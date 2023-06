Continua la raccolta di firme per una vera legge sul salario minimo

Dall’avvio della raccolta firme il 2 giugno già in migliaia di persone hanno firmato la Legge di Iniziativa Popolare per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora, lanciata da Unione Popolare e da organizzazioni sindacali come USB.

Sono 5 milioni le lavoratrici e i lavoratori che in questo paese guadagnano meno di 10 euro lordi l’ora, contro l’art.36 della Costituzione, che prevede che la paga giusta debba garantire “un’esistenza libera e dignitosa”. Servono 50 Mila firme per portare questa legge in Parlamento e sfidare il Governo. Ma ancora di più serve stare ogni giorno nelle strade per organizzare una vera mobilitazione contro il Governo dei salari da fame.

La maggioranza di Meloni ha già votato contro l’introduzione del salario minimo a novembre, legittimando contratti che offrono minimi da fame.

Ma anche il duo Conte-Schlein, che scendono in piazza dietro lo slogan #BastaVitePrecarie, hanno le loro colpe. Dove erano PD e M5S quando condividevano il Governo e la maggioranza parlamentare? Come mai non hanno fatto nulla?

Noi alle parole e alle passerelle preferiamo i fatti, contattateci su telefonorosso.pap@gmail.com o poterealpopolo2018@gmail.com per firmare, cercate il banchetto a voi più vicino a questo link o organizzate un vostro gruppo di raccolta firme

https://poterealpopolo.org/salario-minimo-almeno-10/

