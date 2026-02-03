Le macchinazioni di Trump intorno al petrolio, tra Cuba, Venezuela, India… e Brics

Giovedì scorso, con un ordine esecutivo, il presidente USA Donald Trump ha dichiarato Cuba una minaccia per la sicurezza nazionale e l’agenda di politica esterna del paese, in particolare perché L’Avana, si legge nel testo del provvedimento, è allineata e fornisce “supporto a numerosi paesi ostili, gruppi terroristici transnazionali e attori malvagi avversi agli Stati Uniti“, e inoltre garantisce “assistenza in materia di difesa, intelligence e sicurezza agli avversari nell’emisfero occidentale“.

Il tycoon ha dunque deciso di imporre ulteriori dazi a chiunque venda petrolio, direttamente o indirettamente, al paese socialista. A finire nel mirino, tra i primi, è stato il Messico di Claudia Sheinbaum, che su tanti temi ha ingaggiato un braccio di ferro con Trump, ma che qui ha dovuto sottolineare che una tariffa di un ulteriore 10% sarebbe dannosa per il paese, e che sta cercando altre vie per aiutare l’isola, alla quale inviava 20 mila barili al mese indicandolo come “intervento umanitario”.

L’ordine esecutivo, dunque, ha uno scopo dichiarato: scatenare una vera e propria crisi umanitaria sull’isola socialista. Crisi evocata esplicitamente anche da Trump, dicendo che è possibile però evitarla se L’Avana, in sostanza, si piegherà alle volontà della Casa Bianca. Il Segretario di Stato Marco Rubio non ha usato giri di parole, evocando esplicitamente il regime change, ma a Washington hanno già sperimentato con il Venezuela che l’operazione non è facile, persino lì dove c’è un’opposizione para-fascista armata.

Ci sono però altri obiettivi che sono mascherati nel testo del provvedimento. Basta analizzare a chi si riferiscono le frasi sopra riportate. La formula riguardante “assistenza in materia di difesa, intelligence e sicurezza” può essere certo intesa come riferimento al Venezuela, dove sono morti 32 ufficiali cubani che erano a protezione del presidente Maduro. Caracas ha sempre fornito petrolio a prezzi di favore all’isola caraibica, strozzata dall’embargo statunitense, ma da tempo gli States hanno cominciato a intercettare le navi dirette verso Cuba.

Ma è lo stesso ordine esecutivo a mettere in chiaro quali sono i paesi che vengono considerati operare in maniera ostile nell’emisfero occidentale, che la nuova dottrina “Donroe” ha dichiarato di proprietà di Washington. Se non era difficile immaginare di trovarci la Cina e l’Iran (a cui vengono aggiunte le “organizzazioni terroristiche” di Hamas e Hezbollah), è sicuramente interessante che, tra gli attori avversi agli Stati Uniti, viene indicata anche la Russia.

“Cuba ospita la più grande base di intelligence russa all’estero, che cerca di rubare informazioni sensibili sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti“, dice il testo. Il National Defense Strategy ha messo in chiaro che la Russia è ancora considerata una minaccia, anche se viene detto che i paesi europei possono gestirsela da soli. Ma qui è possibile immaginare che la pressione non riguardi solo il socialismo latinoamericano, e i singoli governi citati.

Allargando lo sguardo, sembra che Washington voglia esercitare pressione – e voglia provare a dividere – i Brics. Osservando le Americhe, sono 4 i paesi che sono membri, partner o candidati all’ingresso nei Brics: Brasile, Bolivia (conquistata dalla destra alle recenti elezioni), Cuba e Venezuela. Certo, lo strozzamento di due bastioni antimperialisti, spina nel fianco da tempo degli USA, è elemento fondamentale per Trump, ma il modo in cui vuole “strumentalizzare” il petrolio venezuelano può suggerire anche altri obiettivi.

Sabato, dall’Air Force One, il presidente stelle-e-strisce ha fatto due dichiarazioni importanti. La prima è che la Cina è benvenuta se vuole investire nel petrolio venezuelano, e la seconda è che ha raggiunto un’intesa col primo ministro indiano Narendra Modi affinché anche quest’altro gigante asiatico acquisti il petrolio di Caracas per sostituire quello iraniano.

In realtà, Nuova Delhi ha ridotto da tempo gli acquisti dell’oro nero iraniano. Al contrario, sono le importazioni russe che hanno raggiunto un livello significativo: acquisti, questi sì, che hanno portato anche a diverse tensioni tra USA e India, riaffacciatesi negli ultimi mesi. Se c’è qualcuno che perderà da un nuovo canale per il rifornimento indiano di idrocarburi è Mosca.

La commercializzazione del greggio venezuelano porterebbe a calmare ulteriormente il prezzo a barile, e il restringimento della domanda da parte di due mercati fondamentali come quello indiano e cinese farebbe perdere alla Russia entrate importanti, o la costringerebbe a ridurre ulteriormente il prezzo a cui fornisce il suo petrolio, già largamente scontato per mantenere acquirenti preoccupati dalle sanzioni.

È lo stesso ministero delle Finanze ad aver sottolineato la riduzione delle entrate derivanti dal petrolio e dal gas, con una diversificazione della base del gettito fiscale e l’investimento su settori a più alta tecnologia. Tuttavia, è innegabile l’importanza che gli idrocarburi ancora hanno sul bilancio federale russo.

Gli Stati Uniti sembrano aver già trovato l’accordo affinché l’India si sganci dalle forniture russe, e ha lanciato l’amo a Pechino affinché faccia lo stesso, sfruttando non il proprio petrolio ma quello venezuelano, come risultato del banditismo imperialista mostrato nelle ultime settimane.

La volontà di far sganciare le economie dei tre colossi dei Brics, e allo stesso tempo di mettere pressione alla Russia che sta negoziando la questione ucraina, è evidente. In sistesi, si può dire che stiamo osservando una “strategia” (anche se riadattata di volta in volta in base ai risultati dubbi delle azioni trumpiane) il cui fine ultimo è quello di scompaginare i Brics, come area economica capace di mettere in crisi la primazia stelle-e-strisce.

Ancora una volta, sarà l’agire cinese la controparte fondamentale delle macchinazioni statunitensi, fatte sulla pelle delle popolazioni di mezzo mondo, dai cubani fino agli iraniani, passando per i venezuelani e gli indiani.

