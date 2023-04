“Non sulla nostra pelle!”. Verso la manifestazione nazionale dei migranti il 28 aprile

Appello alla partecipazione alla manifestazione di venerdì 28 aprile a Roma per la regolarizzazione ed i diritti di tutte e tutti i lavoratori migranti nel nostro paese.

A migliaia, infatti, si spaccano la schiena nei campi per produrre le cosiddette eccellenze agricole italiane: un contributo fondamentale alla crescita dell’economia del nostro paese, ma che non viene riconosciuto dalla politica e dalle istituzioni italiane, che ai lavoratori stranieri offrono soltanto discriminazione e razzismo, come dimostrato dalle mosse del governo Meloni con il cosiddetto “decreto Cutro”.

In avvicinamento sono state organizzate più iniziative in varie città, organizzate insieme alle altre realtà aderenti alla manifestazione ed alle comunità migranti, seguono le prossime in programma:

24 aprile – Torretta Antonacci, ore 18.00

25 aprile – Acate, (Ragusa), ore 19.00

27 aprile – Roma, Università La Sapienza, Aula di Fisica, ore 17.00

Diamo appuntamento ai lavoratori, alle comunità migranti, alle associazioni e a tutte e tutti i solidali contro il razzismo istituzionale dalle ore 14:00 a Piazza dell’Esquilino venerdì 28: “Non sulla nostra pelle!”

USB Migranti

Link al comunicato per condivisione:

“Non sulla nostra pelle!”, appello di USB a partecipare alla manifestazione nazionale dei migranti il 28 aprile a Roma: le iniziative in avvicinamento

26 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO