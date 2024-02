“Angelica Albi”. Come lavora la Nato su Twitter

La quadratura del cerchio: i soldi degli aiuti umanitari per la Palestina diamoli all’esercito ucraino, che se li merita davvero.

Mi stupisce ci abbiano pensato solo ora.

PS: di quello che dice “Angelica Albi”, ovviamente, non me ne importa nulla, ma mi importa invece di lei, della sua identità, del suo essere donna oggi, come diceva un ispirato Lello Arena: perché altrettanto ovviamente “Angelica Albi” non esiste.

È uno di quegli account di disturbo nati nel 2022 (novembre 2022, nel suo caso) e utilizzati per inquinare qualsiasi possibilità di dibattito o di scambio di informazioni non di parte sul conflitto ucraino, come i NAFO [Nato friends, ndr]

Come tutti questi account dal 7 ottobre 2023 è migrata sulla questione palestinese, ovviamente a favore di Israele, inquinando anche qui qualsiasi possibilità di dibattito o di scambio di informazioni.

Come tutti gli account del genere non scrive molti post al giorno, ma interviene con moltissime risposte a post altrui – l’inquinamento di cui sopra.

Sarebbe bello leggere cosa scriveva quest’estate sulla controffensiva ucraina o all’indomani del 7 ottobre per la questione mediorientale, ma non si può.

L’account è gestito molto bene, da professionisti, e i tweet precedenti ai primi di novembre 2023 sono cancellati con l’eccezione di poche risposte a tweet altrui (foto 2: “filter: replies” significa che ho escluso le risposte ai tweet cercando solo tweet originali), che sono evidentemente sfuggiti.

Capita quando lo stesso account è gestito da più persone, soprattutto se contemporaneamente se ne gestisce qualche altro centinaio.

Il target (e lo stile dei tweet ovviamente, anche se lei appare educatissima e altrettanto ovviamente liberale) è la destra fascio-razzista post-ignorante, antifemminista (nulla attizza un fascio più di una donna antifemminista), anticomunista (tweet del 27 novembre 2023, tutto a lettere maiuscole: L’ANTICOMUNISMO È UN VALORE FONDAMENTALE COME L’ANTIFASCISMO, 338 like e 77 retweet ma nei commenti diciamo che le è andata un po’ male), anti-Cina, anti-Islam, anti-Russia.

È un target costituito in stragrande maggioranza da “morti di figa”, per cui è stata giustamente assemblata un’identità femminile con un lievissimo accenno di scollatura e uno spritz in mano (ovviamente quella persona esiste, magari è la sorella di uno dei creatori, magari è una foto presa dall’archivio di qualche ditta).

Così “Gianfrescone” può pensare di avere una possibilità se la segue, la commenta e la ritwitta mentre invece sta interagendo con tre-quattro annoiatissimi ragazzotti in qualche call center di Brutignate di Larmangate, per non dire in qualche sede dei servizi. E così funziona il magico mondo di Twitter.

Ciao “Angelica Albi”, thanks for your service.



