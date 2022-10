Contro il carovita oggi di nuovo in piazza in 27 città

Oggi in 27 città italiane l’Unione Sindacale di Base torna nelle piazze con decine di presidi, cortei, banchetti e volantinaggi nelle città italiane, dando seguito alla grande mobilitazione contro il carovita, gli aumenti delle bollette e le speculazioni sull’energia, cominciata con la riuscita giornata di protesta di lunedì 3 ottobre. In diverse città le manifestazioni si terranno nei quartieri popolari.

Crescono i prezzi, con l’inflazione media ormai al 9% che tra le fasce di popolazione più povera tocca il 15%, mentre i salari di lavoratrici e lavoratori rimangono fermi. Scendiamo di nuovo in piazza, quindi, per denunciare gli extraprofitti delle compagnie dell’energia, che negli ultimi mesi hanno incassato oltre 40 miliardi speculando sulla pelle di tutti.

Decenni di privatizzazioni ed austerità hanno causato una situazione di crisi profonda, aggravata dall’economia di guerra in cui il governo Draghi ha trascinato il Paese: USB chiama alla lotta nelle fabbriche, negli uffici e nei quartieri delle metropoli contro gli aumenti ed il caro bollette.

La loro crisi e la loro guerra non le paghiamo: requisire gli extraprofitti, tariffe sociali per chi lavora, aumentare i salari e abbassare le armi.

Gli appuntamenti delle manifestazioni di oggi:

Torino ore 12,00 – mercato di Porta Palazzo

Genova ore 18,00 – piazza Montano

Milano ore 9,30 – piazzale Martini

Bergamo ore 14,30 – piazza Pacati

Orio al Serio ore 17,00 – centro commerciale Oriocenter, via Portico 71

Padova ore 11,00 – Hera Est Energy, piazza Zanellato

Vicenza ore 11,00 – Aim/Agsm, via San Biagio

Monfalcone ore 10,00 – piazza della Repubblica

Bologna ore 17,30 – piazza Spadolini, San Donato

Firenze ore 10,30 – piazza dell’Isolotto

Pisa ore 15,30 – piazzale Donatello

Livorno ore 18,00 – Piazza Garibaldi

Ascoli Piceno ore 11,00 – Ospedale Mazzoni

Roma ore 17,00 – largo Ferruccio Mengaroni

Viterbo ore 11,00 – Enel, via Saragat 26

Pescara ore 17,30 – piazza Sacro Cuore

Isernia ore 10,00 – quartiere San Lazzaro

Napoli ore 16,30 – largo Vergini alla Sanità

Benevento ore 10,30 – Prefettura

Bari ore 10,00 – Amgas Rete Gas, viale Biagio Accolti Gil

Taranto ore 9,30 – piazza Municipio

Catanzaro ore 9,00 – da Catanzaro Nord a Catanzaro Sud e periferia

Crotone ore 9,30 – via Veneto, via Roma, via Nicoletta

Reggio Calabria ore 8.30-10,30 – piazza del Popolo

Vibo Valentia ore 10,00 – viale Affaccio, corso Vittorio Emanuele III, Prefettura

Palermo ore 16 – quartiere Oreto Stazione

Catania ore 18-20 – piazza San Cristoforo

