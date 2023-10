Giorno 2: Raid aerei, lanci di razzi, colpi di mortaio dal Libano. Stop a elettricità e carburante per Gaza

Aggiornamento ORE 13

Cinque bambini palestinesi, alcuni molto piccoli, sono stati uccisi da un bombardamento aereo israeliano che ha preso di mira l’abitazione della famiglia Abu Daqqa di Khan Yunis. Lo riferiscono fonti giornalistiche a Gaza.

Le fonti aggiungono che il bilancio reale dei morti palestinesi è sensibilmente più alto delle 313 vittime riferite dall’ultimo aggiornamento ufficiale del ministero della salute. Intanto Abu Obeida, il portavoce delle Brigate Ezzedin Al Qassam, l’ala militare di Hamas, poco ha affermato che la sua organizzazione sarebbe stata capace di infiltrare nuovo uomini in Israele.

Aggiornamento ORE 11.45

Tre palestinesi armati sono penetrati nel kibbutz Magen a sei km da Gaza. Sarebbero stati uccisi subito da soldati israeliani. In Egitto i media locali affermano che un poliziotto ha aperto il fuoco su turisti israeliani ad Alessandria, uccidendone almeno due oltre a un egiziano. Secondo il canale televisivo Extra News, che ha stretti legami con le agenzie di sicurezza, un’altra persona è rimasta ferita nell’attacco avvenuto presso il sito della Colonna di Pompeo.

Sono andati avanti per tutta la notte i bombardamenti aerei israeliani su Gaza, 400 raid nelle ultime 24 ore, mentre nel sud di Israele continuano in sei località gli scontri a fuoco tra soldati e alcuni delle centinaia di militanti armati di Hamas penetrati ieri mattina in Israele.

Il bilancio di morti israeliani è di circa 350, i feriti 1800. Video circolati nelle ultime mostrano strade e località del sud di Israele come un terreno di battaglia con decine di carcasse di auto distrutte.

I palestinesi uccisi sono 313 e 1990 i feriti, ma si attendono i dati aggiornati del ministero della sanità di Gaza poiché nella notte il bilancio sarebbe cresciuto in modo significativo. I raid aerei hanno colpito anche zone densamente popolate e le “torri” come a Gaza chiamato i palazzi con più di 10 piani. I civili in molti casi sono riusciti a fuggire prima delle esplosioni ma fonti locali parlano di altri morti e feriti. Sono state colpite anche moschee. Le unità di soccorso palestinesi parlano di numerose persone sotto le macerie.

Il Gabinetto di sicurezza israeliano la scorsa notte ha deciso di tagliare le forniture di elettricità, carburante e merci alla Striscia di Gaza.

Intanto da fonti ufficiose si è appreso che gli israeliani presi prigionieri a Gaza sono un centinaio e non 52 come era stato riferito ieri, tra loro anche donne e ufficiali di alto rango.

Lo sviluppo delle ultime ore sono stati i colpi di mortaio sparati da militanti di Hezbollah dal Libano verso Israele che ha risposto con l’artiglieria. Il movimento sciita ha poi detto di aver sparato quei colpi in solidarietà con i palestinesi.

