

L’unico debole contrappeso alla tirannia del governo è stata la Corte Suprema – e anche essa è stata relativamente supina, timorosa di indebolire la sua legittimità attraverso l’interferenza e di attirare un assalto politico frontale. Ora quel momento potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Guerra culturale

Una lettura superficiale degli eventi è che le crescenti proteste siano una risposta all’uso della legge da parte di Netanyahu a proprio vantaggio personale: fermare il suo processo per corruzione e mantenersi al potere.

Ma sebbene questa possa essere la sua motivazione principale, non è il motivo principale per cui i suoi partner della coalizione di estrema destra sono così ansiosi di aiutarlo a far approvare la legislazione. Vogliono la revisione giudiziaria tanto quanto lui.

Questo è davvero il culmine di una lunga guerra culturale che rischia di trasformarsi in una guerra civile su due fronti collegati ma separati. Una riguarda chi ha l’autorità ultima per gestire l’occupazione e controllare i termini dell’espropriazione da parte dei palestinesi. La seconda riguarda a chi o a cosa dovrebbe rispondere una società ebraica: leggi divine infallibili o leggi fin troppo umane.

C’è un motivo per cui le strade sono inondate di bandiere israeliane, brandite con uguale fervore sia dagli oppositori di Netanayhu che dai suoi sostenitori. Ciascuna parte sta combattendo su chi rappresenta Israele.

Riguarda quale gruppo di ebrei può fare il tiranno: la legge dei generali o la legge dei teppisti religiosi di strada.

Per decenni, l’establishment della sicurezza militare israeliana, sostenuto da una deferente magistratura laica, ha stabilito l’agenda brutale nei Territori Occupati. Questa vecchia guardia è fin troppo esperta nel vendere i suoi crimini come “sicurezza nazionale” alla comunità internazionale.

Ora, però, un giovane pretendente è in lizza per la corona. Una fiorente comunità teocratica di coloni crede di avere finalmente abbastanza muscoli per soppiantare il potere istituzionalizzato dell’élite della sicurezza militare. Ma ha bisogno che la Corte Suprema si tolga di mezzo per raggiungere il suo obiettivo.

In primo luogo, considera l’establishment giudiziario e di sicurezza troppo debole, troppo decadente e troppo dipendente dal favore occidentale per portare a termine il lavoro di pulizia etnica dei palestinesi – sia nei territori occupati che all’interno di Israele – iniziato da una generazione precedente.

In secondo luogo, la Corte Suprema è sicura di bloccare gli sforzi della destra per mettere al bando una manciata di “partiti arabi” che si candidano alla Knesset. È solo la loro partecipazione alle elezioni generali che impedisce a una combinazione di estrema destra e destra religiosa di detenere un potere permanente.

Lavoro incompleto

Le placche tettoniche politiche di Israele stridono rumorosamente insieme da decenni. Questo è il motivo per cui l’ultimo tumulto ha l’eco di eventi avvenuti a metà degli anni ’90. Fu allora che un governo di minoranza, guidato da un veterano comandante militare della guerra del 1948, Yitzhak Rabin, stava cercando di far passare una legislazione a sostegno degli accordi di Oslo .

Il tono di vendita era che gli accordi erano un “processo di pace”. C’era un’implicazione – anche se non di più – che un giorno i palestinesi avrebbero potuto, se si fossero comportati bene, ottenere uno stato minuscolo, smilitarizzato e diviso i cui confini, spazio aereo e spettro elettromagnetico erano controllati da Israele. Ma alla fine nemmeno quello si è materializzato.

L’attuale sconvolgimento in Israele può essere inteso come un affare incompiuto di quell’epoca.

La crisi di Oslo non riguardava la pace, non più di quanto le proteste di questa settimana riguardino la democrazia. In ogni occasione, questi atteggiamenti morali sono serviti a oscurare il vero gioco di potere.

La violenta guerra culturale scatenata dagli accordi di Oslo portò infine all’assassinio di Rabin. In particolare, Netanyahu era l’attore principale allora, come lo è adesso, anche se 30 anni fa era dall’altra parte delle barricate, come leader dell’opposizione.

Lui e la destra erano quelli che affermavano di essere vittime di un Rabin autoritario. I cartelli alle manifestazioni della destra mostravano persino il primo ministro in uniforme delle SS naziste.



Già allora il vento politico soffiò a favore della destra religiosa tanto che l’assassinio di Rabin indebolì non gli oppositori di Oslo ma i suoi sostenitori. Netanyahu salì presto al potere e svuotò gli accordi delle loro già limitate ambizioni.

Ma se l’establishment laico della sicurezza ha sanguinato dal naso durante la scaramuccia di Oslo, neanche la nuova destra religiosa poteva sferrare un colpo decisivo. Un decennio dopo, nel 2005, sarebbero stati costretti da Ariel Sharon, un generale che consideravano un alleato, a ritirarsi da Gaza. Da allora hanno organizzato una reazione.

Tempo di attesa

Durante la rivolta palestinese per gran parte degli anni 2000, dopo il fallimento di Oslo, l’establishment della sicurezza militare ha affermato ancora una volta il suo primato. Fintanto che i palestinesi erano una “minaccia alla sicurezza”, e fintanto che l’esercito israeliano stava salvando la situazione, il governo dei generali non poteva essere messo seriamente in discussione. La destra religiosa doveva aspettare il suo momento.

Ma le circostanze odierne sono diverse. Al potere per la maggior parte degli ultimi 14 anni, Netanyahu ha avuto un incentivo a evitare di infiammare troppo la guerra culturale: la sua soppressione ha servito i suoi interessi personali.

I suoi governi erano un miscuglio scomodo: rappresentanti dell’establishment laico – come gli ex generali Ehud Barak e Moshe Yaalon – sedevano accanto ai fanatici della destra dei coloni. Netanyahu era il collante che teneva insieme il caos.

Ma da troppo tempo al potere, e ora troppo contaminato dalla corruzione, Netanyahu si è sbloccato.

Senza nessuno nell’establishment della sicurezza disposto a servire con lui al governo – ora nemmeno Gallant, a quanto pare – Netanyahu può contare solo sulla destra teocratica dei coloni come alleati affidabili, figure come Ben-Gvir e Bezalel Smotrich.

Netanyahu ha già concesso a entrambi un margine di manovra senza precedenti per sfidare la tradizionale gestione dell’occupazione da parte dell’establishment della sicurezza.

In qualità di ministro della polizia, Ben-Gvir dirige la polizia di frontiera, un’unità paramilitare schierata nei Territori Occupati. Questa settimana può iniziare a costruire le sue milizie della “Guardia Nazionale” contro la grande minoranza palestinese che vive in Israele – così come contro i manifestanti “pro-democrazia”. Senza dubbio si assicurerà di reclutare i teppisti coloni più violenti per entrambi.

Nel frattempo, Smotrich ha il controllo pratico della cosiddetta Amministrazione Civile, il governo militare che impone i privilegi dell’apartheid per i coloni ebrei rispetto ai nativi palestinesi. Finanzia anche gli accordi attraverso il suo ruolo di ministro delle finanze.

Entrambi vogliono che l’espansione degli insediamenti sia perseguita in modo più aggressivo e impenitente. E considerano l’establishment militare troppo codardo, troppo deferente nei confronti delle preoccupazioni diplomatiche per essere in grado di agire con sufficiente zelo.

Né Ben-Gvir né Smotrich saranno soddisfatti fino a quando non avranno eliminato l’unico ostacolo significativo a una nuova era di tirannia sfrenata da parte dei coloni religiosi: la Corte Suprema.

Dominio teocratico

Se i palestinesi – anche cittadini palestinesi di Israele – fossero probabilmente le uniche vittime della “revisione giudiziaria”, a malapena ci sarebbe un movimento di protesta. I manifestanti attualmente infuriati per la “brutalità” di Netanyahu e il suo assalto alla democrazia sarebbero per lo più rimasti a casa.

La difficoltà era che per portare avanti i suoi interessi personali – restare al potere – Netanyahu doveva anche portare avanti l’agenda più ampia della destra religiosa contro la Corte Suprema. Ciò si riferisce non solo ai Territori Occupati, o anche alla messa al bando dei partiti arabi in Israele, ma anche alle questioni sociali ebraiche interne più spinose di Israele.

La Corte Suprema potrebbe non essere un grande baluardo contro gli abusi sui palestinesi, ma è stata un limite efficace a una tirannia religiosa che si impossessa della vita israeliana mentre le varietà di dogmatismo religioso diventano sempre più diffuse.

L’errore di Netanyahu nel cercare di indebolire la Corte è stato quello di spingere all’aperta sfida troppi potenti attori ebrei: i militari, la comunità hi-tech, il settore degli affari, il mondo accademico e la classe media.

Ma il potere dell’estremismo religioso ebraico non sta scomparendo, e nemmeno la battaglia per la Corte Suprema. La destra religiosa ora si riorganizzerà in attesa di un momento più favorevole per colpire.

Il destino di Netanyahu è un’altra questione. Deve trovare un modo per rilanciare prontamente la revisione giudiziaria se il suo giovane governo non vuole crollare.

Se non riesce, la sua unica altra risorsa è cercare ancora una volta un accordo con i generali, facendo appello al loro senso di responsabilità nazionale e alla necessità di unità per evitare la guerra civile.

In ogni caso, la democrazia non sarà la vincitrice.

*Jonathan Cook è autore di tre libri sul conflitto israelo-palestinese e vincitore del Premio speciale Martha Gellhorn per il giornalismo. Il suo sito Web e il suo blog sono disponibili all’indirizzo www.jonathan-cook.net

31 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO