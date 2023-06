“Il mondo multipolare è una garanzia di sovranità politica ed economica”

Luciano Vasapollo e Rita Martufi, in delegazione in Venezuela, sono stati a colloquio prima con il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e con sua moglie, Cilia Flores, e poi con la vicepresidente esecutiva e ministra dell’economia Delcy Rodriguez.

I due incontri, ricchi di contenuti in un clima di amicizia ben al di là delle formalità diplomatiche, hanno rappresentato il momento culminante della nuova missione a Caracas dei fondatori del Capitolo italiano della Rete di artisti e intellettuali in difesa dell’umanità (REDH), organismo al quale fanno capo in Italia diverse realtà politiche, culturali e sociali.

“Il bellissimo e lunghissimo incontro con il presidente Maduro e la sua sposa, la prima combattente e membro dell’assemblea nazionale Cilia Flores, che rappresenta un punto di riferimento della politica bolivariana, ha affrontato temi come la progressiva de-dollarizzazione che sta erodendo il potere imperialistico degli USA e l’affermarsi di un’economia alternativa, ma allo stesso modo anche le modalità originali suggerite da Hugo Chavez per costruire una visione pluripolare” ha commentato Luciano Vasapollo.

In particolare è stata ribadita nel colloquio “la convinzione che una sovranità politica è inscindibile da una sovranità economica e richiede una implementazione di economia locale, ad esempio attraverso una diversificazione produttiva, nell’ambito della pianificazione socialista anche decentralizzata, che valorizzi la visione delle ‘comuni’ e quindi lo sviluppo di un’imprenditoria cooperativisticamente territoriale e impegnata nella risoluzione dei bisogni locali e collettivi”.

Argomenti che, ha sottolineato Vasapollo, “sono stati approfonditi poi nel colloqio con Delcy Rodriguez, vice presidente della Repubblica Bolivariana ed anche ministra dell’economia e delle finanze, con cui abbiamo affrontato in modo dettagliato i temi dell’economia internazionale, ovvero come si può costruire un’economia alternativa di carattere sociale, verificando di ogni progetto la compatibilità ambientale e la compatibilità finanziaria, anche monetaria per cercare di dare un contenuto reale a quello che è appunto il pluripolarismo immaginato da Chavez e che si deve realizzare attraverso anche alleanze strategiche, contro le logiche delle multinazionali e contro le logiche ovviamente integralistiche dell’imperialismo che cerca di imporsi con la guerra e le armi”.

