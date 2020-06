Bergamo.”Verità e giustizia”. I familiari delle vittime del Covid 19 scrivono a Mattarella

Lettera aperta al presidente Sergio Mattarella in occasione della sua prossima visita a Bergamo del 28 giugno 2020

Lugubri sirene, odore di morte, lamenti di sofferenti, sconcerto e disperazione hanno costituito il nostro orizzonte quotidiano per più di tre mesi. Un lungo periodo, oscuro e drammatico, ancora non del tutto concluso e non del tutto compreso in altre zone del paese. Seimila morti, migliaia di contagiati, ospedali, cliniche, RSA sottosopra in un tumulto di emozioni che nessuno potrà cancellare dalla nostra memoria.

In quei lunghi mesi non abbiamo patito solo le laceranti ferite inferte dal virus, ma siamo rimasti sgomenti e atterriti anche per la solitudine nella quale siamo stati abbandonati.

Si Presidente, abbandonati da tutti, e non vi sarà cerimonia, né messa da requiem, anche se del nostro grande Donizetti, che potrà rimarginare la dolorosa ferita che le istituzioni, e tra queste anche la massima, da Lei impersonata, non hanno lenito. Nel bel mezzo dell’emergenza nessuno è venuto in aiuto di un territorio martoriato e della sua gente, inghiottita da bare accatastate e da forni crematori accesi giorno e notte al pari di operose officine.

Presidente, lo diciamo con rammarico, anche Lei è rimasto silente, rinchiuso nella reggia sul colle, lontana dalla tragedia che stava martoriando la carne e lo spirito del popolo bergamasco. Ci aspettavamo un messaggio pubblico, uno sprone alle altre regioni affinché portassero aiuti, un energico invito, anche informale, al governo perché intervenisse tempestivamente creando una zona rossa, un richiamo alla Regione Lombardia, incapace di una gestione sensata, strumento di diffusione del morbo (basti pensare alla delibera con la quale trasferì gli infetti presso le RSA) piuttosto che rimedio al contagio.

Nulla è avvenuto, nessuno si è mosso, la solidarietà è arrivata prima da lontani paesi (Cuba e Russia che ringraziamo di cuore) che dal resto d’Italia. Il suo interessamento, in quei giorni terribili che hanno marchiato a fuoco i sopravvissuti, non è pervenuto, a meno che si vogliano spacciare per sufficienti una telefonata alla direzione dell’ospedale Papa Giovanni e una al rettore (?) dell’Università

Presidente, il requiem di Donizetti non rimarginerà la ferita, la caratterizzerà invece come inadeguata cura di un vulnus profondo. Non c’è requiem che tenga: la Regione deve essere commissariata, il suo presidente rimosso, affinché ferita non si sovrapponga a ferita. Non è di Sua competenza? Certo che no, ma Lei non è un pavido burocrate uso a rifugiarsi dietro comodi paraventi formali.

Seimila morti – 40.000 in Italia- non giustificavano un messaggio alle camere? Non giustificavano un suo intervento in televisione nei giorni più crudi allo scopo di chiamare il paese alla solidarietà inviando medici, infermieri, protezioni individuali nelle zone più colpite? La moral suasion che spesso le viene attribuita, non poteva essere esercitata verso la Protezione Civile almeno quale sprone per la creazione di una piccola zona rossa in bassa valle Seriana quando erano in corso le criminose pressioni di molti potenti industriali affinché la produzione, e con essa il contagio, proseguissero ad oltranza?

Presidente, si è chiesto in questi mesi come si sarebbero comportati alcuni suoi predecessori? Ce lo vede Sandro Pertini, il Capo dello Stato partigiano più amato dagli italiani, chiuso e silente dentro l’ex reggia dei papi con il flagello imperversante sulle nostre terre?

Presidente, si rende conto che durante la messa da requiem siederà accanto ad alcuni di coloro che sono corresponsabili del disastro avvenuto nella nostra provincia?

Noi non ci saremo, non ci interessa, il tempo utile è decorso, svanito tra colonne di camion militari colmi di bare, tra ingombre terapie intensive d’ospedale, tra letti di abitazioni e case di riposo pieni di morti, di moribondi, di sofferenti. Ringraziamo invece medici, infermieri e personale sanitario, che nella stragrande maggioranza hanno fatto del loro meglio, qualche volta a scapito della vita.

Cova, per ora sotto la cenere, un sordo risentimento, ma emerge prepotente, irrefrenabile, dirompente il desiderio di verità e di giustizia. E quest’ultima, la giustizia, corrisponde anche all’esigenza di ripubblicizzare la sanità lombarda, lasciata in balia di appetiti privati dai liberisti da operetta che governano la Regione da 25 anni.

Sappiamo che ci proveranno di nuovo: hanno già tentato il colpo di mano, cercheranno di introdurre uno scudo penale e civile –l’impunità dei colpevoli oggi si chiama così- per evitare accertamenti, indagini, inchieste: non firmi un’eventuale legge di tal genere! La rimandi alle camere se mai osassero l’infamia. Si impegni dunque, pronunci parole inequivocabili ora, mentre si trova nella nostra terra, davanti a quelle urne con le ceneri purificate dal cupo fuoco dei forni. Ce lo aspettiamo, almeno questo!

Non creda che i bergamaschi taceranno: sia pur indecentemente rappresentati istituzionalmente, si faranno adeguatamente sentire, non rinunceranno né alla Verità né alla Giustizia, esercitando quella tenacia e quella perseveranza unanimemente riconosciute al nostro popolo.

Comitato Popolare Verità e Giustizia per le Vittime Covid 19-Bergamo

