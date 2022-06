Una campagna di solidarietà ai “proscritti” dal Corriere della Sera e dai servizi segreti

Sara Reginella, saggista, attivista e autrice del libro “Donbass: una guerra fantasma nel cuore dell’Europa”, ha avviato una campagna di solidarietà con chi è stato inserito nella lista di proscrizione pubblicata dal Corriere della Sera sulla base di vari dossier dei servizi di intelligence.

“In considerazione del fatto che ad accomunare le persone inserite nella lista vi è la volontà di lottare per una soluzione diplomatica in Ucraina e l’essersi schierate affinché fossero svelati i motivi occultati di questa guerra, che è ciò che vorrebbe anche la maggior parte del popolo italiano, come hashtag di solidarietà ho scelto #AggiungetemiAllaLista“, sottolinea Sara Reginella.

Questa iniziativa va sostenuta per la dovuta solidarietà a chi si è trovato sbattuto in prima pagina e oggetto delle sgradite attenzioni dei servizi di intelligence, ma anche perché si sta palesando un duplice rischio: il primo è che la schedatura “riservata” e “pubblica” di chi si oppone alla guerra diventi un fatto di normale amministrazione; il secondo è che le responsabilità e le contraddizioni venute a galla con questa vergognosa vicenda alla fine vengano insabbiate e non abbiano conseguenze.

14 Giugno 2022