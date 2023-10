Il pericoloso percorso dalla dominazione occidentale alla dedollarizzazione

Al vertice BRICS di agosto in Sudafrica sono successe due cose interessanti. Diversi nuovi membri sono stati invitati ad aderire ai BRICS nel 2024: Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Inoltre, su richiesta del Brasile, è stata istituita una commissione per studiare la possibilità di una nuova valuta che sostituisca il dollaro nel commercio internazionale.

Gli accordi di swap valutario continueranno ad essere il modo in cui il processo procederà nel breve termine, tuttavia, perché il dollaro non può essere sostituito in fretta.

Per sfuggire alle catene della dollarizzazione, i Paesi del Sud globale devono percorrere un cammino pericoloso.

I problemi principali, come descritto dagli economisti politici Michael Hudson e Radhika Desai, sono i seguenti: i Paesi del Sud globale sono gravati da un immenso debito in dollari e le multinazionali occidentali rivendicano la proprietà delle loro risorse.

La struttura legale internazionale favorisce l’Occidente, trovando un accordo con le società americane e i ‘fondi avvoltoio’. La rete segreta gestita dagli Stati Uniti continua ad avere la capacità di fomentare guerre e colpi di stato contro coloro che sfidano le regole occidentali, comprese quelle finanziarie. Questi problemi si pongono oggi alla maggior parte dei Paesi del mondo.

Finora, la maggior parte del mondo non è polarizzata. Pochissimi Paesi (soprattutto in Europa) sono sostenitori incondizionati dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti. Dall’altra parte, solo una manciata di Stati (ad esempio Russia, Cina, Iran) osa rifiutare categoricamente le richieste dell’Occidente.

Tutti gli altri – dove si giocherà il futuro dell’economia globale – si trovano nel mezzo. Troveranno una via d’uscita da queste trappole?

Il debito politicizzato dell’Argentina

Per circa 200 anni, l’Argentina è stata il luogo di esperimenti di assoggettamento al debito prima da parte degli inglesi e poi degli Stati Uniti. Ogni volta che un governo sviluppista è salito al potere e ha cercato di far uscire il Paese dalla crisi, è stato seguito da un governo di destra che ha fatto ripiombare il Paese nel baratro.

Tra i Paesi di mezzo, l’Argentina ha un ruolo speciale. Il Paese è nella lista dei nuovi invitati ai BRICS. Le sue finanze sono in disordine e il suo principale candidato alla presidenza, che riceve consigli economici dai suoi quattro cani, vuole chiudere la maggior parte del governo e usare il dollaro americano come valuta.

Come molti politici occidentali di destra, da Berlusconi e Sarkozy a Trump e Bolsonaro, il marchio elettorale di Milei non è danneggiato né da pagliacciate né da piani economici irrealizzabili.

E irrealizzabili lo sono. L’Economist osserva che “Milei promette tagli pari al 15 [per cento]… del PIL, a un settore pubblico che rappresenta il 38 [per cento]… del PIL, ma fatica a delineare da dove verranno“.

Né sa “come… il governo di Milei troverebbe i 40 [miliardi] di dollari che il suo team ritiene necessari per effettuare il passaggio al dollaro. Attualmente, l’Argentina non può nemmeno rimborsare il [Fondo Monetario Internazionale (FMI)]… a cui deve 44 miliardi di dollari.

Avendo esaurito la valuta americana, la banca centrale sta invece bruciando yuan presi in prestito dalla Cina… Milei ha suggerito di vendere le imprese statali e il debito pubblico in un fondo offshore per raccogliere il capitale necessario. È difficile immaginare che ci saranno molti acquirenti“.

Il destino dell’Argentina è stato controllato dal debito imperiale fin dal 1824, quando la banca dell’Impero Britannico (Barings – il cui Lord Cromer utilizzò metodi finanziari per conquistare l’Egitto, tra le altre operazioni degne di nota) anticipò per la prima volta un prestito di un milione di sterline all’Argentina appena indipendente.

Questo avvenne meno di 20 anni dopo lo sbarco delle forze britanniche per tentare, senza successo, di colonizzare l’Argentina. Alla fine trovarono più efficace l’arma finanziaria. Il primo di nove default seguì nel 1827. L’ultimo risale al 2020 (l’Economist ne caldeggia un decimo).

Nel XX secolo, l’Argentina ha alternato governi eletti e dittature militari, passando da approcci economici sviluppisti a quelli neoliberisti.

Nei periodi neoliberali, l’Argentina è stata il luogo dell’innovazione: sono stati inventati nuovi esperimenti per saccheggiare un Paese. Tra questi, quello che Esteban Almiron ha descritto come la “bicicletta finanziaria” resa possibile dall’ancoraggio del peso al dollaro statunitense:

“Quando agli speculatori miliardari fu permesso di scambiare pesos argentini con quantità illimitate di dollari, beneficiando di tassi di interesse [elevati]… in pesos, fu lo Stato a dover prendere in prestito quei dollari da banche private [statunitensi]… o dal FMI e a pagare gli interessi su di essi. Una volta scambiati, i dollari ottenuti dagli speculatori venivano trasferiti fuori dal Paese, lasciando il debito allo Stato“.

Nel 2001, l’Argentina andò in default e abbandonò l’ancoraggio. Nel 2005 ha pagato interamente il debito di 9,5 miliardi di dollari con il FMI, risparmiando 842 milioni di dollari di interessi negli anni successivi. Ha inoltre negoziato, fino al 2010, una ristrutturazione del 92% del resto del debito nazionale.

La storia del debito argentino di Almiron descrive quello che è successo dopo: una storia di Argentina e avvoltoi americani. Il restante 8% del debito offre un caso di studio della struttura legale internazionale truccata che facilita il saccheggio statunitense delle economie del Sud globale. Era detenuto da fondi avvoltoio gestiti dal miliardario americano Paul Singer e da altri.

Gli avvoltoi si rivolsero ai tribunali statunitensi e, come prevedibile, nel 2012 ottennero esattamente ciò che volevano: un giudice statunitense stabilì che l’Argentina avrebbe dovuto pagarli per intero.

L’allora presidente Cristina Fernández de Kirchner si rifiutò di pagare, ma le successive elezioni portarono al potere Mauricio Macri. Macri ha aumentato il rapporto debito/PIL dell’Argentina dal 52,6% al 90,2% e ha supervisionato un aumento della povertà dal 30% al 40% (quattro milioni di persone sono entrate in povertà).

Quando lasciò il potere nel 2019, l’Argentina aveva registrato una fuga di capitali per 79,8 miliardi di dollari e un nuovo default. Almiron scrive che “Macri e la sua squadra hanno distrutto le finanze relativamente sane dello Stato argentino in meno di due anni“. Macri ha riportato la bicicletta finanziaria:

“Il loro trucco consisteva nell’acquistare pesos, approfittare dei tassi di interesse [elevati]… in pesos, poi convertirli in dollari e spostare i dollari fuori dal Paese. Nel frattempo, lo Stato doveva fornire una quantità virtualmente infinita di dollari agli speculatori e rimaneva con i pesos“.

Uscendo dalla porta, Macri ha ottenuto dal FMI un prestito di 57 miliardi di dollari, poi ridotto a 44 miliardi, che “è scomparso in soli 11 mesi“.

Il suo successore Alberto Fernández ha cercato di ricostruire il ministero della Sanità, sventrato durante il COVID-19, ma è rimasto bloccato con il prestito di 44 miliardi di dollari. Per disperazione, ma anche per ideologia sviluppista, Fernández si è rivolto alla Cina, aderendo alla Belt and Road Initiative nel 2022 e candidandosi – con successo, a quanto pare – ai BRICS.

L’Argentina vi aderirà nel 2024. Tuttavia, la collaborazione con la Cina (e con il Qatar) finora si è risolta nell’ottenere dalla Cina ulteriori prestiti per pagare il FMI. Questo non è esattamente il tipo di accordo “win-win” che la Cina cerca con i Paesi del Sud globale nei suoi investimenti infrastrutturali e negli accordi commerciali sulle risorse.

Se eletto, Milei dovrebbe ritirare la candidatura ai BRICS. Se manterrà l’Argentina nei BRICS, applicherà il suo genio finanziario (e quello dei suoi cani) per facilitare l’uso dell’Argentina da parte degli Stati Uniti non solo per prosciugare l’Argentina, ma anche la Cina (e forse altri prestatori di emergenza).

Ad ogni nuovo tuffo nel debito, la destra del Paese tenta di far sprofondare lo Stato così tanto da non poterne più uscire. Quando arriverà in carica, l’uomo che sussurra ai cani Milei ha promesso di superare il record di distruzione di Macri.

Le traversie del Pakistan, alleato di Stati Uniti e Cina

Come l’Argentina, il Pakistan è stato controllato per secoli da regimi imperiali debitori, prima britannici e poi statunitensi. L’attuale Pakistan era un tempo un gruppo di ricche province dell’India britannica.

Ogni regno che la Compagnia delle Indie Orientali britannica ha portato sotto il suo stivale è stato gravato dal debito, il meccanismo principale (ce n’erano altri) attraverso il quale la Gran Bretagna ha drenato 45.000 miliardi di dollari dal subcontinente.

La Gran Bretagna ha poi spartito il subcontinente in India e Pakistan prima di cederlo. Oggi l’India svolge un ruolo ambiguo nei BRICS, mentre il governo pakistano, dopo il colpo di Stato, è ricorso a gravi violenze per cercare di riportare il Paese sotto controllo.

Come l’Argentina, anche il Pakistan è un luogo in cui sia i BRICS che il FMI hanno una forte presenza economica. Ad aprile, circa un anno dopo la destituzione dell’ex primo ministro Imran Khan, l’Istituto per la Pace degli Stati Uniti ha riferito che il Pakistan stava affrontando una crisi economica “esistenziale”.

Dividendo il debito in tre tipi (multilaterale, privato e cinese), l’USIP ha fornito una ripartizione del debito del Pakistan e dei suoi debitori: “A dicembre 2022, il Pakistan detiene un debito estero e passività pari a 126,3 miliardi di dollari. Quasi il 77% di questo debito, pari a 97,5 miliardi di dollari, è dovuto direttamente dal governo del Pakistan a vari creditori; altri 7,9 miliardi di dollari sono dovuti da imprese del settore pubblico controllate dal governo a creditori multilaterali“.

Il debito multilaterale del Pakistan, pari a 45 miliardi di dollari, è così suddiviso: Banca Mondiale (18 miliardi di dollari), Banca Asiatica di Sviluppo (15 miliardi di dollari) e FMI (7,6 miliardi di dollari), con importi minori alla Banca Islamica di Sviluppo e alla Banca Asiatica di Investimento in Infrastrutture. Altri 8,5 miliardi di dollari sono dovuti ai principali paesi creditori, Giappone, Germania, Francia e Stati Uniti.

Il debito privato del Pakistan è stato guidato da Eurobond e obbligazioni Sukuk globali, per un ammontare di 7,8 miliardi di dollari. Il Pakistan aveva anche prestiti commerciali esteri per quasi 7 miliardi di dollari, che probabilmente aumenteranno a quasi 9 miliardi entro la fine dell’anno fiscale in corso.

Infine, l’USIP ha inserito il “debito cinese” di 27 miliardi di dollari in una categoria separata:

“Questo include circa 10 miliardi di dollari di debito bilaterale e 6,2 miliardi di dollari di debito fornito dal governo cinese alle imprese del settore pubblico pakistano, oltre a prestiti commerciali cinesi per circa 7 miliardi di dollari. Inoltre, la China’s State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ha collocato depositi esteri per 4 miliardi di dollari presso la banca centrale pakistana“.

Con un PIL di 376 miliardi di dollari e un debito di 126 miliardi di dollari nel 2022, il rapporto debito/PIL del Pakistan, pari al 34%, è molto più favorevole di quello dell’Argentina anche prima del disastro di Macri. Tuttavia, i creditori occidentali del Pakistan lo presentavano come una situazione impossibile e l’inflazione stava effettivamente causando disagi alla popolazione.

Il bilancio del governo per il 2022-23 prevedeva entrate per 24 miliardi di dollari e spese per 33 miliardi. I rimborsi del debito, non considerati, sembravano destinati a superare le entrate dello Stato, con quasi 25 miliardi di dollari.

Il debito cinese poteva essere rinegoziato, come da precedenti storici, ma era solo il 30% del totale. E il resto?

Nel corso dei decenni, i governi sviluppisti argentini hanno cercato di utilizzare la crescita economica per aumentare la base fiscale e le esportazioni e ridurre il debito quando erano al potere, ma le previsioni di crescita del Pakistan non erano buone.

Allo stesso modo, nel lungo termine, come documentato nel libro di Jawad Syed e Yung-Hsiang Ying del 2020, China’s Belt and Road Initiative in a Global Context Volume II: The China Pakistan Economic Corridor and its Implications for Business, il CPEC prevede il potenziamento delle catene del valore e delle infrastrutture del Pakistan come processo di sviluppo economico per entrambi i Paesi.

Ma che dire del breve termine? Il Pakistan ha cercato di essere creativo: Il primo ministro Imran Khan aveva appena concluso un accordo con la Russia per l’energia e il grano, i due prodotti più necessari e inflazionistici del paniere, quando è stato destituito.

Il governo post-golpe ha annullato l’accordo, cercando di evitare problemi con gli Stati Uniti per aver commerciato con Paesi sanzionati dagli USA al di fuori delle transazioni in dollari. Il Pakistan ha preso spunto dalla Cina pre-Nixon e ha utilizzato il baratto.

Ma i creditori occidentali sono ancora lì e chiedono di essere pagati (in dollari). Sia declassando il rating del Pakistan, sia monitorando e punendo il Pakistan come ‘sponsor finanziario del terrorismo’ attraverso il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), gli Stati Uniti hanno molti strumenti per costringere il Pakistan a rispettare il debito.

Come mai la situazione è diventata così grave? Le finanze del Pakistan, compresi i debiti con gli Stati Uniti, sono legate alla rete di relazioni segrete tra i due Paesi e agli interventi di entrambi in Afghanistan a partire dagli anni Settanta.

Certo, gli Stati Uniti e il Pakistan commerciano cotone e tessuti, acciaio e macchinari, ma il cuore delle relazioni economiche è marziale. La popolazione afghana è quella che ha sofferto di più, con lo scrittore Nicolas J.S. Davies che ha stimato un bilancio di 875.000 morti, ma anche il Pakistan ha sofferto.

L’intervento del Pakistan in Afghanistan e le operazioni statunitensi nel Pakistan rurale sono costate all’alleato americano 150 miliardi di dollari e 70.000 vite secondo l’ambasciatore pakistano negli Stati Uniti nel 2021 e 325.000 morti secondo Davies.

La quantità di denaro che gli Stati Uniti hanno speso per l’occupazione afghana è immensa e probabilmente non calcolabile. La contabilità ufficiale parla di 100 miliardi di dollari solo per i contratti militari.

L’editorialista Khawaja Akbar ha detto che se il Pakistan passasse il denaro degli aiuti militari ai Talebani, potrebbe essere solo una frazione di quanto speso dagli Stati Uniti: “I mille miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti in Afghanistan nello stesso periodo non hanno annullato l’effetto dei 30 miliardi di dollari dati al Pakistan“.

Quando Imran Khan ha interrotto il sostegno agli sforzi statunitensi in Afghanistan, l’occupazione aveva i giorni contati: La logistica statunitense per la guerra afghana del 2001-2021 passava tutta attraverso il Pakistan.

In un articolo del New York Times pubblicato poco dopo la presa di potere dei Talebani si leggeva che “i porti e gli aeroporti pakistani costituivano i principali punti di ingresso e le linee di rifornimento per le attrezzature militari americane necessarie in Afghanistan“. La logistica dell’occupazione americana era una questione spinosa e le relazioni tra Stati Uniti e Pakistan si sono incrinate più volte.

Tariq Ali ha scritto di uno di questi momenti nel suo libro del 2008, The Duel:

“Il Paese è in preda a una crisi alimentare e di energia. L’inflazione si avvicina al 15 [per cento]… Il prezzo del gas (usato per cucinare in molte case) è aumentato del 30 [per cento]… e il prezzo del grano di oltre il 20 [per cento]… dal novembre 2007.

I prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime stanno aumentando in tutto il mondo, ma in Pakistan c’è un problema aggiuntivo: troppo grano viene contrabbandato in Afghanistan per nutrire gli eserciti della NATO.

Secondo un recente sondaggio, l’86 [per cento]… dei pakistani ha sempre più difficoltà a permettersi la farina, e per questo incolpa il nuovo governo. [L’indice di gradimento dell’ex presidente] Asif Ali Zardari è crollato al 13%“.

Non si può parlare dell’economia di contrabbando in Pakistan e Afghanistan senza menzionare l’oppio. Si trattava di un’economia di ricchezze letteralmente inestimabili, forse 2 miliardi di dollari, forse molto di più, per le organizzazioni segrete, le organizzazioni criminali e le istituzioni finanziarie con sede negli Stati Uniti e in Pakistan, a cui i Talebani hanno posto fine.

Quando gli Stati Uniti hanno sottratto all’Afghanistan 7 miliardi di dollari di riserve dopo la presa di potere dei Talebani, anche il Pakistan ne ha risentito in quanto principale partner commerciale del Paese.

Durante i decenni di guerre afghane, gli Stati Uniti e il Pakistan hanno sviluppato dossier pieni di informazioni segrete l’uno sull’altro, tanto che dopo l’invasione dell’Afghanistan nel 2001, gli Stati Uniti si sono assicurati che il Pakistan fosse in grado di far uscire i suoi agenti più importanti. Questa operazione sarebbe stata in seguito chiamata dagli Stati Uniti il “ponte aereo del male“.

Possiamo riassumere il tutto come segue: Nel corso della guerra degli Stati Uniti contro l’Afghanistan, il Pakistan ha accumulato un’immensa spesa segreta, un immenso numero di morti e un’economia parallela illecita che ha solo danneggiato l’economia formale.

Dopo la presa di potere dei Talebani e la cacciata di Imran Khan, gli Stati Uniti avrebbero ripreso questa rete di relazioni segrete con il Pakistan, questa volta non sull’Afghanistan, ma sull’Ucraina.

Secondo Intercept, i negoziati del Pakistan con il Fondo Monetario Internazionale dopo il colpo di Stato sono stati appianati da un accordo segreto per la produzione di munizioni per gli Stati Uniti, munizioni che gli Stati Uniti avrebbero poi inviato in Ucraina per combattere la Russia.

Inutile dire che se l’accordo sul grano-energia di Imran Khan con la Russia fosse andato in porto, probabilmente il Pakistan non avrebbe inviato munizioni per la parte ucraina della guerra.

Altri casi

Tra Argentina e Pakistan sono racchiusi molti dei dilemmi del mondo dominato dal dollaro e di quello post-dollaro. Ma un rapido giro in altri Stati rivela altre dinamiche.

Il FMI vuole che l’Egitto (un altro nuovo invitato dei BRICS) svaluti; il presidente egiziano, salito al potere con un colpo di stato un decennio fa, sta allungando i tempi dei negoziati. Tenere l’Egitto fuori da una situazione rivoluzionaria è il modo in cui gli Stati Uniti garantiscono la sicurezza di Israele, quindi ci si aspetta che i negoziati continuino a trascinarsi.

In Libano, la strategia del FMI è diversa: mantenere il Libano in uno stato di collasso finanziario è un’altra componente della strategia statunitense/israeliana, quindi, come per l’Argentina, l’obiettivo è una crisi finanziaria senza fine. Finora, la missione è stata compiuta.

La Tunisia è stata saccheggiata da accordi di debito neocoloniali fin dal XIX secolo. La situazione continua ininterrottamente.

Lo Sri Lanka, devastato dallo tsunami del 2004, è diventato da quel momento in poi un destinatario di prestiti predatori guidati dal FMI. Anche se solo il 10% di questo debito è dovuto alla Cina, in Occidente si parla dello Sri Lanka come di una “trappola del debito cinese“.

In realtà, poiché la quota di debito cinese è minima, lo Sri Lanka si trova in una trappola del debito occidentale dalla quale difficilmente riuscirà a uscire.

Per concludere, un paio di casi finali: In Kenya, il FMI sta esercitando forti pressioni, chiedendo ai kenioti maggiori sofferenze sotto forma di aumento delle tasse e riduzione della spesa – le solite misure di austerità. Le autorità keniote hanno annunciato all’inizio di quest’anno che non cercheranno di rinegoziare o ristrutturare.

Il Kenya è anche la sede di uno dei progetti di punta Cina-Africa, la ferrovia a scartamento normale (SGR) Mombasa-Nairobi, insieme ad altre infrastrutture. D’altra parte, a Mombasa si trova anche una base militare del Comando statunitense per l’Africa (AFRICOM).

Lo Zambia, che ha la fortuna di avere un debito di 4,1 miliardi di dollari su 6,3 miliardi di dollari nei confronti della Cina, ha effettuato una ristrutturazione a giugno. Naturalmente, il FMI ha rivendicato questo risultato come un trionfo della propria flessibilità e della propria visione a lungo termine, affermando che l’accordo stava “contribuendo a mettere lo Zambia su un percorso di crescita economica sostenibile e di riduzione della povertà“.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron si è preso il merito di questo “risultato storico”: “Restiamo [mobilitati]… per garantire che altri Paesi intrappolati nella trappola del debito beneficino di una risposta multilaterale“, ha twittato.

In tutti questi casi, gli Stati Uniti e il FMI sono attenti a fare pressione solo quando hanno le carte in regola. Quando la Cina detiene una quota importante del debito o può offrire un’alternativa significativa, anche il FMI sembra trovare un modo per essere meno altezzoso con i suoi debitori.

Anche il FMI deve muoversi con cautela: non è più l’unico gioco in città, e negoziare troppo duramente in presenza di alternative porterà a un default, forse l’ultimo per il FMI.

In sintesi: la de-dollarizzazione è un percorso irto di sfide.

La maggior parte dei Paesi non è la più grande economia del mondo (la Cina) né il pari militare degli Stati Uniti (la Russia). Pochi Paesi rientrano nella categoria dell’Iran, del Venezuela, di Cuba, dell’Afghanistan e della Repubblica Democratica Popolare di Corea, che hanno subito tutto ciò che gli Stati Uniti possono realisticamente lanciare contro di loro e non hanno altro posto dove andare se non in alto.

La maggior parte di loro è come l’Argentina e il Pakistan, nel mezzo di sofferenze economiche, pericoli e decisioni difficili. Staccarsi dal potere occidentale sarà doloroso, ma non sembra più impossibile.

* Justin Podur è uno scrittore di Toronto e collaboratore di Globetrotter. Lo si può trovare sul suo sito web podur.org e su Twitter @justinpodur. Insegna all’Università di York presso la Facoltà di Cambiamenti Ambientali e Urbani.

Fonte: Globetrotter

