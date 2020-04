Contropiano da oggi anche su Telegram

Ancora un piccolo aggiornamento. Da oggi alle 12 Contropiano è anche su Telegram.

I perché della scelta sono in parte ovvii – aumentare la diffusione dei nostri articoli, favorire lettori che prediligono altre piattaforme, ecc.

Ma in parte è anche una scelta di libertà da parte nostra, un salto al di fuori di quei social che ormai padroneggiano ogni aspetto della nostra vita relazionale per trasformarla in “profili” vendibili ai grandi gruppi pubblicitari.

Telegram, almeno per ora, è un po’ fuori da quel mondo e uno spazio libero in più è sempre ben frequentabile.

Per iscriversi al canale di Contropiano, basta cliccare sul link e procedere.

Buone letture! Promettiamo di non diventare “spam”. O almeno ci proveremo!

https://t.me/joinchat/AAAAAFO4P229NglPX6JAHw

7 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO