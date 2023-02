“Abbassate le armi, alzate i salari”: 25 febbraio a Genova per la pace, contro il carovita e l’economia di guerra

L’Unione Sindacale di Base invita tutti e tutte a partecipare alla manifestazione nazionale contro la guerra e per il salario, sabato 25 febbraio a Genova con appuntamento alle 14,30 al porto (ponte Etiopia –Lungomare Canepa).

A un anno esatto dall’inizio del conflitto in Ucraina, che ha causato migliaia di vittime civili e rinverdito l’imperialismo della Nato, scatenando la corsa globale al riarmo con i pesantissimi effetti sull’economia e sul carovita che tutti stiamo sperimentando, USB torna in piazza per gridare ancora una volta “Abbassate le armi, alzate i salari”, la parola d’ordine che ha accompagnato tutte le mobilitazioni di questi dodici mesi.

Vogliamo pace e salario, contro la guerra e l’economia del carovita che ingrassa il padronato, le multinazionali e la speculazione finanziaria, strangolando le popolazioni di tutto il mondo.

Alla manifestazione organizzata dal Calp di Genova, si unisce la mobilitazione nazionale già indetta da USB Mare e Porti con sciopero di 24 ore in tutta Italia per la sicurezza sul lavoro, dopo le recenti morti di due portuali, affinché i soldi destinati all’escalation bellica vengano destinati a tutelare la salute dei lavoratori, e perché venga stroncato il passaggio di armi nei porti italiani.

