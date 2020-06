Emergenza Covid 19 e sanità nel Lazio. Potere al Popolo presenta esposto contro la Regione

Così come avvenuto in Lombardia, Potere al Popolo presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Roma sulla gestione dell’emergenza sanitaria nel Lazio, evidenziando l’assenza di un idoneo piano epidemiologico, la mancata attuazione della USCA e la non trasparenza nei controlli nelle RSA private.

Per illustrare l’esposto è stata convocata una conferenza stampa questa mattina 29 giugno alle ore 11:30, a via della Pisana 235, davanti alla IRCCS San Raffaele, dove si è verificato uno dei maggiori focolai, con relativi decessi, nel Lazio.

Un luogo simbolo di una gestione della sanità targata Zingaretti che in questi anni ha appaltato a privati il diritto alla salute e ha diminuito le risorse pubbliche in modo inesorabile, chiudendo numerosi poli ospedalieri. In questa tragedia ci sono responsabilità specifiche penali, ma soprattutto responsabilità politiche.

“Vogliamo vederci chiaro su quanto è accaduto in questi mesi. La battaglia per una sanità pubblica, centralizzata, laica e che garantisca il diritto alla salute, passa anche e soprattutto per forme di controllo popolare sulle scelte politiche che hanno ripercussione sulla vita di tutti noi” scrive in una nota Potere al Popolo.

