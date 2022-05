Torino. Manifestazione a Confindustria contro la morte due ragazzi: quattro arresti e misure restrittive

La Digos torinese ha eseguito questa mattina undici misure cautelari per la manifestazione all’Unione Industriali di Torino dello scorso 18 febbraio in occasione della protesta studentesca contro la morte di due ragazzi – prima Lorenzo Parelli e poi Giuseppe Lenoci – durante gli stage dell’alternanza scuola-lavoro.

Tre le misure cautelari quattro manifestanti sono stati messi agli arresti domiciliari, altri avranno l’obbligo di firma.

Le accuse che vengono contestate sono lesioni aggravate, resistenza e violenza in quanto i manifestanti cercarono di fare irruzione nella sede dell’Unione industriali, in via Vela presidiata da polizia e carabinieri.



Vennero lanciate uova di vernice contro il palazzo e si cercò di forzare la porta d’ingresso per entrare negli uffici. Sei carabinieri e un funzionario di polizia si fecero refertare.

Come è sua natura e tradizione, la Procura di Torino ha usato la mano pesante contro i manifestanti confermando così quel modello repressivo “sabaudo” che abbiamo conosciuto sulla Val di Susa.

*****

Contro gli arresti di Torino ha preso posizione Potere al Popolo con un comunicato:

“Stamattina a Torino la polizia ha arrestato 11 giovani. Tra loro alcuni nostri attivisti. I fatti contestati sono relativi alla manifestazione per Lorenzo, lo studente morto durante e a causa dell’alternanza scuola-lavoro. Migliaia di giovani si riversarono in strada a Roma, Napoli, Torino, Milano, nei giorni seguenti e per settimane.

I cortei furono violentemente attaccati dalle forze di polizia, caricati dalle forze dell’ordine tanto che la Ministra Lamorgese ebbe la pessima idea di dare la colpa delle cariche indegne a presunti “infiltrati” tra i manifestanti…

E oggi gli arresti e le misure cautelari per 11 giovani, accusati dalla Digos torinese semplicemente perché il 18 febbraio si radunarono con altri per contestare duramente l’Unione degli Industriali.

L’alternanza scuola lavoro va abolita.

Confindustria non può beneficiare di lavoro gratuito di minorenni con l’appoggio istituzionale. I nostri giovani devono essere liberi di manifestare per cambiare lo schifo che gli è stato lasciato in eredità”. Tutte e tutti libere/i!

