La normalizzazione con Israele è finita con la sua brutale guerra a Gaza

Il 14 dicembre 2023, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il National Defense Authorization Act, che includeva una disposizione interessante: il presidente degli Stati Uniti avrebbe potuto creare un inviato speciale per gli Accordi di Abramo, il Negev Forum e altre piattaforme correlate.

Questa aggiunta è arrivata contemporaneamente a profonde preoccupazioni del governo riguardo al collasso dell’intera agenda degli Stati Uniti in Medio Oriente, nonché sulle minacce poste a Israele da Libano e Yemen. Fino a pochi mesi fa, alti funzionari degli Stati Uniti si vantavano delle loro manovre politiche per convincere gli stati arabi a normalizzare le relazioni con Israele e a ridurre l’influenza della Cina nella regione.

Tutti questi piani sono crollati nelle rovine della campagna di bombardamenti aggressivi di Israele contro i palestinesi a Gaza. Ora, tutte le strutture create dagli Stati Uniti, a cominciare dagli Accordi di Abramo, sembrano aver perso la loro solidità. Mentre la questione della Palestina aveva iniziato a sfumare dal radar degli stati arabi, ora è costretta a tornare al centro a causa delle azioni di Hamas e delle altre fazioni armate palestinesi l’7 ottobre.

Gli Accordi di Abramo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è mai stato interessato al diritto internazionale o alle complessità della diplomazia. Per quanto riguarda Israele, Trump è stato chiaro nel voler risolvere il conflitto con i palestinesi, che sembravano indeboliti dalla politica di insediamenti israeliana e dall’isolamento di Gaza, a vantaggio di Tel Aviv.

Nel gennaio 2020, Trump ha presentato il suo piano “Peace to Prosperity”, che di fatto ignorava le rivendicazioni dei palestinesi e rafforzava lo stato israeliano di apartheid. L’emblema di questa politica inflessibile era il trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, una mossa provocatoria che sconvolgeva la pretesa palestinese che la città dovesse essere al centro del loro stato.

“Ho fatto molto per Israele”, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa il 28 gennaio, annunciando questo piano insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Nessun palestinese o israeliano sarà sradicato dalle proprie case”, ha affermato Trump, anche se il suo piano indicava che “scambi di territorio forniti dallo Stato di Israele potrebbero includere aree sia popolate che disabitate”. La contraddizione non aveva importanza. Era chiaro che Trump avrebbe sostenuto l’annessione del Territorio Palestinese Occupato, qualunque cosa accadesse.

Alcuni mesi dopo, Trump ha annunciato gli Accordi di Abramo, che erano una serie di accordi bilaterali tra Israele e quattro paesi (Bahrein, Marocco, Sudan e Emirati Arabi Uniti). Questi Accordi promettevano di continuare il processo di normalizzazione da parte degli stati arabi, un processo iniziato con l’Egitto nel 1978 e poi con la Giordania nel 1994.

Nel gennaio 2023, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha portato avanti questo slancio istituendo il Gruppo di Lavoro del Negev Forum, che riuniva questi stati (Bahrein, Egitto, Marocco e Emirati Arabi Uniti) con Israele in una piattaforma per “costruire ponti” nella regione. In realtà, questo Forum faceva parte del progetto complessivo di spingere gli stati arabi a avere una relazione pubblica con Israele. Ciò che sfuggiva a Israele e agli Stati Uniti era l’Arabia Saudita, un paese molto influente nella regione. Se gli sauditi si unissero a questo processo, e se anche il Qatar partecipasse, la causa palestinese sarebbe significativamente diminuita.

La Via Indiana. Nel luglio 2022, Biden andò a Gerusalemme per sedersi accanto al primo ministro israeliano Yair Lapid e ospitare una riunione virtuale con il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

In questa riunione, i quattro uomini annunciarono la creazione di “i2u2”, o una piattaforma di progetti commerciali sviluppati congiuntamente da India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Questa piattaforma portava l’India direttamente nei piani di normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli stati arabi.

L’anno successivo, ai margini del meeting del G20 a Delhi, diversi capi di governo annunciarono la creazione del Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Questo corridoio aveva l’intenzione dichiarata di contrastare l’iniziativa Cinese della Belt and Road, nonché di essere uno strumento per coinvolgere l’Arabia Saudita nella spinta alla normalizzazione con Israele.

L’IMEC doveva partire dal Gujarat e terminare in Grecia, con un percorso che attraversava l’Arabia Saudita e Israele. Poiché sia l’Arabia Saudita che Israele avrebbero fatto parte di questo corridoio, ciò avrebbe significato il riconoscimento de facto di Israele da parte dell’Arabia Saudita.

Funzionari diplomatici israeliani hanno iniziato a viaggiare in Arabia Saudita, suggerendo che la normalizzazione era in programma (con il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman che ha detto a Fox News a settembre 2023 che la normalizzazione stava diventando “più vicina”).

La guerra a Gaza ha fermato l’intero processo. Mohammed Bin Salman ha avuto una telefonata con Biden alla fine di ottobre, durante la quale ha detto che gli Stati Uniti dovevano chiedere un cessate il fuoco, cosa improbabile. Nel corso della chiamata, i funzionari sauditi hanno detto che il principe ereditario aveva notato la possibilità di riprendere il dialogo sulla normalizzazione dopo la guerra.

Ma c’era poco entusiasmo nelle loro voci. Alcuni giorni dopo questa chiamata, Biden ha detto: “Sono convinto che una delle ragioni per cui Hamas ha attaccato quando ha fatto, e non ho prove di questo, solo il mio istinto me lo dice, è a causa dei progressi che stavamo facendo verso l’integrazione regionale per Israele”. Il giorno successivo, la Casa Bianca ha dichiarato che Biden era stato frainteso.

Ansar Allah e Hezbollah, giorni dopo che Israele ha iniziato a martellare senza pietà Gaza, si sono aperti due nuovi fronti di battaglia. Nel sud del Libano, i combattenti di Hezbollah hanno iniziato a lanciare razzi su Israele, causando l’evacuazione di 80.000 israeliani. Israele ha reagito, compreso l’uso di fosforo bianco illegale.

All’inizio di novembre, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha detto ai suoi seguaci che i loro combattenti avevano nuove armi con cui minacciare non solo Israele, ma anche i suoi sostenitori, gli Stati Uniti. Le navi da guerra degli Stati Uniti nell’est del Mediterraneo, ha detto Nasrallah, “non ci spaventano e non ci spaventeranno”. I suoi combattenti, ha detto, “si sono preparati alle flotte con cui minacciate noi”.

La presenza di missili Yakhont di fabbricazione russa dà certamente ad Hezbollah la credibilità per dire che può colpire una nave da guerra degli Stati Uniti che si trova a meno di 300 chilometri dalla costa levantina. Nel discorso, Nasrallah ha congratulato Ansar Allah, anche chiamato gli Houthi, per i missili che hanno lanciato verso Israele e verso le navi che cercavano di raggiungere il Canale di Suez.

Questi attacchi da parte di Ansar Allah hanno ora trattenuto molte compagnie di navigazione, che semplicemente non vogliono entrare in questo conflitto (ad esempio, l’OOCL di Hong Kong ha deciso che le sue navi eviteranno la regione e non forniranno Israele).

In risposta, gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione marittima per pattugliare il Mar Rosso. Ansar Allah ha risposto dicendo che trasformerebbe le acque in un “cimitero” perché questa coalizione non si trattava di libertà marittima ma di consentire il “riarmo immorale” di Israele. Le azioni di Hezbollah e Ansar Allah hanno inviato un messaggio alle capitali arabe che almeno alcune forze politiche sono disposte a offrire solidarietà materiale ai palestinesi. Questo ispirerà le popolazioni arabe a esercitare maggiore pressione sui loro governi.

La normalizzazione con Israele sembra essere fuori discussione. Ma, se questa pressione aumenta, paesi come Egitto e Giordania potrebbero essere costretti a riconsiderare i loro trattati di pace.

* da Globetrotter



