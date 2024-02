Omicidi sul lavoro. Sabato a Firenze convegno e manifestazione

Sono passate solo poche settimane dal terribile crollo nel cantiere di Esselunga di Firenze dove hanno perso la vita ben cinque operai. Subito il Governo, tramite i Ministri Nordio e Calderone, si è trincerato contro l’ipotesi di istituzione del reato di omicidio sul lavoro: una proposta che come Unione Sindacale di Base e Rete Iside portiamo avanti da tempo, per noi necessaria a porre fine alla strage di lavoratrici e lavoratori nel nostro Paese.

Occorre uno strumento di deterrenza, non misure propagandistiche: in Italia salute e sicurezza sul lavoro vengono, troppo spesso, viste come un costo da ridurre a favore dei profitti.

Per questo USB e Rete Iside hanno organizzato un convegno per la giornata di sabato 2 marzo a Firenze, intitolato “Omicidi sul lavoro: tanti morti, nessun colpevole. Perché introdurre un reato speciale”. Ore 10:00, Sala Visitor Center (I Piano), Infopoint Piazza Stazione 4.

Nel pomeriggio manifestazione con partenza da Piazza Dalmazia ore 14:30.

Interverranno:

Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio

Benedetta Albanese Assessora al Comune di Firenze

Izzedin Elzir, Imam di Firenze e Portavoce dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia

avv. Danilo Conte

Luigi De Magistris

Dimitri Palagi, Consigliere comunale Firenze

Giorgio Cremaschi, Potere al Popolo

Maurizio Acerbo, Rifondazione Comunista

29 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO