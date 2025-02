Gli USA tagliano i fondi all’USAID. Panico tra i professionisti delle “rivoluzione colorate”

Tra la raffica di ordini esecutivi emessi dal presidente Donald Trump nei primi giorni della sua amministrazione, forse il più importante fino ad oggi è quello intitolato “rivalutare e riallineare l’assistenza estera degli Stati Uniti”.

In base a quest’ordine è stata immediatamente imposta una pausa di 90 giorni a tutta l’assistenza allo sviluppo all’estero degli Stati Uniti in tutto il mondo, ad eccezione, naturalmente, dei maggiori beneficiari degli aiuti statunitensi in Israele ed Egitto. Per ora, l’ordine vieta l’erogazione di fondi federali a qualsiasi “organizzazione non governativa, organizzazione internazionale e appaltatore” incaricato di attuare i programmi di “aiuto” degli Stati Uniti all’estero.

Nel giro di pochi giorni centinaia di “appaltatori interni” dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) sono stati messi in congedo non retribuito o licenziati a titolo definitivo come risultato diretto dell’ordine esecutivo.

Il collaboratore del Washington Post John Hudson ha riferito i funzionari dell’organizzazione definiscono le direttive di Trump sull’”assistenza allo sviluppo estero” un “approccio shock-and-awe”, che li ha lasciati barcollanti, incerti sul loro futuro.

Un membro anonimo dell’USAID gli ha detto che “hanno persino rimosso tutte le fotografie dei programmi di aiuto nei nostri uffici”, come attestano le fotografie che accompagnano l’ordine.

Mentre l’epurazione dell’amministrazione Trump ha provocato onde d’urto tra il corpo di sviluppo internazionale di Washington e i banditi di Washington che si nutrono delle sue reti, l’improvviso taglio dei fondi dell’USAID ha scatenato il panico all’estero.

Dall’America Latina all’Europa dell’Est, gli Stati Uniti hanno investito miliardi di dollari nelle ONG e nei media per spingere per le rivoluzioni colorate e varie operazioni di cambio di regime, il tutto in nome della “promozione della democrazia”.

Ora, mentre l’apparato globale del soft power americano, propagandato dal presidente George H.W. Bush come “mille punti di luce”, si sta chiudendo, i media apparentemente indipendenti, dall’Ucraina al Nicaragua, sono preoccupati per il loro futuro e chiedono donazioni sui loro siti web.

I media e l’opposizione sostenuti dagli Stati Uniti rischiano di scomparire in Ucraina

Dal crollo dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno pompato miliardi di dollari in Ucraina per creare e fomentare un’opposizione ferventemente anti-russa. Come ha osservato l’ex assistente segretario del Dipartimento di Stato per gli affari dell’Europa orientale Victoria Nuland in un incontro sponsorizzato dall’industria petrolifera a Kiev nel 2009, “abbiamo investito 5 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina” a “costruire capacità democratiche e istituzioni” che le consentiranno di “raggiungere l’indipendenza europea”.

Alla vigilia del colpo di stato di Maidan nel 2014, gli Stati Uniti hanno inondato la società civile ucraina di sovvenzioni, dando vita a una rete di media filo-occidentali quasi da un giorno all’altro.

Tra loro c’era Hromadske, un’emittente liberale che spinse per il rovesciamento del presidente Viktor Yanukovych e si espresse a favore della successiva guerra contro i separatisti filo-russi nell’est del paese, anche glorificando i nazisti che combatterono contro l’Armata Rossa sovietica durante la seconda guerra mondiale.

Con l’ordine esecutivo di Trump che ha tagliato i programmi USAID, Hromadske è stato improvvisamente disconnesso dalla sua rete finanziaria. La stessa cosa è successa ai principali media ucraini emersi dopo il colpo di stato di Maidan, tra cui Ukrinform, Internews e un firmatario dell’International Fact-Checking Network guidato da Poynter, chiamato VoxUkraine.

Il Ministero della Cultura e delle Comunicazioni Strategiche e il Servizio del Vice Primo Ministro per l’Integrazione Europea ed Euro-Atlantica, entrambi istituiti per fare propaganda di guerra contro la Russia, sono anche tra i destinatari dei fondi USAID che ora sono affamati di liquidità.

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky si è lamentato su Twitter/X del fatto che “programmi di importanza critica” che dipendono interamente dal “sostegno americano” sono stati ora “sospesi” a seguito dell’ordine esecutivo di Trump.

Zelenski ha promesso che “alcune iniziative chiave” saranno “finanziate con le nostre risorse interne”, mentre ha chiesto che le donazioni dei “partner europei” di Kiev siano “intensificate”.

Data la quasi totale distruzione economica dell’Ucraina da quando è scoppiata la guerra per procura contro la Russia nel febbraio 2022 e la sua totale dipendenza dall’USAID per pagare gli stipendi dei dipendenti statali, non è chiaro come le “risorse interne” del Paese possano essere utilizzate per compensare, per quanto vagamente, il suo improvviso deficit. I media mainstream ucraini stanno già chiedendo ai loro lettori un sostegno finanziario semplicemente per poter continuare a operare.

Secondo l’Istituto di Informazione di Massa di Kiev, finanziato dall’estero, circa il 90% dei media del paese “dipende dai sussidi statunitensi”.

Il treno della salsa Contra 2.0 si è fermato in Nicaragua

Un belato simile è stato emanato dalle organizzazioni finanziate dagli Stati Uniti in Nicaragua, dove dalla rielezione del popolare Fronte Sandinista di sinistra nel 2006, Washington ha pompato decine di milioni di dollari nei media di destra e nei gruppi di opposizione.

Allo stesso tempo, questi membri della quinta colonna finanziati dall’estero diffondono abitualmente disinformazione, incitando alla violenza contro il governo e i suoi sostenitori e influenzando i resoconti dei media occidentali sul paese.

Come riportato da Grayzone, un media dell’opposizione nicaraguense finanziato dall’USAID chiamato “100% Noticias” ha guidato una campagna per incitare alla violenza per tutto il 2018, quando un fallito tentativo di colpo di stato sostenuto dagli Stati Uniti ha lasciato centinaia di morti nel paese.

Mentre l’organo di stampa ha ripetutamente presentato richieste per l’assassinio del presidente Daniel Ortega, il suo editore, Miguel Mora, ha detto a Max Blumenthal di The Grayzone che voleva un intervento militare degli Stati Uniti nel paese per rovesciare il governo eletto. Quando il governo nicaraguense ha finalmente chiuso la stazione e ha perseguito Mora, Washington ha risposto con accuse di repressione e minacce di pesanti sanzioni.

Il 21 gennaio, un media anti-sandinista chiamato Nicaragua Investiga ha avvertito che l’ordine di Trump “minaccia di infliggere un duro colpo” al paese e alla sua crociata anti-Ortega, “che dipende in gran parte dal sostegno finanziario e tecnico fornito da agenzie” come USAID. Questo sostegno, ha dichiarato l’organo di stampa, è stato un “pilastro fondamentale” negli sforzi della destra nicaraguense per minare e deporre il presidente antimperialista.

“Le organizzazioni della società civile che dipendono da questi aiuti sarebbero costrette a ridurre o cessare le loro attività”, ha avvertito Nicaragua Investiga. I media hanno anche lamentato che “regna l’incertezza su come e quando gli aiuti saranno ripristinati, e se le organizzazioni critiche del regime di Daniel Ortega che ancora sopravvivono fuori dal paese saranno in grado di mantenere le loro operazioni”.

Non è un caso che Nicaragua Investiga sia stato tra i media locali che hanno fatto molto affidamento sui sussidi del governo degli Stati Uniti per la loro esistenza.

Gli Stati Uniti si sono rifiutati di balcanizzare i Balcani?

Nei Balcani occidentali, l’USAID, l’autoproclamato fronte della Cia attraverso il National Endowment for Democracy, la Open Society Foundation di George Soros e una panoplìa di Ong e media, si sono infiltrati in ogni sfera immaginabile della vita pubblica. Dopo la guerra civile del 1992-1995, la Bosnia Erzegovina è stata metodicamente trasformata in una colonia de facto dell’UE e degli Stati Uniti, con tutte le funzioni fondamentali dello Stato dirottate da interessi stranieri.

A quel tempo, i media mainstream facevano eco a una certa preoccupazione per il progetto imperiale. Nel 1998, il New York Times avvertì che il dominio degli Stati Uniti in Bosnia “sollevava domande preoccupanti su come lo stato funzionerà senza una continua infusione di aiuti stranieri e una diretta supervisione internazionale”.

Un alto consigliere del governo per gli affari esteri ha espresso preoccupazione per la mancanza di una strategia di uscita degli Stati Uniti dal paese o di un piano per porre fine alla “cultura della dipendenza della Bosnia”. Oggi, almeno 25.600 ONG finanziate dall’Occidente sono attive a Sarajevo.

La pausa dell’”assistenza esterna allo sviluppo” ha messo a rischio di scomparsa permanente innumerevoli posti di lavoro e organizzazioni beneficiarie nei Balcani.

Il 30 gennaio, Balkan Insight – un media che Grayzone ha denunciato come un tentacolo dell’intelligence britannica – ha pubblicato un’indagine illuminante su come la pausa degli aiuti “abbia immediatamente colpito un certo numero di organizzazioni in Bosnia ed Erzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia”.

Dal 2020 alla fine del 2024, Washington ha incanalato l’incredibile cifra di 1,7 miliardi di dollari nei Balcani occidentali, “sostenendo le organizzazioni della società civile e le istituzioni statali e progetti che vanno dai diritti umani e dai media all’efficienza energetica”, con quasi nessun beneficio sociale dimostrabile . Ora, “tutti i progetti sono stati fermati… fino alla fine del periodo di valutazione.” Le spese saranno coperte fino al 27 gennaio, “mentre tutto quello che verrà dopo dovrà fermarsi”. Licenziamenti e massicci tagli salariali sono già stati attuati nelle entità beneficiarie.

I lavoratori delle ONG consultati da Balkan Insight hanno espresso preoccupazione per il fatto che il congelamento dei finanziamenti statunitensi non sia temporaneo. Una fonte ha ipotizzato che l’ordine esecutivo potrebbe essere “solo un modo morbido per tagliare questi fondi in modo permanente”.

L’organo di stampa ha osservato che Washington “ha sostenuto migliaia di attività” nella regione e che “il numero preciso di progetti interessati” rimane “sconosciuto”. Quando i giornalisti hanno contattato gli uffici locali dell’USAID per chiedere chiarimenti sui tagli, sono stati reindirizzati in tutti i casi al quartier generale dell’agenzia a Washington.

Il campo base dell’USAID “ha risposto inviando un link al suo comunicato stampa” sulla sospensione dei finanziamenti. “Il presidente Trump ha chiaramente affermato che gli Stati Uniti non distribuiranno più denaro alla cieca senza alcun beneficio per il popolo americano”, ha dichiarato senza mezzi termini. “Rivedere e riallineare l’assistenza estera per conto dei contribuenti che lavorano sodo non è solo la cosa giusta da fare, è un imperativo morale”. Chiaramente, la nuova amministrazione non è minimamente preoccupata che interi settori delle economie locali dei Balcani siano stati effettivamente chiusi.

Anche in Albania, un paese tenacemente filo-americano. con una lobby influente a Washington, 30 progetti sovvenzionati da Washington sono stati sospesi, compresi quelli per finanziare “tribunali, uffici dei pubblici ministeri e ministeri della Difesa, dell’Istruzione e dello Sport e delle Finanze”.

In Macedonia – dove “la maggior parte” dei finanziamenti statunitensi è distribuita attraverso USAID e NED – 72 milioni di dollari stanziati per 22 progetti sono “ora in sospeso”. Anche sei iniziative regionali più ampie sostenute dall’USAID nei Balcani, che includono anche la Macedonia, “del valore di circa 140 milioni di dollari”, sono in fase di stallo. In termini sociali, queste somme sono monumentali.

La Georgia non è nella mente dell’amministrazione Trump

Dall’inizio del 2023, la Repubblica di Georgia è stata teatro di una serie di tentativi di rivoluzione colorata, tutti in risposta al successo del governo di costringere le oltre 25mila organizzazioni finanziate dall’estero nel paese e rivelare le loro fonti di finanziamento. Le ONG e i gruppi di attivisti sostenuti dall’Occidente sono stati in prima linea in tutti questi tentativi di colpi di stato.

Non sorprende che questo oscuro esercito di soldati che in precedenza erano finanziati dagli Stati Uniti sia furioso per il taglio dell’amministrazione Trump all’”assistenza allo sviluppo estero”.

Invece, il governo georgiano sembra soddisfatto. Il leader parlamentare Mamuka Mdinaradze si è spinto fino a suggerire che la controversa legge sulla trasparenza delle finanze estere “potrebbe non essere più necessaria” dopo l’ordine esecutivo di Trump. Infatti, ora che innumerevoli agenti del caos sponsorizzati dall’estero hanno esaurito i soldi, i contorni della rivoluzione colorata sono chiari a Tbilisi.

Il 30 gennaio, la pubblicazione locale in lingua inglese Georgia Today ha pubblicato un editoriale in cui lamentava che, “mentre il futuro dei loro finanziamenti è in bilico, le organizzazioni umanitarie stanno già licenziando o sospendendo il loro personale” e che “alcuni programmi” a Tbilisi “potrebbero avere difficoltà a ripartire dopo questa chiusura temporanea. e molti potrebbero scomparire definitivamente”. Ha proseguito osservando che i finanziamenti dell’USAID “sono stati una pietra miliare dello sviluppo del paese dal 1992, con oltre 1,9 miliardi di dollari di assistenza fornita fino ad oggi”.

Prima della pausa dei finanziamenti, la sola USAID “ha investito in 39 programmi in tutto il paese, per un valore totale di 373 milioni di dollari e un budget annuale superiore a 70 milioni di dollari”. Questi sforzi si sono concentrati in modo schiacciante sulla “promozione delle riforme economiche” e sull’”incoraggiamento degli investimenti del settore privato”, cioè sulla facilitazione del saccheggio e dello sfruttamento finanziario straniero della Georgia.

Sebbene i critici locali dell’rodine esecutivo di Trump abbiano criticato la conseguente perdita dell’ampia influenza del “soft power” di Washington nel Sud del mondo, un tale ritiro non può che giovare notevolmente ai paesi colpiti.

Come osservato in un saggio di LeftEast, le ONG finanziate dall’estero hanno “eroso l’agenzia dei cittadini georgiani e la sovranità e la democrazia del paese” per decenni. I suoi autori hanno spiegato: “Gli attivisti in Georgia sanno molto bene cosa ci si aspetta da loro e quali comportamenti vengono puniti e premiati: criticare il governo su Facebook ti farà guadagnare più sovvenzioni che stare nella comunità ad aiutare le persone… I donatori monitorano anche i profili degli attivisti sui social media e ci possono essere conseguenze per la pubblicazione di cose sbagliate”.

Tuttavia, il sollievo potrebbe essere prematuro per le popolazioni che hanno sofferto decenni di “assistenza allo sviluppo all’estero” degli Stati Uniti e i colpi di stato e i disordini che l’hanno accompagnata. La “pausa” negli aiuti statunitensi potrebbe in realtà essere una misura temporanea, o la spesa per il soft power potrebbe essere reindirizzata verso opzioni più difficili con ripercussioni ancora più gravi in tutto il mondo.

* fonte: Grayzone/Resumen Latinoamericano

