Una assemblea a Torino per la legge che introduce il reato di omicidio sul lavoro

In occasione dell’anniversario della strage di operai alla ThyssenKrupp di Torino, l’USB ha convocato per il 6 dicembre una Assemblea Cittadina a Torino per rilanciare la proposta di Legge d’Iniziativa Popolare per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro

L’assemblea si terrà mercoledi 6 dicembre, alle ore 17,00, alla Cascina Marchesa – Parco delle Vittime del Rogo ThyssenKrupp

Sono trascorsi 16 anni dalla strage della ThyssenKrupp di Torino, un episodio spartiacque che ha drammaticamente “aperto gli occhi” all’opinione pubblica: di lavoro si muore a causa delle responsabilità oggettive dei datori di lavoro in violazione delle norme sulla sicurezza, si muore a causa della spietata ricerca del profitto e dello sfruttamento sui luoghi di lavoro.

L’assemblea, significativamente, si terrà presso la Cascina Marchesa, sita nel Parco delle Vittime del Rogo della ThyssenKrupp, con l’obiettivo di discutere e rilanciare l’importanza della proposta di Legge d’Iniziativa Popolare per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime.

Intervengono:

-Enzo MICCOLI, USB Torino

-Familiari delle Vittime del Rogo

-Emanuele PICA, delegato USB Ispettorato Territoriale del Lavoro

-avv. Roberto BAUSARDO, giuslavorista

-avv. Beatrice MANERA, penalista

-Giorgio CREMASCHI, Potere al Popolo

-Fausto CRISTOFARI, Rifondazione Comunista

-Francesca FREDIANI, Consigliera Regionale Piemonte – Unione Popolare

-Potito RUSSO, delegato USB Industria

-Fabio GALATI, Esecutivo Naz. Confederale USB e RETE ISIDE

La diretta sui nostri canali:

Facebook USB Unione Sindacale di Base

YouTube: https://www.youtube.com/canaleusb

Sito: https://www.usb.it/

Partecipano:

Unione Popolare

Potere al Popolo

Rifondazione Comunista

