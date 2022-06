Via il Governo Draghi: il 25 giugno assemblea operaia a Roma

Il 25 giugno a Roma si terrà un’assemblea nazionale di operai, lavoratrici e lavoratori per discutere come reagire all’estremo cinismo con cui le classi dominanti approfittano della pandemia e della guerra in Ucraina, per aumentare i profitti avviando ristrutturazioni e speculando sui prezzi a scapito dei settori popolari.

“Alzare i salari e abbassare le armi” rivendica:

salario minimo, in risposta ai milioni di lavoratori poveri;

aumenti contrattuali veri dopo 30 anni di blocco dei salari;

lavoro vero e tutelato contro precarietà e appalti al massimo ribasso;

salute e sicurezza, con l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

la fine dell’alternanza scuola lavoro;

Sono i lavoratori la forza del Paese, senza di noi non si lavora la terra, non si produce, non si creano infrastrutture, non circolano merci e persone, non si mandano avanti scuole, ospedali e servizi.

Dall’altra parte c’è una classe dirigente subalterna all’UE, che ha portato il Paese al punto più basso, che ha corrotto, lucrato sul patrimonio pubblico, che ha incassato miliardi dalle privatizzazioni spartendoseli con speculatori e multinazionali.

Una ricerca del massimo profitto che ha ridotto alla povertà milioni di famiglie e portato i salari italiani ad essere tra i più bassi tra quelli europei, è questo modello economico che uccide mediamente 3 lavoratori al giorno nelle aziende a cui si aggiungono i giovani uccisi dall’alternanza scuola lavoro.

Nonostante questa evidente realtà; Draghi, Bankitalia e Confindustria hanno il coraggio di negare soldi per aumenti salariali mentre ne regala miliardi alle imprese.

Non ci sorprende la fuga dalle proprie responsabilità di Cgil, Cisl, Uil e dei sindacati autonomi, sono gli stessi che per decenni hanno firmato accordi vergognosi, che hanno diviso i lavoratori tra giovani e vecchi, tra precari e “fissi”.

Ci vediamo a Roma per discutere su come continuare sulla strada di un movimento sociale conflittuale, inclusivo, forte dell’unità tra lavoratori e studenti; è tempo che il governo Draghi del carovita e della guerra sia cacciato via.

Roma 3 giugno 2022

Assemblea operaia sabato 25 giugno ore 14

The Building Hotel via Montebello 12, zona Metro Castro Pretorio, Roma

Francesco Rizzo, ex Ilva Taranto

Vincenzo Mercurio, ex Ilva Taranto

Sasha Colautti, USB Industria

Josè Nivoi, USB Porto di Genova

Alaa Nasser, USB Logistica

Massimo Mazza, Porto Di Livorno

Alessandra Benvenuti, RSU Piaggio

Scilla Michelucci, RSU Magna OL

Simone Selmi, RSU Piaggio

Fabio Cocco, RSA Sevel

Romeo Pasquarelli, RSA Sevel

Mario Carluccio, USB Lavoro Privato Toscana

9 Giugno 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO