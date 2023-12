Pochi, maledetti e subito. Sottoscrivete per Contropiano

Alla fine di ogni anno ci prendiamo la licenza di rammentare ai nostri lettori di sostenere il nostro giornale. Non è una cambiale, è la semplice necessità di autofinanziarsi per mandare avanti Contropiano.

Ci siamo sempre fatti bastare le poche risorse che arrivano dalle donazioni e dalle sottoscrizioni, ma ogni tanto occorre “mettere fieno in cascina”. E questo è il momento.

Sappiamo che di soldi ne circolano sempre meno, soprattutto tra i lettori del nostro giornale, ma se valutiamo positivamente l’utilità di avere un quotidiano che informi, orienti, documenti in modo alternativo rispetto all’ossessiva uniformità dei mass media, allora un piccolo sforzo ci sentiamo autorizzati a chiederlo, a noi stessi e a chi legge Contropiano. In questo momento in cui il buio sembra prevalere….teniamo accese le luci.

Le modalità per sottoscrivere sono le seguenti:

Usate il sistema Paypal oppure il Conto Corrente Postale 1012127211

Iban: IT89G0760103200001012127211

Intestato a Politica e Classe per il Socialismo del XXI Secolo

via Casalbruciato 27, 00159 Roma

Sostenete Contropiano… con ogni mezzo necessario

Buone feste

La redazione

15 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO