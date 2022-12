Il poco che diventa molto. Sostenete Contropiano

“Il poco diventa molto e un vantaggio si moltiplica per dieci”. Questo sintetico approccio che abbiamo mutuato dai Vietcong, ispira da sempre quello con cui il nostro giornale vive la sua funzione.

Quando lotti in un contesto con rapporti di forza sfavorevoli, devi volgere in positivo e accumulare come forza ogni lieve vantaggio, ogni “poco” capace di diventare “molto”.

Contropiano esce tutti i giorni da quasi undici anni, fornendo informazioni, notizie, analisi, orientamento sull’agenda politica e internazionale e salvaguardando uno spazio di comunicazione alternativa e antagonista contro l’informazione mainstream. E questa funzione disturba molto “i manovratori”. Ci sono venuti addosso il Dipartimento di Stato Usa, il presidente della Confindustria che non ha gradito la battuta sui nazisti dell’Illinois, deputati della Lega, multinazionali come la GLS, fascisti italiani e ucraini. Sono in molti a voler trascinare Contropiano in tribunale.



Ma Contropiano può contare solo sulle proprie forze. Non riceviamo i soldi dal Qatar, dalle fondazioni statunitensi o da Mosca. Per questo chiediamo a chi lo legge di sostenerlo con quello che può. Abbiamo imparato a farcelo bastare.

In questi giorni arrivano le tredicesime (per chi ha un lavoro regolare , chi è in pensione l’ha già ricevuta). E’ il momento in cui c’è quel qualcosina di più per pensare anche a sostenere Contropiano.

Sostenete Contropiano… con ogni mezzo necessario

Buone feste

La redazione



