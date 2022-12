Chi va va sulla Scala. Con l’augurio di cadere…

Una poltrona alla Scala di Milano può costare fino a 3.000 euro.

6 mesi di lavoro di una commessa delle mie parti, assunta “regolarmente” a part time e costretta a lavorare l’intera giornata.

10 mesi e passa del contributo affitto erogato dal RdC.

3.000 cassette di pomodori raccolti sui campi.

6 mesi di pensione minima che ti costringono a scegliere fra mangiare o curarti.

Perché qualcuno, di quelli che la vita se la sudano, non dovrebbe augurare ai parassiti sociali che hanno il privilegio di sedersi in quelle poltrone un avvenire “tribolato” per loro e per i loro bamboccioni?

Non la morte, ma una lunga vita di stenti e di sacrifici, una vita “normale”, quella che è “garantita” ai milioni di nullatenenti.

Perché il “povero” non dovrebbe invidiare il ricco e augurargli la “mala sorte”?

Per dimostrare una sua “superiorità morale” e dare prova della sua “altruistica” e “generosa” aspirazione a una utopistica giustizia sociale?

Perché non dovrebbe odiarlo?

Perché dovrebbe impegnarsi a dimenticare che quella ricchezza è il frutto della sua povertà?

Che la vita dorata dei pochi si regge sul lavoro dei molti?

Chi ha la pancia piena non si accontenta.

Pretende che chi tira la cinghia accetti con rassegnazione la propria condizione.

Non imprechi, non protesti, lecchi le mani di chi gli fa l’elemosina.

Applauda al passaggio della ricchezza ostentata senza vergogna. Con “moderata” ammirazione, buona educazione e continenza materiale e spirituale.

Sfortunatamente per loro non funziona sempre così.

E ogni tanto i paria rovesciano la tavola con tutta la rabbia accumulata negli anni passati a condurre una vita da schiavi.

E quei templi del lusso li bruciano.

Senza giustificazioni morali, senza chiedere a chi domina patenti di sorta, ma solo per il semplice motivo che si scoprono più forti. Liberi di odiare e di spezzare le proprie catene.

Non preoccupatevi di chi vi minaccia dalle pagine di un social.

Pensate a quel milione di persone a cui avete tolto la tessera di povertà che in silenzio si nutrono di paura e di rancore.

Pensate a come ci state stretti e precari appollaiati su quel ramo che continuate a segare convinti di potervelo permettere.

Lunga vita ai padroni e ai loro commessi.

Non rinunceremo alla soddisfazione di vedervi accampati sui vostri accoglienti Suv, barattare i vostri Cartier per un piatto di minestra.

* da Facebook