Brutto clima alla questura di Roma

Un altro diniego si profila da parte della questura di Roma alle iniziative della giornata di sciopero generale del 26 maggio. Un presidio di un paio d’ore sotto gli uffici di Confindustria, richiesto dalla Onlus Rete Iside, per evidenziare l’aumento enorme di incidenti e morti sul lavoro non riesce ad ottenere l’autorizzazione da parte dell’ufficio di gabinetto del questore.

Sono ormai mesi che ogni volta che si chiede di manifestare presso luoghi di interesse del mondo del lavoro, ministeri, parlamento, associazioni datoriali viene sempre sistematicamente negata l’autorizzazione o concessa per luoghi lontani dell’obbiettivo o insignificanti. Chiediamo a tutti i democratici di far sentire la propria voce per riaprire spazi di democrazia nella nostra città e nel Paese.

24 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO