Welfare discriminante verso gli stranieri. La Ue bacchetta l’Italia

La Commissione europea, su Reddito di cittadinanza e assegno unico familiare, ha deciso di aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, inviando una lettera di costituzione in mora “per mancata conformità con le norme Ue sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libertà di movimento dei lavoratori“.

In Italia la percentuale di cittadini stranieri che usufruiscono del reddito di cittadinanza è del 13,9%.

Secondo la Commissione europea alcuni parametri del Reddito di cittadinanza e dell’assegno unico rischiano di discriminare i cittadini Ue. In base alla norme sull’assegno unico, solo le persone che risiedono in Italia da almeno due anni possono ricevere il beneficio della misura per chi ha figli solo se vivono nello stesso nucleo familiare con i loro figli

Per Bruxelles si tratta di una violazione delle legislazione comunitaria, non trattando in modo equo i cittadini europei. Inoltre, spiega una nota, il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale proibisce di porre requisiti di residenza per ricevere benefici di sicurezza sociale come gli assegni familiari.

Relativamente al Reddito di cittadinanza, Bruxelles ritiene che le prestazioni di assistenza sociale di questo tipo, “dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’Ue che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza“.

I benefici del reddito, prosegue inoltre la Commissione europea, dovrebbero essere estesi a cittadini comunitari che non lavorano per altri motivi, con la sola condizione che risiedano legalmente in Italia da più di tre mesi, e soggiornanti di lungo periodo al di fuori dell’Ue.

Il requisito della residenza in Italia da dieci anni “si qualifica come discriminazione indiretta“, scrive la Commissione. Il regime italiano di reddito minimo, infine, discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, che non possono beneficiarne.

Su due pilastri del welfare italiano si apre dunque una bella rogna. Da una parte c’è un governo che vuole abolire il reddito di cittadinanza (ma aumentare l’assegno unico familiare) e non nasconde di voler restringere l’accesso alle prestazioni sociali agli “stranieri“, dall’altra la Commissione europea che ritiene che se ne faccia un uso discriminatorio proprio verso i nuclei familiari di cittadini stranieri.

