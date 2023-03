Uno sguardo “oltre il Giardino”. Non solo Jungla

Resocontare due intensissimi giorni di analisi e discussione con dieci relazioni e dodici interventi è impresa difficile anche per le penne più navigate. Il Forum “Il Giardino e la Jungla” organizzato dalla Rete dei Comunisti, svoltosi sabato e domenica a Roma, ha segnato indubbiamente un contributo di qualità, raro di questi tempi, nel cercare di capire la nuova fase storica in cui siamo entrati e le linee di tendenza della nuova geografia economica, politica e mondiale che si va delineando.

In tal senso sono d’aiuto i video dei lavori –andati in diretta con centinaia di persone che li hanno seguiti da remoto – e la pubblicazione dei materiali sul prossimo numero della rivista Contropiano. (Prima giornata – Seconda giornata )

La ricchezza dei dati e degli spunti è partita però da un presupposto enunciato dall’introduzione curata da Mauro Casadio: la crisi e le faglie di rottura non attengono tanto ai “capitalismi” ma al Modo di produzione capitalistico in quanto tale e ai limiti che sta incontrando nel suo sviluppo.

Discendono da qui le crisi, la rottura del mercato mondiale e la guerra che è tornata a manifestarsi come punto più alto della contraddizione.

Il tentativo è stato quello di cominciare a indagare sul come i vari attori – sia che agiscano nel “Giardino occidentale” o nella “Jungla del resto del mondo” – cercheranno di misurarsi con quella che appare ormai come una crisi del sistema e non solo delle sue cadute settoriali o militari.

La divisione del mercato mondiale i nuovi blocchi geo-economici e politici, non è evidentemente omogenea ma è evidente. Una crisi di egemonia attanaglia l’Occidente capitalista sia nella sua proiezione esterna che sul fronte interno. La sollevazione popolare in Francia e il clima di “guerra civile latente” negli Usa o in Israele, la delegittimazione delle classi dirigenti in molti paesi europei, sono lì a dimostrarlo. Ma il blocco dei Brics – in via di estensione – converge per ora solo sui fattori economici (sganciamento dal dominio del dollaro, cooperazione economica, qui e lì collaborazione militare) mentre stenta ad affermarsi una identità politica comune speculare e apertamente antagonista a quella del capitalismo occidentale.

La crisi globale e le crisi interne di Usa e Unione Europea le costringono ad una maggiore cooperazione riconoscendosi nel blocco euroatlantico, una convergenza che rinvia – ma non liquida – le ambizioni di autonomia strategica della Ue e non esclude la competizione interna (vedi il protezionismo Usa verso la concorrenza europea). Ancora una volta è la guerra contro le potenze rivali (Russia e Cina soprattutto) a cementare una alleanza che di questa e su questa fa il suo punto di sintesi e proiezione condivisa ma assai critica quanto contraddittoria.

L’occidente capitalistico non può avanzare ma non può neanche ritirarsi. Il mercato mondiale – unificato e sottomesso dal 1991 si è rotto – il suo Giardino non è più sufficiente all’accumulazione capitalistica necessaria, ma i suoi “cortili di casa” (America Latina e Africa) spingono sempre più fortemente verso la sganciamento dalla subalternità alle potenze degli imperialismi “storici” e guardano alle potenze economiche e militari emergenti. Per ora senza un modello politico comune ed ancora dentro i meccanismi del Modo di Produzione Capitalistico. Ma la rottura c’è.

Il vecchio mondo dunque sta morendo e il nuovo sta nascendo in mezzo a molti chiaroscuri.

In tal senso la Rete dei Comunisti ha chiarito sia in apertura che nelle conclusioni che con il Forum è stato avviato un percorso di ricerca, analisi, discussione al quale sono chiamati a collaborare tutti gli studiosi marxisti e i militanti comunisti che vorranno dare un contributo.

Ma se la nuova fase storica rimette in movimento la storia – inclusi i suoi punti di caduta più drammatici come la guerra – e vede manifestarsi una crisi di egemonia nei punti alti del capitalismo, per i comunisti e i rivoluzionari nel mondo – e quindi anche nel nostro paese e in Europa – la situazione diventa interessante e ricca di nuove occasioni per rimettere in campo quel processo di trasformazione sociale che la storia ha definito come socialismo.

21 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO