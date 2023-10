Il 13 ottobre assemblea nazionale dei delegati e delegate Usb dell’industria

Alzare i salari e abbassare le armi; difendere l’industria e l’occupazione; fermare gli omicidi sul lavoro. Venerdì 13 ottobre a Roma, presso il Leon’s Place Hotel (via XX Settembre), si riuniscono i delegati e le delegate USB del settore industria per una grande assemblea operaia nazionale.

Il sistema industriale e l’occupazione nel nostro Paese vanno difesi, dai continui attacchi delle multinazionali così come dalle politiche di smantellamento che si sono succedute nel corso degli anni.

È necessario alzare i salari, riducendo l’orario di lavoro, fermare gli omicidi sul lavoro che costano la vita a migliaia di lavoratrici e lavoratori ogni anno.

Per questo l’appuntamento dei delegati USB del settore industriale assume grande importanza in questa fase, per rilanciare le lotte a difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Appuntamento al Leon’s Place Hotel, via XX Settembre, Roma, dalle ore 10:30.

9 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO