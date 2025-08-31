Il Pentagono marca il territorio in Sud America: l’allarme militare che è passato inosservato

Mentre schierano marines e navi da guerra al largo del Venezuela e minacciano interventi in Messico, Colombia, Haiti ed El Salvador con il pretesto del narcotraffico, gli Stati Uniti hanno radunato a Buenos Aires i ministri della Difesa della regione per esigere l’allineamento contro la Cina e rafforzare il loro dominio nei “punti critici” strategici del Cono Sud, in un gesto di neocolonialismo che i media mainstream hanno preferito a tacere.

Questa settimana, in territorio argentino, l’America Latina ha ricevuto un nuovo avvertimento di allineamento automatico o rischio di intervento militare da parte del Pentagono. Ciò che colpisce è che, nonostante la pericolosità di questa minaccia, quasi nessuno se n’è accorto. Perché? I media – astutamente – non l’hanno segnalato. Ci sono piani che è meglio mantenere segreti.

Cautela o meno, l’escalation statunitense sulla nostra regione è evidente. Mentre la Marina degli Stati Uniti schiera oltre 4.000 marines e diverse navi da guerra al largo delle coste del Venezuela, nel Mar dei Caraibi, e mentre il presidente Donald Trump ordina i preparativi per l’uso della forza militare contro Messico, Colombia, Haiti ed El Salvador (con il pretesto della guerra alla droga), nel sud del continente, a Buenos Aires, il capo del Pentagono Alvin Holsey ha guidato un incontro con tutti i ministri della Difesa sudamericani per esigere obbedienza e impartire istruzioni.

Tra il 19 e il 21 agosto, riuniti nella 16a Conferenza di Difesa Sudamericana (Southdec), l’ammiraglio Holsey è stato chiaro con i suoi omologhi sudamericani: il sud, in particolare lo Stretto di Magellano e il Passaggio di Drake, è strategico per gli Stati Uniti e il Comando Sud del Pentagono è disposto a rafforzare il predominio marittimo contro la nefasta incursione cinese.

Sulla stessa linea del suo predecessore, il generale Laura Richardson, Holsey ha avvertito: “La loro presenza e influenza hanno conseguenze di vasta portata su tutti i fronti, soprattutto nel Cono Sud, dove linee di comunicazione marittime vitali, come lo Stretto di Magellano e il Passaggio di Drake, fungono da colli di bottiglia strategici che potrebbero essere utilizzati dal Partito Comunista Cinese per proiettare il suo potere, interrompere il commercio e sfidare la sovranità delle nostre nazioni e la neutralità dell’Antartide“.

Questi “colli di bottiglia”, noti anche come “punti di strangolamento” (choke points), sono passaggi strategici attraverso i quali circola l’80% del commercio globale, ed è essenziale per l’impero mantenerne il controllo. Sono: Gibilterra, il Canale di Suez, Bab el-Mandab, lo Stretto di Hormuz, lo Stretto di Malacca nell’Indo-Pacifico, lo Stretto del Bosforo e dei Dardanelli (in Turchia, che collega il Mediterraneo e il Mar Nero), il Canale di Panama, lo Stretto di Magellano-Passaggio di Drake (dominato dalla presenza britannica nelle Malvine) e lo Stretto di Bering (tra Russia e Alaska), vicino al luogo in cui si sono incontrati Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin la scorsa settimana.

La Casa Bianca, disperata per mantenere la sua supremazia globale e terrorizzata dall’avanzata della Cina, ha lanciato – ancora una volta nella storia della regione – un programma di ingerenza e violenza che ricorre a tutti i mezzi: economici, politici e militari. L’attacco all’economia e alla politica del Brasile con l’imposizione di dazi del 50%; la minaccia di un’invasione militare contro il Venezuela; e le continue vessazioni contro i governi di Gustavo Petro in Colombia e Claudia Sheinbaum in Messico non devono essere intesi come eventi isolati. I Paesi che si proclamano sovrani sono sotto assedio.

Nuove guerre, vecchi argomenti

La ricercatrice canadese Dawn Marie Paley, nel suo libro “Capitalismo antidroga” (2024), fornisce prove di come la cosiddetta “guerra contro le droghe” abbia servito gli interessi del capitale transnazionale, consentendo la firma di contratti di sicurezza, la privatizzazione delle funzioni statali, il controllo di territori strategici e “un’intera architettura di violenza legalizzata al servizio del mercato globale“.

Ma, oltre a servire il mercato, la “guerra alla droga” è stata, per quasi 40 anni, una scusa straordinaria per rafforzare la presenza militare e giustificare l’ingerenza imperialista nella nostra regione.

Con la scomparsa dell’Unione Sovietica nel 1991, il “pericolo comunista” ha cessato di essere una valida ragione per l’intervento nei nostri paesi, e sono comparse, nei documenti militari statunitensi, “le nuove minacce: la criminalità organizzata, il narcotraffico e i disastri naturali” come nuovo pretesto.

Il presidente Nicolás Maduro, non solo per la ricchezza petrolifera del Venezuela, ma perché il suo governo è la dimostrazione concreta che una rivoluzione popolare è possibile, è sotto la mira di Washington. Il Procuratore Generale degli Stati Uniti, Pamela Bondi, ha annunciato una taglia di 50 milioni di dollari sulla testa del venezuelano. Spiegando le sue motivazioni, ha affermato, senza fornire prove, che “il regno del terrore di Maduro continua. È uno dei maggiori narcotrafficanti del mondo e una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Sotto la guida del presidente Trump, Maduro non sfuggirà alla giustizia e renderà conto dei suoi crimini spregevoli“.

Il Segretario di Stato, Marco Rubio, ha alzato la posta: “Dobbiamo far fronte con qualcosa di più delle ricompense. Noi non riconosciamo la legittimità del suo governo. È a capo di un’organizzazione logistica dedita al narcotraffico, il Cartello dei los Sols, che è essenzialmente gestita dall’esercito, che opera impunemente in acque internazionali e rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli USA“.

Diversi paesi latinoamericani, come Brasile, Messico e Colombia, hanno espresso la loro solidarietà a Maduro. Anche altri paesi fuori dal continente, come la Russia. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha chiamato la vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez per ribadire “il suo ampio sostegno agli sforzi di Caracas per proteggere la sovranità nazionale e la stabilità di fronte alle crescenti pressioni esterne“.

Al contrario, i governi asserviti a Washington, come Ecuador e Argentina, facilitano la presenza illegale e violenta degli USA nella nostra regione. A Buenos Aires, durante il vertice dei Ministri della Difesa, il capo del Comando Sud ha anche fatto appello alla narrativa della “lotta contro le organizzazioni criminali e transnazionali“, che presumibilmente avvantaggia i nostri Paesi.

L’ammiraglio Holsey era accompagnato dal Vice Ministro della Difesa nazionale e degli Affari dell’Emisfero Occidentale del Pentagono, Roosevelt Ditlevson, che ha confermato che la nostra regione è una priorità fondamentale per Trump. Si è concentrato sulla necessità di proteggere confini, porti e spazio aereo e, soprattutto, di investire nella difesa e nell’addestramento delle forze armate. Questo riferimento evoca immediatamente la nefasta “Scuola delle Americhe” di Panama, un centro di addestramento per i militari che in seguito avrebbe occupato la leadership delle dittature regionali.

Ditlevson non ha escluso un conflitto armato nella regione. Riferendosi alla Cina, ha affermato che “le minacce che affrontiamo sono reali. Sono qui e stiamo facendo progressi concreti. È una minaccia alla sovranità e alla sicurezza. Non vogliamo la guerra con la Cina. Tuttavia, lavoreremo per prevenire minacce nella regione.”

* da https://www.eldestapeweb.com/

31 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO