A che cosa serve un giornale? Sostenete Contropiano

In questi giorni prefestivi torniamo a sollecitare la sottoscrizione dei nostri lettori per Contropiano.

Le tredicesime o sono arrivate (ai pensionati) o sono in arrivo. C’è qualche soldino in più, ragione per cui vi chiediamo di ricordarvi e sostenere anche il nostro giornale.

Pensiamo che chi segue Contropiano abbia potuto verificare l’importanza di avere a disposizione ogni giorno un quotidiano in controtendenza in un periodo di guerra.

Non è solo per il contrasto, sistematico, alla propaganda e alla narrazione bellicista e suprematista della stragrande maggioranza dei mass media nel nostro paese. Un giornale è anche un veicolo di idee, informazioni, iniziative, che crea un circolo virtuoso di tenuta culturale e di mobilitazione politica e sociale. E’ uno strumento nel quale, quotidianamente, è possibile trovare un altro punto di vista della realtà rispetto a quello dominante, ma anche le indicazioni per resistervi, collettivamente e individualmente.

Contropiano, ormai da dodici anni, è un quotidiano online, che “tiene il punto” sul passato e sul presente del conflitto sociale e avanza ipotesi sul futuro.

Ma abbiamo bisogno che questo punto di tenuta stia in piedi, anche con le poche risorse di cui dispone e che ci siamo sempre fatti bastare. Come amiamo ripetere:

“Per noi il poco diventa molto e un vantaggio si moltiplica per dieci”.

Sottoscrivete per Contropiano

Usate il sistema Paypal oppure il Conto Corrente Postale 1012127211

Iban: IT89G0760103200001012127211

Intestato a Politica e Classe per il Socialismo del XXI Secolo

via Casalbruciato 27, 00159 Roma

Sostenete Contropiano… con ogni mezzo necessario

Buone feste

La redazione

