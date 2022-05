Lo sciopero generale del 20 maggio. Le piazze e le adesioni

Venerdi 20 maggio è sciopero generale e sociale contro la guerra, l’economia di guerra e il governo della guerra. Contro l’invio delle armi in Ucraina e l’aumento delle spese militari; per l’aumento delle spese sociali e dei salari il ripristino della scala mobile, e un reddito di base per tutte e tutti, per il cessate il fuoco.

Queste le piazze convocate per e manifestazioni:

Milano P.za Cairoli ore 9,30

Roma P.za della Repubblica ore 10,30

Napoli P.zza Municipio ore 10.00

Messina P.za Unità d’Italia ore 10,00

Palermo P.za Massimo ore 10,00

Catania Via Etnea ang. Via prefettura ore 10,00

Cagliari Via Torino – presso Comando Militare Sardegna

Bologna P.za XX Settembre ore 10,30

Venezia Alle Zattere di Venezia in fondamenta dei Gesuiti, ore 10,00

Firenze P.za Adua ore 10,30

Pisa P.za XX Settembre ore 9,00

Torino P.za Arturo Graf ore 10,00

Genova L.go Pertini ore 10,30

La Spezia via Vittorio Veneto,2 ore 10,30

Reggio Emilia Porta Santa Croce – Via Roma 0re 10,00

Trieste Largo Riborgo ore 17,00

Taranto presidio Prefettura via Anfiteatro ore 9.00

indirizzi e orario CONCENTRAMETI in aggiornamento –

****

ADESIONI allo SCIOPERO GENERALE

IN AGGIORNAMENTO

CUB Confederazione Unitaria di Base

SGB Sindacato Generale di Base

USI CIT Unione Sindacale Italiana CIT

COBAS Sardegna

UNICOBAS

ADL – Associazione a Difesa dei Lavoratori – Varese

SI COBAS

SLS Sindacato Lavoro e Società

CLA – Coordinamento Lavoratori Autoconvocati

CONUP – Cordinamento nazionale unitario pensionati

Unione Inquilini nazionale

Associazione Augusto Castrucci – le lotte dei pensionati

COBAS Pubblico Impiego – Lombardia

Movimento di Lotta – Disoccupati 7 Novembre

USB Unione Sindacale di Base

USI Unione Sindacale Italiana

SLAI Cobas per il sindacato di classe

SLAI Cobas Provinciale di Milano

SLAI Cobas

Associazione CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA FERROVIERI

COBAS Poste

LOC – Disarmisti esigenti

Assemblea Antimilitarista

PEACELINK

Coordinamento Livornese per il ritiro delle missioni militari italiane all’estero

Associazione ABBASSO la GUERRA

Associazione Obbiettori di Coscienza

Giornale ODISSEA e tutti i suoi collaboratori

Movimento NO Muos

Movimento INVENTAREILFUTURO

Truda dei comunisti anarchici Sicilia

99 POSSE

Movimento per il diritto all’abitare (RM)

RETE KURDISTAN ITALIA

Coordinamento cittadino e regionale Sanita

AMR Controvento

Comitato Madri per Roma Città Aperta

Madri contro l’operazione Lince-Contro la repressione

Mamme in piazza per la libertà del dissenso

RETI di PACE

Baia del re (MI)

Associazione Culturale – Rossosispera (MI)

Associazione AMICI DELLA MEZZA LUNA ROSSA PALESTINESE

Fronte umanista Europe for Peace

Cagliari Social Forum

Centro Studi Italia Cuba

Associazione Hacking Labs APS (LU)

Non Una Di Meno Livorno

Gruppo Anarchico “KRONSTADT” (AN)

Circolo anarchico umbro SanaUtopia

Il Movimento femminista proletario rivoluzionario – MFPR

*****

Rifondazione Comunista

Potere al Popolo

Partito Comunista dei Lavoratori – PCL

Sinistra Unita per Bologna

Partito Umanista

Fronte Militante per la ricostruzione del Partito Comunista

Padova di tutti

FAI Federazione Anarchica italiana

C.S.I. Confederazione delle Sinistre Italiane

PCI Partito Comunista Italiano

FGC Fronte della Gioventù Comunista

Laboratorio Politico Iskra

Partito CARC

Partito marxista-leninista italiano

Avanzata Proletaria

Democracia Obrera (Stato Spagnolo)

– Donatella Di Cesare – Filosofa

– Avv. Cesare Antetomaso – Esecutivo Giuristi Democratici

– Luca Baiada

– Vauro Senesi (VAURO)

– Prof. Paolo Maddalena – Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale

– Guglielmo Forges Davanzati

Professore di Economia Politica

Università del Salento

– Avv. Giuseppe Libuti – Attuare la Costituzione

-Avv. Giuseppe Marziale

– Vito Totire, medico portavoce Rete europea per l’ecologia sociale

– Luca (ZULU’) Persico – artista

– Nicoletta Dosio

– Haidi Gaggio Giuliani

– Angelo Gaccione – Scrittore MI

– Giuseppe Bruzzone – pensionato ex obiettore di coscienza

– Guglielmo Zanetta segretario-HAMICI GPM

– Valentina Amadori educatrice precaia

– Rosalba Meloni

– Alido Contucci

– Emanuele Visciglia – Operaio della Mossini spa, Pescate (Lc)

– Dr Ssa Letizia Grossi Medico Psichiatra

– Angelo Peccerillo

– Nicolino Longo – poeta (Cs)

PER CONTATTI E ADESIONI : scioperogenerale20maggio@gmail.com

