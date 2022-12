Roma. Corteo nazionale contro la guerra

Abbassate le armi, alzate i salari!

Il corteo, promosso da Usb, Si Cobas e decine di altre sigle contro la guerra e il carovita, è partito da piazza della Repubblica per arrivare a San Giovanni. I partecipanti, secondo fonti della Questura di Roma, sono circa 6mila.

I manifestanti, che si sono mossi al grido ‘Governo Meloni governo dei padroni’’, sfilano lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto fino ad arrivare a piazza San Giovanni.

La partenza del corteo è stata accompagnata da qualche petardo e fumogeni rossi. A sfilare lavoratori, disoccupati, ma anche studenti. Bandiere e striscioni per il reddito di cittadinanza e la Naspi, contro la guerra e contro il governo.

Tra gli striscioni al corteo sceso in piazza a Roma contro la guerra e il carovita c’è anche uno striscione dedicato all’anarchico Alfredo Cospito al 41bis. ‘Fuori Alfredo dal 41bis’ la scritta a caratteri bianchi su uno striscione nero.

“Unione Popolare ha aderito al corteo dei sindacati di base in Roma contro le politiche del governo Meloni e dei poteri neoliberisti” ha detto il portavoce Luigi de Magistris che ha preso parte al corteo.

“Contro la guerra, per la giustizia economica, ambientale e sociale, contro la mercificazione delle persone e le privatizzazioni selvagge. Per i diritti costituzionali traditi, per la sanità pubblica e l’istruzione pubblica, contro precariato ed esternalizzazioni, per investimenti pubblici e politiche attive per il lavoro pubblico e privato. Contro la manovra economica del governo che colpisce poveri e ceto medio e non sostiene nemmeno l’impresa che produce creando occupazione”, commenta l’ex sindaco di Napoli.

“Insieme per costruire opposizione sociale e l’alternativa di governo, contro il sistema e per l’attuazione della Costituzione antifascista”, conclude de Magistris.

“È una manifestazione, in particolare, di lavoratori, dai braccianti alla logistica, dalla Pa alla scuola, alla sanità, ai trasporti ai servizi ma hanno aderito anche realtà politiche e collettivi.

La manovra che non dà nessuna prospettiva di sviluppo al Paese e non affronta il problema del caro vita, si continua a lasciare inalterata la dinamica salariale, viene contenuta e ridotta la Naspi e si taglia il reddito di cittadinanza, si reintroducono i voucher, forma di precarizzazione esagerata. C’è una diabolica volontà di colpire la parte più debole”, ha detto Guido Lutrario dell’esecutivo di Usb ai microfoni di Adnkronos.

Al corteo lavoratori, braccianti, collettivi: “Il nostro Paese è in guerra attraverso il continuo invio di armi all’Ucraina, in un contesto di crisi economica si continuano a scaricare i costi sociali sui lavoratori e sulla classe proletaria. Mentre aumenta la spesa militare, i salari sono da fame. Noi abbiamo già protestato contro il governo Draghi e contro i precedenti governi anche di centrosinistra. Questo governo non fa che proseguire e marcare la politica economica dei governi precedenti. Sicuramente la nostra è una manifestazione contro il governo Meloni, ma non ha nulla a che fare né con Cgil, Cisl e Uil né con la finta sinistra che ha tradito i lavoratori e oggi vorrebbe ritrovare una sua verginità politica”, ha detto Eduardo Sorge sindacalista del SiCobas.

Fonti: AdnKronos, Roma Today

3 Dicembre 2022