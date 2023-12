Gaza. Una tregua e un accordo di scambio o un cessate il fuoco completo?

Dalla ripresa dell’aggressione e della guerra di sterminio dopo la tregua di una settimana, si è instaurata una corsa tra il raggiungimento di una nuova o più tregue e il raggiungimento di un cessate il fuoco completo.

Le agenzie di stampa hanno riportato la notizia di due iniziative, la prima delle quali è un’iniziativa egiziana, e prevede tre fasi, come riportato dal canale saudita Al-Sharq.

La prima fase prevede l’inizio di una tregua umanitaria per due settimane, che potrà essere prorogata, per due o tre settimane, durante le quali Hamas libera 40 prigionieri israeliani, sia donne che bambini (sotto i 18 anni), maschi anziani, soprattutto malati.

In cambio, Israele rilascia 120 prigionieri palestinesi delle stesse due categorie, durante il quale cessano le ostilità, i carri armati si ritirano e nella Striscia di Gaza arrivano cibo e aiuti medici, carburante e gas da cucina. Comprende anche la ridistribuzione delle forze di occupazione lontano dai centri abitati.

La seconda fase prevede l’istituzione di un dialogo nazionale palestinese e la formazione di un governo tecnocratico.

Per quanto riguarda la terza fase, prevede un cessate il fuoco completo e globale e un accordo globale sullo scambio di prigionieri che includa tutti i soldati israeliani nelle mani delle organizzazioni della resistenza, durante il quale verrà raggiunto un accordo sul numero di prigionieri palestinesi che Israele rilascerà, compresi quelli con gravi condanne e coloro che Israele ha arrestato dopo il 7 ottobre, oltre al ritiro israeliano dalle città della Striscia di Gaza e alla possibilità per gli sfollati di ritornare nelle loro zone di Gaza e della Striscia settentrionale.

Per quanto riguarda l’altra iniziativa, l’occupazione l’ha presentata attraverso il Qatar e comprende una tregua di due settimane, il mantenimento della cintura militare settentrionale, l’invio di aiuti e il ritorno dei residenti nel nord e l’installazione di tende lì.

L’iniziativa contiene anche il rilascio di leader come Marwan Barghouti e Ahmed Saadat, uno scambio di prigionieri civili e donne soldato, il ritiro dalle città e il mantenimento di Wadi (valle) Gaza.

L’occupazione ha insistito nel rifiutare un cessate il fuoco, mentre la resistenza ha respinto qualsiasi proposta di tregua per una settimana o due, e ha informato le parti egiziana e qatariota che non avrebbe discusso il dossier dei prigionieri prima di fermare l’aggressione israeliana, e che non avrebbe discusso alcuna proposta senza di ciò, sottolineando la necessità di rilasciare tutti i prigionieri palestinesi a condizione di anonimato, su base “tutti per tutti”, e un ritiro completo delle forze israeliane da Gaza.

Il dibattito in Israele: la priorità è liberare i prigionieri o continuare la guerra?

Per capire come andranno le cose riguardo all’accordo di scambio o al cessate il fuoco, segnaliamo che il governo di guerra israeliano è soggetto a crescenti pressioni interne ed esterne, da parte delle famiglie dei prigionieri israeliani e di coloro che li sostengono, nonché di altri gruppi che hanno un’opinione riguardo alle priorità.

In Israele ci sono due opinioni: la prima: ritiene che la priorità sia il rilascio dei prigionieri, dopodiché la guerra riprenderà, sulla base del fatto che il mancato rilascio dei prigionieri israeliani porterà alla loro uccisione da parte di proiettili, granate e missili israeliani, come accaduto più volte, la più famosa delle quali è l’esecuzione di tre prigionieri israeliani che riuscirono a fuggire, nonostante alzassero bandiere bianche, si togliessero le magliette e gridassero in ebraico: “Salvaci, salvaci!”

Ciò ha mostrato la portata della confusione e della paura tra i soldati e gli ufficiali israeliani, e il fatto che sparano senza restrizioni su persone, pietre e tutto ciò che si muove, e la portata della mancanza di accurate informazioni di intelligence da parte dell’esercito di occupazione, nonostante i mezzi tecnologicamente avanzati delle indagini e l’assistenza degli Stati Uniti d’America e della Gran Bretagna con competenze e aiuti materiali diretti, attraverso l’impiego di aerei americani e britannici equipaggiati con i più recenti metodi di ricerca e investigazione.

La seconda, ritiene che la priorità sia continuare la guerra e raggiungere l’obiettivo di eliminare la resistenza e liberare i prigionieri israeliani con la forza e sotto pressione militare, e raggiungere una situazione in cui la Striscia di Gaza non rappresenti una minaccia per lo stato occupante nel futuro, anche se coloro che sono stati rilasciati sono stati rilasciati attraverso accordi di scambio e non attraverso operazioni di forza, dell’occupazione, che non è riuscita a liberare alcun prigioniero.

D’altra parte, la resistenza ha adottato una posizione, dalla quale non si è mossa al momento della stesura di queste righe, e probabilmente non la cambierà, si basa sulla necessità di un cessate il fuoco totale prima, e poi discutere uno accordo di scambio di prigionieri, a condizione che tutti i prigionieri palestinesi siano rilasciati con la garanzia che non saranno arrestati, compresi quelli arrestati dopo il 7 ottobre dalla Cisgiordania, dalla Striscia di Gaza e dai territori del 1948, in cambio di tutti i prigionieri israeliani.

Perché la resistenza insiste per un cessate il fuoco?

La posizione della resistenza sull’insistenza su un cessate il fuoco può essere spiegata come segue.

Primo: questo fermerebbe la guerra di sterminio in cui ogni giorno cadono centinaia di martiri e molti altri feriti, mentre le forze di occupazione, continuano la distruzione sistematica e globale di nuove aree nella Striscia di Gaza con l’obiettivo, di creare zone cuscinetto e sfollare il maggior numero possibile della popolazioni palestinesi sotto il titolo di “sfollamento volontario”, dopo aver fallito nello sfollamento di tutta la popolazione della Striscia di Gaza, grazie alla fermezza del popolo palestinese e al valore della sua coraggiosa resistenza, in primo luogo, e al rifiuto arabo, soprattutto Egiziano e Giordano e l rifiuto internazionale.

Ciò ha portato l’amministrazione americana a ritirarsi dal sostegno allo sfollamento per paura, delle conseguenze su Israele e sulla posizione degli Stati Uniti nella regione e nel mondo.

Secondo: il tetto della posizione della resistenza non può essere inferiore al tetto del mondo, che chiede quasi interamente un cessate il fuoco, come è stato evidente nel voto di 13 paesi, alla proposta di risoluzione presentata al Consiglio di Sicurezza, con l’astensione della Gran Bretagna dal voto, e l’uso del Veto americano per impedirne l’emissione, oltre al voto di 153 Stati dell’Assemblea Generale su una risoluzione in tal senso.

Gli Stati Uniti sono rimasti isolati da soli nel Consiglio di Sicurezza, con un numero limitato di paesi nell’Assemblea Generale, la maggior parte dei quali erano piccoli paesi senza peso o influenza.

In questo contesto, ci si aspetta che la resistenza insista sulla sua posizione, e sarà sostenuta dalla posizione del nostro popolo nella Striscia, che non preferisce una tregua di due o più settimane dopo la quale riprenderà la guerra, ma ritiene piuttosto che ciò che è necessario sia innanzitutto fermare l’aggressione e la guerra, consentire l’afflusso di aiuti umanitari e avviare il ritorno degli sfollati e la ricostruzione. la ricostruzione verrà dopo.

La resistenza basa la sua posizione sulle pesanti perdite umane riconosciute da Israele e che, secondo il portavoce dell’esercito di occupazione, ammontarono a circa 1.200 morti il primo giorno della battaglia dell’alluvione di Al-Aqsa, oltre a 168 tra ufficiali e soldati caduti dall’inizio della guerra di terra, oltre a migliaia di feriti, in numero variabile secondo le fonte, tra esercito, stampa e ospedali israeliani.

D’altro canto, le statistiche delle Brigate Al-Qassam mostrano numeri più alti, e questo è stato evidente anche nei discorsi del portavoce di Al-Qassam Abu Ubaida, così come nella lettera di Yahya Al-Sinwar, il leader di Hamas a Gaza, ai membri dell’Ufficio Politico.

Si affermava che le Brigate Al-Qassam stavano conducendo una “battaglia feroce, violenta e senza precedente contro le forze di occupazione israeliane” e che l’esercito di occupazione aveva subito pesanti perdite in vite umane ed equipaggiamenti, rilevando che le Brigate Al-Qassam avevano preso di mira – durante guerra di terra – almeno 5.000 soldati e ufficiali furono uccisi un terzo di loro, un altro terzo gravemente ferito e l’ultimo terzo permanentemente invalido.

Per quanto riguarda i veicoli militari, 750 di loro furono distrutti completamente o parzialmente.

La resistenza ha sorpreso tutti , superando le varie stime, prime fra tutte quelle americane e israeliane.

Terzo: le pressioni interne israeliane derivanti dalle perdite economiche. Le stime indicano che le perdite economiche di Israele superano i 50 miliardi di dollari e che l’economia israeliana crollerà se le operazioni continueranno come sono fino al prossimo marzo.

Se ciò accadesse, il numero di persone che lasceranno Israele, sia per immigrazione permanente che temporanea, aumenterà in modo significativo. Il numero di persone partite finora per vari motivi ha raggiunto circa mezzo milione.

Quarto: l’escalation delle controversie interne allo stato occupante, che hanno raggiunto il livello del consiglio di guerra.

Esiste una discrepanza sugli obiettivi della guerra, su come combatterla, sulla priorità del rilascio dei prigionieri e sul giorno successivo alla guerra, in un momento in cui si moltiplicano le richieste di dimissioni di Netanyahu o di elezioni anticipate, ciò indica che le possibilità del partito Likud e degli altri partiti che compongono la coalizione di governo sono pari a zero.

Insieme otterranno solo 40-44 seggi (18 per il Likud), mentre ora ne hanno 64 (Likud 32).

L’opposizione è arrivata a , per bocca del leader dell’opposizione Yair Lapid, che ritiene Israele non abbia un obiettivo strategico e che ex primi ministri e ufficiali militari e di sicurezza molto importanti si siano opposti al modo in cui Israele sta conducendo la guerra, e alcuni di loro hanno chiesto la conclusione di un accordo sullo scambio di prigionieri sull’equazione “tutti per tutti” e per le dimissioni di Netanyahu, per lo svolgimento delle elezioni e il seguito del suo processo anche durante la guerra.

Quinto: la crescente possibilità che i consigli e i disaccordi americano-israeliani si trasformino in pressioni, soprattutto perché la continuazione della guerra utilizzando la forza cieca contro i civili, come descritto da Lloyd Austin, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, può ottenere vittorie tattiche, ma porterà ad una sconfitta strategica per Israele, senza raggiungere gli obiettivi dichiarati.

La disputa americana con il governo israeliano è una disputa interna e nel campo di alleanza, e mira a proteggere Israele da se stesso, e l’amministrazione Biden non vuole fermare la guerra, come ha detto il padrone della Casa Bianca a Netanyahu.

Nel suo ultimo incontro afferma che non gli ha chiesto di fermare la guerra, ma piuttosto vuole una tregua che permetta alla guerra di continuare fino a quando… saranno stati raggiunti risultati, ma in un modo nuovo, al fine di ridurre gli oneri e i costi interni ed esterni, e di fermare il crescente fenomeno del rifiuto americano e internazionale della guerra, di non attribuirne la responsabilità a Israele, e di fermare l’impatto sulla posizione regionale e internazionale degli Stati Uniti, soprattutto nel contesto della grande opposizione alla guerra all’interno del paese che hanno messo Biden in difficoltà per vincere le prossime elezioni presidenziali.

La guerra che Washington chiede di riprendere sta assumendo una nuova forma e richiede il passaggio da una guerra ad alta intensità, molto costosa, a una guerra a bassa intensità con costi accettabili.

Si concentra su obiettivi specifici, come uccidere i leader politici e militari della resistenza, come consigliato da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti in Israele, durante la sua recente visita, ed evitare un’occupazione permanente della Striscia e non continuare a sfollare i suoi residenti e prepara un piano attuabile per il dopoguerra.

Sesto: il continuo riscaldamento del fronte settentrionale e del fronte iracheno e il sostegno dello Yemen alla resistenza rendono possibile, anche se improbabile, lo scoppio di una guerra regionale, che però, a causa di un errore, in stime e calcoli potrebbe trasformarsi in una guerra più ampia, o per raggiungere l’interesse personale di Netanyahu, del suo Ministro della Guerra e del Capo di Stato Maggiore, che stanno spingendo per un’escalation per evitare l’imminente responsabilità, che inizia ora.

Dove Netanyahu cerca di ritenere l’esercito responsabile dei ripetuti fallimenti dal 7 ottobre alla guerra di terra, al punto che Yair Netanyahu ha seguito le orme di suo padre, e ha parlato di come l’esercito intendesse coinvolgere suo padre fornendo false informazioni ed errori di stime sulle capacità dell’esercito, che portarono il padre a porsi obiettivi altissimi e impossibili.

L’operazione di scambio è complessa e lunga. Se torniamo all’accordo di scambio, scopriremo che sarà complesso e lungo; perché la resistenza si rende conto che i prigionieri che ha in mano sono una carta molto forte, ed è sciocco regalarli senza raggiungere un accordo globale.

Perché se lo trascura o lo frammenta, non otterrà ciò che vuole: il rilascio di tutti i prigionieri, la cessazione dell’aggressione, il ritiro delle forze israeliane dalle terre occupate nella Striscia di Gaza, la revoca dell’assedio, il flusso degli aiuti umanitari e della costruzione e ricostruzione.

Qualsiasi accordo di scambio, senza un accordo globale, che include la maggior parte di questi problemi, significherebbe una ripresa della guerra, indipendentemente dal fatto che venga raggiunto un accordo parziale o totale.

In ogni caso, Israele cercherà di ridurre il prezzo, escludendo inizialmente l’inclusione di grandi nomi come Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, Nael, Abdullah Barghouthi, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas Al-Sayyed. Perché la loro liberazione non costituisce solo un’immagine di vittoria per la resistenza, ma è considerata una vittoria reale, e può riorganizzare la situazione delle fazioni palestinesi e rafforzare la resistenza.

In particolare, il rilascio di Marwan Barghouti offre anche delle opportunità. Ciò riorganizzerà la Casa di Fatah, aprirà la porta fino ad oggi chiusa all’unità nazionale e aprirà la strada anche all’unità della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, riproponendo con forza la creazione di uno Stato palestinese, e questa è l’ultima cosa che Netanyahu e gran parte dell’élite al potere nel governo e nell’opposizione vogliono.

Sapendo che finché la resistenza e in testa Yahya Sinwar, avrà la carta dei prigionieri israeliani, insiste su un accordo che includa tutti, in primis Marwan Barghouti e dagli alti dirigenti della resistenza.

Esiste la possibilità che la flessibilità offerta dal governo israeliano, minacciando di prepararsi a rilasciare gli alti dirigenti, implichi una manovra e un tentativo di rompere la posizione della resistenza, che insistendo su un cessate il fuoco prima, o scommettendo sul rifiuto dell’accordo da parte della resistenza, e quindi non si assume la responsabilità di non aver liberato i prigionieri israeliani davanti alle loro famiglie e all’opinione pubblica.

Esiste un’altra possibilità che il governo di occupazione speri di arrestare coloro che sono stati rilasciati dopo la conclusione dell’accordo, come ha fatto con la maggior parte di coloro che sono stati rilasciati nell’accordo Shalit, o insista per deportare gli alti leader o alcuni di loro, in particolare Marwan Barghouti all’estero in modo che non costituiscano una minaccia per la sicurezza o politica, o entrambe le cose, per Israele.

Ci si aspetta che la resistenza insista affinché il rilascio di tutti i prigionieri sia accompagnato dall’annullamento delle sentenze emesse contro di loro, e che vi siano inclusi i prigionieri arrestati dopo il 7 ottobre, così come il rilascio di tutti i corpi dei prigionieri martiri nei cimiteri dei numeri e dei frigoriferi.

• Hani Al-Masry è il Direttore generale del Centro Palestinese per la Ricerca Politica e gli Studi Strategici.

(Traduzione Bassam Saleh)

28 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO