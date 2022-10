Piombino. Oggi sciopero generale e manifestazione contro il rigassificatore

Piombino, la salute, l’ambiente e i lavoratori non si vendono e non si barattano.



L’Unione Sindacale di Base ha proclamato per giovedì 20 ottobre lo sciopero generale a Piombino dalle 8 alle 12 (per la scuola l’intera giornata), con manifestazione e concentramento alle ore 10 al Centro giovani. Tutti i lavoratori e lavoratrici possono aderire allo sciopero, indetto da USB.

Il RIGASSIFICATORE, impatterà su porto, turismo, agroittica, il colpo di grazia. per un territorio che vede la seconda acciaieria d Italia in crisi dal 2014 e questa infrastruttura può essere la fine.

Più che mai, occorre unificare cittadini e lavoratori, per un piano di rinascita con forti investimenti statali, in armonia con territorio e ambiente:

Mandare via JSW, che continua a comportarsi in modo inaccettabile. Sulla stampa Carrai non smentisce il suo legame con Renzi e dice si al rigassificatore, dichiarando che è stato tranquillizzato da SNAM per lo scarico e carico di materie prime per JSW. Dice anche che è un beneficio per il risparmio di costi energetici e con le compensazioni potrebbe essere più competitiva sul mercato.

Oltre ad essere scettici, volevamo capire come fa una azienda da quando e subentrata non ha fatto nessun investimento per far ripartire una azienda strategica.

E arrivato il momento che JSW sia cacciata via da Piombino. Lo stato riprenda in mano lo stabilimento per un acciaio pulito e di qualità, un piano industriale serio, Bonifiche, strada 398, potenziamento della ferrovia.

Economia del mare, agricoltura e turismo moderni che valorizzino la natura.

Servizi sanitari pubblici territoriali, v. ospedale di Villamarina, e servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Contro il caro vita, che sta massacrando lavoratori e lavoratrici.

USB Piombino/Livorno

