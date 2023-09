L’espansione della Nato e la distruzione dell’Ucraina

Durante la disastrosa guerra del Vietnam, si diceva che il governo degli Stati Uniti trattasse l’opinione pubblica come una piantagione di funghi: tenendola all’oscuro e nutrendola di letame.

L’eroico Daniel Ellsberg fece trapelare i Pentagon Papers, che documentavano l’implacabile menzogna del governo americano sulla guerra, al fine di proteggere i politici che sarebbero stati messi in imbarazzo dalla verità.

Mezzo secolo dopo, durante la guerra d’Ucraina, il letame viene ammassato ancora più in alto.

Secondo il governo statunitense e il sempre ossequioso New York Times, la guerra in Ucraina è stata “non provocata“, l’aggettivo preferito dal Times per descrivere la guerra.

Putin, scambiandosi per Pietro il Grande, ha invaso l’Ucraina per ricreare l’Impero russo. Eppure, la settimana scorsa, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha commesso una gaffe a Washington, ovvero ha accidentalmente detto la verità.

[Il capo della Nato: l’espansione della Nato ha provocato l’invasione russa].

In una testimonianza al Parlamento dell’Unione Europea, Stoltenberg ha chiarito che è stata l’incessante spinta americana per allargare la NATO all’Ucraina la vera causa della guerra e il motivo per cui essa continua ancora oggi. Ecco le parole rivelatrici di Stoltenberg:

“Il contesto era che il Presidente Putin aveva dichiarato nell’autunno del 2021, e in effetti aveva inviato una bozza di trattato che voleva che la NATO firmasse, in cui si prometteva che non ci sarebbe stato più alcun allargamento della NATO. Questo è ciò che ci ha inviato. Ed era una condizione preliminare per non invadere l’Ucraina. Naturalmente, non l’abbiamo firmato.

È successo il contrario. Voleva che firmassimo la promessa di non allargare mai la NATO. Voleva che rimuovessimo le nostre infrastrutture militari in tutti i paesi alleati che hanno aderito alla NATO dal 1997, il che significa metà della NATO – tutta l’Europa centrale e orientale – da cui avremmo rimuovere quella parte della nostra Alleanza, introducendo una sorta di adesione di serie B, o di seconda classe. Abbiamo rifiutato.

Quindi, è entrato in guerra per evitare che la NATO, una più grande NATO, si avvicinasse ai suoi confini. Ha ottenuto l’esatto contrario“.

Ripeto: lui [Putin] è entrato in guerra “per evitare che la NATO, una più grande NATO, si avvicinasse ai suoi confini“.

Quando il Prof. John Mearsheimer, io e altri abbiamo detto la stessa cosa, siamo stati attaccati come ‘apologeti di Putin’. Gli stessi critici scelgono anche di nascondere o di ignorare apertamente i terribili avvertimenti contro l’allargamento della NATO all’Ucraina, formulati a lungo da molti dei più importanti diplomatici americani, tra cui il grande studioso statista George Kennan e gli ex ambasciatori statunitensi in Russia Jack Matlock e William Burns.

[La crisi ucraina avrebbe dovuto essere evitata].

Burns, ora direttore della C.I.A., è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Russia nel 2008 e autore di una nota intitolata “Nyet means Nyet“. In quella nota, Burns spiegava al Segretario di Stato Condoleezza Rice che l’intera classe politica russa, non solo Putin, era assolutamente contraria all’allargamento della NATO.

Sappiamo del memorandum solo perché è trapelato. Altrimenti ne saremmo all’oscuro.

Perché la Russia si oppone all’allargamento della NATO? Per il semplice motivo che la Russia non accetta la presenza di forze armate statunitensi al confine con l’Ucraina, lungo 2.300 km, nella regione del Mar Nero. La Russia non apprezza il posizionamento dei missili Aegis in Polonia e Romania dopo che gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente il Trattato sui missili anti-balistici (ABM).

Le ragioni della Russia

La Russia non vede di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti si siano impegnati in non meno di 70 operazioni di ‘cambio di regime’ durante la Guerra Fredda (1947-1989) e in innumerevoli altre da allora, tra cui in Serbia, Afghanistan, Georgia, Iraq, Siria, Libia, Venezuela e Ucraina.

Alla Russia non piace nemmeno il fatto che molti politici statunitensi di spicco sostengano attivamente la distruzione della Russia sotto la bandiera della “decolonizzazione della Russia“. Sarebbe come se la Russia chiedesse di togliere agli Stati Uniti il Texas, la California, le Hawaii, le terre indiane conquistate e molto altro.

[Perché agli americani non viene mai detto il perché].

Anche il team di Zelensky sapeva che la ricerca dell’allargamento della NATO significava una guerra imminente con la Russia. Oleksiy Arestovych, ex consigliere dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina sotto Zelensky, ha dichiarato che “con una probabilità del 99,9%, il nostro prezzo per l’adesione alla NATO è una grande guerra con la Russia“.

Arestovych ha affermato che anche senza l’allargamento della NATO, la Russia avrebbe cercato di prendere l’Ucraina, solo molti anni dopo. Ma la storia smentisce questa affermazione.

La Russia ha rispettato la neutralità della Finlandia e dell’Austria per decenni, senza che questi paesi abbiano dovuto subire minacce, tanto meno invasioni. Inoltre, dall’indipendenza dell’Ucraina nel 1991 fino al rovesciamento del governo eletto dall’Ucraina nel 2014, sostenuto dagli Stati Uniti, la Russia non ha mostrato alcun interesse a conquistare il territorio ucraino.

Solo quando gli Stati Uniti hanno insediato un regime fortemente anti-russo e pro-NATO. nel febbraio 2014, la Russia ha ripreso la Crimea, preoccupata che la sua base navale sul Mar Nero in Crimea (dal 1783) potesse cadere nelle mani della NATO.

Anche allora, la Russia non pretendeva altri territori dall’Ucraina, ma solo il rispetto dell’accordo di Minsk II, sostenuto dalle Nazioni Unite, che prescriveva l’autonomia del Donbass, di etnia russa, e non una rivendicazione russa sul territorio.

Invece della diplomazia, gli Stati Uniti hanno armato, addestrato e aiutato a organizzare un enorme esercito ucraino per rendere l’allargamento della NATO un fatto compiuto.

Putin ha fatto un ultimo tentativo di diplomazia alla fine del 2021, presentando una bozza di accordo di sicurezza tra Stati Uniti e NATO per evitare la guerra. Il nucleo della bozza di accordo era la fine dell’allargamento della NATO e la rimozione dei missili statunitensi vicino alla Russia.

Le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza erano valide e costituivano la base per i negoziati. Tuttavia, Biden ha rifiutato categoricamente i negoziati per una combinazione di arroganza, atteggiamento da “falco” e profondo errore di calcolo.

La NATO ha mantenuto la sua posizione secondo cui non avrebbe negoziato con la Russia in merito all’allargamento della NATO e che, in effetti, l’allargamento della NATO “non era affare della Russia”.

La continua ossessione degli Stati Uniti per l’allargamento della NATO è profondamente irresponsabile e ipocrita. Gli Stati Uniti si opporrebbero – con mezzi bellici, se necessario – all’accerchiamento di basi militari russe o cinesi nell’emisfero occidentale, come hanno sempre sostenuto fin dalla Dottrina Monroe del 1823. Eppure gli Stati Uniti sono ciechi e sordi alle legittime preoccupazioni di sicurezza degli altri Paesi.

Quindi, sì, Putin è entrato in guerra per evitare che la NATO, una più grande NATO, si avvicinasse al confine della Russia. L’Ucraina viene distrutta dall’arroganza degli Stati Uniti, dimostrando ancora una volta l’adagio di Henry Kissinger secondo cui “essere nemici dell’America è pericoloso, mentre essere suoi amici è fatale“.

La guerra in Ucraina finirà quando gli Stati Uniti riconosceranno una semplice verità: l’allargamento della NATO all’Ucraina significa guerra perpetua e distruzione dell’Ucraina. La neutralità dell’Ucraina avrebbe potuto evitare la guerra e rimane la chiave per la pace.

La verità più profonda è che la sicurezza europea dipende dalla sicurezza collettiva, come richiesto dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), non dalle richieste unilaterali della NATO.

* Jeffrey D. Sachs è professore universitario e direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, dove ha diretto l’Earth Institute dal 2002 al 2016. È anche presidente del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite e commissario della Commissione per lo sviluppo a banda larga delle Nazioni Unite. È stato consigliere di tre segretari generali delle Nazioni Unite e attualmente ricopre il ruolo di SDG Advocate sotto il Segretario generale Antonio Guterres. Sachs è autore, da ultimo, di A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2020). Tra gli altri libri ricordiamo: Costruire la nuova economia americana: Smart, Fair, and Sustainable (2017) e The Age of Sustainable Development (2015) con Ban Ki-moon.

Questo articolo è tratto da Common Dreams.

